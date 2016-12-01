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Хаби Алонсо: Удивлен прогрессом Зидана, его «Реал» – очень наглая команда

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  OndaceroКомментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: ФК «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», дал интервью испанскому изданию Onda Cero. 

– Какие у вас планы на будущее, ведь ваш контракт с «Баварией» подходит к концу летом 2017 года?
– На данный момент я думаю только о футболе. Хочу наслаждаться тем, что у меня есть. Конечно, в конце сезона мы обсудим этот вопрос с руководством клуба. 

– Как вам игра «Реала» под руководством Зинедина Зидана? 
– Это очень наглая команда. Конечно, в хорошем смысле этого слова. Мадридский клуб под руководством французского тренера не забывает о защите, старается осторожно действовать при позиционной атаке. Должен признаться, что я удивлен прогрессом Зидана. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов, а сейчас команда лидирует в Примере с отрывом в шесть очков. 

– Как вы относитесь к тому, что Зидан ставит Криштиану Роналду на позицию центрального нападающего? 
– Он давно привык к этой роли, но, конечно, для него это не «родная» позиция. Он хочет играть на фланге, это очевидно. Его интуиция вызывает у меня восторг. Роналду всегда знает, где и в какой момент может оказаться мяч. Криштиану очень много голов забил первым касанием.

– Общаетесь с кем-либо из игроков вашей бывшей команды? 
– Да, с Лукой Модричем, Серхио Рамосом и Начо. 

– Помните ваш первый приезд на «Камп Ноу» в качестве игрока «Реала»? 
– Такое невозможно забыть. Эта игра с самого начала складывалась не в нашу пользу. На кону стояло больше, чем просто три очка, ведь это дерби. Но должен сказать, что мое пребывание в «Реале» можно оценить, как успешное. Я выполнил своего рода миссию, поскольку выиграл с командой Лигу чемпионов. Если ты этого не сделал, будучи игроком «Реала», чувствуешь некую опустошенность. 

– В субботу мадридский клуб проведет матч с «Барселоной» в гостях. Как изменилась каталонская команда после ухода Хосепа Гвардиолы? 
– Очевидно, сейчас сине-гранатовые намного лучше действуют при контратаках. Луис Энрике изменил немного схему. Несмотря на все это, я считаю, что в эпоху Гвардиолы команда лучше действовала при позиционной атаке. 

– Как вы относитесь к Жозе Моуринью? 
– Это был очень важный тренер для мадридской команды. Я защищал его потому, что он был моим наставником. Дело не в Жозе. Это лишь моя позиция. Был бы на его месте другой специалист, поступил бы также. 

– Что скажете о лидерстве «Лейпцига» в чемпионате Германии? 
– Это команда заставит любого соперника понервничать. «Бавария» привыкла к лидерству в Бундеслиге, но в этом сезоне нам предстоит серьезно попотеть, чтобы опередить этот клуб. 

– Как оцените нынешнее положение «Баварии» и в чем преимущество Карло Анчелотти перед Моуринью и Хосепом Гвардиолой? 
– Сейчас наша команда переживает перемены с точки зрения тренировочного процесса. У нас есть три недели, чтобы улучшить свою игру. Что касается методики Анчелотти, то она не серьезно отличается от той, что предлагал Моуринью или, например, Гвардиола. 

– Вы часто вспоминаете «Ливерпуль»? 
– Этот клуб занимает особое место в моем сердце, поскольку время, проведенное в этой команде, сыграло важную роль в моей карьере. Именно в Англии родился мой первый ребенок. У меня много теплых воспоминаний, связанных с этой страной, – сказал Алонсо.

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