«Люди звонят и не верят, что ее нет». Как погибла хоккеистка Людмила Юрлова

Людмила Юрлова (Фото: хкскиф.рф)

Ужасная трагедия в Химках унесла жизнь бронзового призера чемпионата мира-2001 по хоккею Людмилы Юрловой и всей ее семьи.



Как сообщают правоохранительн ые органы, вся семья хоккеистки погибла от угарного газа. Ночью в их квартире предположительно произошло возгорание стиральной машины. Пожар возник в ванной комнате. И, видимо, никого даже не разбудил. Огонь погас сам собой. Но квартиру заполнил угарный газ, который и убил всех спящих людей. Саму 44-летнюю Людмилу Юрлову, ее мужа и маленького сына.

Их обнаружили только на следующий день – примерно в 12.40…

Людмила родилась в Архангельской области. И сначала занималась хоккеем с мячом, выступая за женскую команду местного «Строителя». Она принимала участие в Спартакиаде народов РСФСР. Затем Юрлова поступила в пединститут и стала выступать за «Буревестник», в составе которого завоевала серебряные медали чемпионата России. Позже переехала в Москву, играла за «Октябрь».

А с 1993 года начала играть и в хоккей с шайбой. И в составе нашей сборной завоевала бронзовые медали на чемпионате мира-2001. В национальной команде Людмила была помощником капитана. А еще – очень веселым и позитивным человеком. Сейчас подруги не верят, что Люды с ними больше нет…

- Я немного помогаю в организации похорон, - говорит экс-капитан сборной России Жанна Щелчкова. – Но точной даты пока нет. Ведь следствие по трагедии продолжается. Люда была прекрасным, очень веселым человеком. У нее ведь еще и день рождения 1 апреля. Помню, в сборной мы над этим постоянно подшучивали.

Нас же всего трое таких – имеющих звание «Мастер спорта международного класса» и по хоккею с мячом, и по хоккею с шайбой. Это я, Люда и еще Виолетта Симонова. Юрлова и там, и там была не ведущих позициях в команде. А как подруга – всегда добрая, открытая, радушная… Любила друзей, большие компании.

- Вы ведь пришли в сборную практически вместе?

- Я немного раньше. Люда хотела сперва доиграть важный турнир по хоккею с мячом, а уже потом полностью переключиться на шайбу. А так мы как пришли вместе из хоккея с мячом, так вместе и держались. Даже проживали постоянно в одном номере. В сборной я была капитаном, а Люда моим ассистентом. Так что и горечь, и радость от бронзовых наград на чемпионате мира мы всегда пополам делили…

- После окончания игровой карьеры дружили?

- Созванивались. Я ушла в тренеры, а Люда продолжала выступать за «Скиф». Не было особо времени, чтоб встречаться. Последний раз мы видели года три назад. Когда организовывали женскую любительскую лигу. Но Люда в Химках живет. Ей до нас, в «Град» далеко добираться. Плюс семья – маленький ребенок. Четыре годика всего…

- В такие трагедии просто поверить невозможно…

- А никто и не верит. Мне сейчас многие звонят. Люди спрашивают о похоронах, но никто не осознает, что это действительно случилось. Первый вопрос: «Это правда или нет?». Из Архангельска и Сыктывкара, где Люда училась, уже звонили. Передавали соболезнования ее маме, которая живет в Серпухове сейчас. Загорелась обычная стиральная машина… Но Люда жила в небольшой однокомнатной квартире…

Редакция «Советского спорта» выражает глубокие соболезнования друзьям и родственникам погибшей семьи.