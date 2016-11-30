Почувствуйте разницу. Реплика Сергея Микулика

Вчерашний матч сборной ФНЛ с молодежной командой Кипра (1:1) лишний раз напомнил нам о глобальных проблемах российского футбола: молодые игроки, теперь даже и на Кипре, технически лучше оснащены их российских сверстников. Команда Евгения Бушманова, составленная из двадцатилетних и чуть старше игроков на основе «Спартака-2», временами демонстрировала неплохую сыгранность, тогда как киприоты больше, как говорили когда-то у нас во дворе, «водились». И, например, автор гола Тодорос Йозефидис временами демонстрировал очень даже взрослый дриблинг – советую попытаться запомнить эту непростую фамилию.

И почти одновременно с этой игрой пришла информация о состоявшейся жеребьевке Кубка ФНЛ-2017, который тоже пройдет на Кипре, в феврале. После отказов нескольких клубов от не очень обязательного в нем участия состав странным образом решено было разбавить представителями других лиг – от «Урала» до «Чертаново», после чего турнир приобрел какой-то совсем уж гибридный вид. Ведь если его выиграет «Урал», то такой приз будет несколько странновато смотреться в клубном музее, а если «Чертаново» – то ФНЛ впору вообще объединять с ПФЛ.

Да и в первоначальном виде идея, надо признать, не выглядела плодотворной. Зачем заставлять одни и те же клубы круглый год встречаться между собой, если они друг другу и в чемпионате вполне надоедают? Зимой на Кипре или в Турции полно команд из тех стран, где перерывы либо в чемпионатах, либо – между кругами. И если с ними вовремя законтачить на предмет проведения Открытого Кубка ФНЛ – это было бы в разы интереснее, у матчей такого турнира появились бы совсем другие афиши. Это примерно как организовать матч, на манер вчерашнего, или приехать на Кипр двумя версиями сборных ФНЛ и скатать двустороночку.

Почувствуйте разницу.