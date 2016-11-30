Карлсен – Карякин: кто кого? Мнения экспертов

В Нью-Йорке продолжается матч на первенство мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Счет после 12 классических партий ничейный – 6:6. Сегодня чемпион мира определится на тай-брейке. «Советский спорт» собрал все самые важные комментарии перед решающей партией.

Кирилл ЗАНГАЛИС, менеджер Сергея Карякина

– Интерес к матчу огромный, зал для зрителей, вмещающий 300 человек, всегда полон. На последнюю классическую партию, которая проходила 28 ноября, билеты стоили 200 долларов. Тай-брейк – особое зрелище, это всегда интересно. Возможно, у организаторов и был соблазн резко поднять цены на билеты на тай-брейк, но они пошли другим путем: все зрители, которые пришли на 12-ю партию, могут по этим же билетам придти и на тай-брейк. (читать далее)

Магнус КАРЛСЕН, действующий чемпион мира

– Раньше я играл на Кубке мира в Ханты-Мансийске в 2005 и 2007 годах, и оба раза – на свой день рождения. Первый раз против Фаруха Аммонатова во втором раунде я выиграл партию белыми, так что это был очень хороший день. Второй раз в свой день рождения я играл против Леньера Домингеса. В первую игру я был в сложной ситуации черными – это не была отличная игра, но результат был хорошим. Так что пока это был хороший опыт. (читать далее)

Сергей КАРЯКИН, претендент на звание чемпиона мира

– Магнус последнюю партию играл белыми, и он, фактически, поменял все фигуры, согласился на ничью. То есть, играя белыми, у тебя есть небольшое преимущество, а он его не стал даже пытаться развивать. Я не хочу угрожать как боксеры перед раундом, но в этом я вижу некую неуверенность Магнуса, потому что, если бы у него была комфортная ситуация, он, конечно же, играл бы (на победу) белым цветом. (читать далее)

Павел ШИНСКИЙ, вице-президент Российской шахматной федерации

– Оба соперника очень опытные мастера и в рапиде, и в блице. Карлсен изначально был фаворитом, им и остается, все-таки он действующий чемпион мира. Однако матч показал, что уровни соперников очень близки. Этот год не перестает нас удивлять в самых различных аспектах, не только спортивных. В других обстоятельствах, я бы не стал ставить на высокую вероятность такого исхода, но в этом году, я бы не исключал «армагеддона». Посмотрим, ждать осталось недолго. (читать далее)

Сергей РОДИОНОВ, генеральный директор ФК «Спартак» (Москва)

– Очень рад за Сергея, он не уступил Карлсену в классических партиях. Но на этом борьба за корону не завершена… Как же трудно эту корону завоевать!

– Шахматисты сравнивают тай-брейк с послематчевыми пенальти.

– Действительно, очень похоже: игра идет до промаха. Хочу пожелать Сергею удачи. Будем держать за него кулаки. (читать далее)

Анатолий КАРПОВ, 12-й чемпион мира по шахматам

– То, что будет происходить на тай-брейке – это уже не шахматы. Не правильно определять таким образом чемпиона мира. Быстрые шахматы – это еще куда ни шло. Но блиц, а потом, при случае, «армагеддон» – это глупость. Так можно определить чемпиона двора, а не чемпиона мира. Это чудовищная выдумка, не имеющая ничего общего со здравым смыслом. (читать далее)

Александр РЯЗАНЦЕВ, чемпион России и тренер женской сборной страны

– Шансы равные. Решать будут нервы и как кто выспится и восстановится. Если дело дойдет до блица, это уже будет, как послематчевые пенальти в футболе. Это уже лотерея. На мой взгляд, что-то серьезно менять в дебюте не стоит. Возможно, только что-то подкорректировать. Но это решать тренерскому штабу Сергея. (читать далее)

Николай ПОПОВ, телекомментатор, международный мастер

– Быстрые шахматы – это несколько иной жанр. Другая игра. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. Думаю, что у Карлсена и Карякина примерно равные шансы – оба были чемпионами мира по быстрым шахматам. (читать далее)

Александр ГРИЩУК, российский гроссмейстер

– Магнус и Сергей очень ровно играют во все виды шахмат, но во всех немного посильнее Карлсен, его шансы перед тай-брейком я оцениваю как 60% к 40. Но здесь важно количество партий, потому что чем меньше количество партий, тем меньше преимущество фаворита. (читать далее)

Александр ЖУКОВ, глава Олимпийского комитета России

– От 12-й партии все ожидали, что Карлсен будет бороться за победу, однако она закончилась достаточно быстро ничьей, теперь предстоят как минимум четыре партии с укороченным контролем, я думаю, что шансы абсолютно равны сегодня, и Карякин доказал, что является настоящим претендентом и ни в чем не уступает чемпиону мира. (читать далее)

ЧТО НАС ЖДЕТ СЕГОДНЯ

Тай-брейк начнется в 22.00 мск в Нью-Йорском «Фултон-маркете». Белыми начнет Карякин.

Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.



Если же вновь ничья, тогда настанет время «армагеддона». Это будет решающая партия. В ней у белых контроль – 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3-х секунд каждому игроку, начиная с 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.