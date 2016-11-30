Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна»

«Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца и отмечает главные события на профессиональном ринге.

Бой месяца



Андре Уорд победил Сергея Ковалева (UD 12)

Главный бой ноября, а, возможно, и всего 2016 года выполнил главную задачу – заставил всех о себе говорить. О том, были ли усилия «Сына Божьего» Андре во второй половине поединка достаточными для того, чтобы наверстать упущенное в начальных раундах, высказываются полярные мнения. Многие болельщики и обозреватели сошлись на том, что Уорд едва ли выиграл в этом бою семь раундов.

Однако при ином судейском вердикте возникли бы точно такие же дискуссии и сомнения. В этом случае говорили бы, что Ковалев взял верх только благодаря тому, что американец «проспал» дебют. В то время как чемпионские раунды Сергей провел совсем не так, как подобает действующему чемпиону. И необходимость проведения повторной встречи между этими соперниками была бы столь же очевидной.

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Бой Ковалев - Уорд в необычном ракурсе



Но факт остается фактом. Андре Уорд победил единогласным решением и с минимальным отрывом (114:113 на всех трех картах). Он отобрал у россиянина чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. В контракте было предусмотрено право Ковалева на незамедлительный реванш в случае поражения. Скорее всего, второй бой состоится до июня 2017 года.

Осложнить предстоящие переговоры может неутешительная статистика проданных трансляций прошедшего поединка. За право посмотреть бой Уорд – Ковалев в прямом эфире медиагиганту HBO заплатили 160 тысяч человек, в то время как телеканал рассчитывал на вдвое большую аудиторию. Отметим, что гонорар Андре составил 5 миллионов долларов США, в то время как Сергей 19 ноября заработал 2 миллиона. Можно предположить, что при заключении договора на рематч обоим бойцам придется умерить финансовые аппетиты.

Боксер месяца

Мэнни Пакьяо

37-летний «Пакмэн» убедительно доказал, что его еще рано списывать со счетов. Избрание в Сенат Филиппин и отнимающая много времени благотворительная деятельность не помешали Мэнни должным образом подготовиться к титульному поединку (по версии WBO) в полусреднем весе с американцем Джесси Варгасом.

Мэнни Пакьяо атакует Джесси Варгаса у канатов



Пакьяо уверенно перебоксировал оппонента в Лас-Вегасе, снова стал чемпионом мира и теперь актуальным остается только один вопрос: какие вызовы еще остались для легендарного бойца на профессиональном ринге.

Наверняка сам Мэнни хотел бы провести еще один мегакассовый бой с Флойдом Мэйвезером-младшим или же взять реванш за поражение нокаутом у своего давнего соперника Хуана Мануэля Маркеса. Не исключая любое развитие событий, напомним, что Флойд объявил о завершении карьеры осенью 2015 года, а 43-летний мексиканец из-за травм уже очень долго не выходит на ринг.

Позор месяца

Николас Уолтерс

Титульный поединок во втором полулегком весе Василий Ломаченко – Николас Уолтерс по рейтингу ожиданий в ноябре уступал лишь противостоянию Ковалев – Уорд. Однако в результате увиденное на ринге сначала вызвало много вопросов, а затем и вовсе заставило недоумевать.

Осторожное и маловразумительное начало поединка сменилось резкой активизацией двукратного олимпийского чемпиона. Казалось, ямайскому нокаутеру нужно пережить несколько критических минут, а затем ловить удачу за хвост в концовке. Столь яркая вспышка вполне могла лишить Василия свежести и дорого ему обойтись в чемпионских раундах. Однако Уолтерс просто отказался выйти на восьмой раунд, посчитав, что никаких шансов у него уже нет.

Сразу несколько боксеров (в том числе и сам Ломаченко) после боя упрекнули Николаса в малодушии. Восстановить былую репутацию ему будет крайне сложно.

Украинец же заявил о своей готовности сразиться в 2017 году с Мэнни Пакьяо. Глава компании Top Rank Боб Арум на словах готов стравить свое звездное прошлое и настоящее со светлым будущим (пожилой промоутер давно не скупится на восторженные эпитеты в адрес Ломаченко), но организация такого поединка будет сопряжена с немалыми трудностями. Главная проблема – найти подходящий для обеих сторон лимит веса.

Трагедия месяца

Джордж Гроувз – Эдуард Гуткнехт

Эдуард Гуткнехт родился в Казахстане, однако в возрасте 11 лет переехал на родину своих предков, в Германию. Он сделал успешную карьеру на любительском ринге: однажды Эдуарду удалось одолеть со счетом 17:13 самого Геннадия Головкина. Но как профессионал Гуткнехт звезд с неба не хватал. В частности, он дважды уступил многолетнему чемпиону мира WBA в полутяжелом весе Юргену Бремеру. На бой с известным британцем Джорджем Гроувзом 18 ноября Гуткнехт вышел в качестве явного аутсайдера.

Сенсации не случилось. Действуя в привычно напористой и агрессивной манере, лондонец одержал уверенную победу по очкам (119:110, 119:109, 119:109). Придя в раздевалку после поединка, Эдуард внезапно потерял сознание. Боксер был экстренно госпитализирован с диагнозом «кровоизлияние в мозг». Врачи ввели Гуткнехта в состояние искусственной комы, из которой он пока не вышел.

Нам остается лишь пожелать 34-летнему спортсмену скорейшего выздоровления и чтобы худшее как можно скорее осталось позади.

Недоразумение месяца

Эскапады WBA

В ноябре мы много писали о невообразимой по степени абсурдности раздаче чемпионских поясов и регалий в тяжелом весе Всемирной боксерской ассоциацией. Апогеем стало волевое назначение временным чемпионом WBA Мануэля Чарра.



Австралиец Лукас Браун второй раз за текущий год попался на допинге и, по-видимому, его «грандиозная» битва с Шенноном Бриггсом за регулярный пояс не состоится. Потеря для любителей бокса небольшая, но тенденция очевидна: количество сорванных титульных поединков с участием «тяжей» достигло исторического максимума.

В результате, первым номером рейтинга крупнейшего статистического портала Boxrec.com стал 37-летний кубинец Луис Ортис. 12 ноября он провел не самый выразительный бой с Маликом Скоттом, а 10 декабря в Манчестере «Кинг Конг» встретится с еще более заурядным Дэвидом Алленом.

«Кинг Конг» Ортис посылает в нокдаун Малика Скотта



Ортис не является чемпионом мира, он пока не встречался с признанными лидерами дивизиона, но реальность такова, что сегодня тяжеловесу достаточно просто регулярно выходить на ринг, чтобы считаться лучшим.