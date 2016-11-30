Побегут ли ноги у Слепцовой? Чего ждать от россиянок в индивидуальной гонке

Сегодня в 20:00 мск в Эстерсунде начнется женская индивидуальная гонка – старт, в котором будут разыграны первые личные награды нового Кубка мира.

Кто побежит за сборную России и на что мы можем рассчитывать в этой гонке?

Для начала напомним, что личные старты в Эстерсунде наша сборная выигрывала так давно, что за это время новое поколение биатлонистов перестало быть новым. Это случилось 10 лет назад – тогда, именно в индивидуальной гонке, победила Ирина Мальгина. Ей не помешали даже два промаха, при том, что у преследовательниц было по одному. Кроме того тот успех стал возможен еще и потому, что сильнейшие на тот момент биатлонистки мира на старт не приехали – в отличие от нынешнего этапа, на который все лучшие прибыли и пребывают в полном здравии.

Если говорить не о золоте, а о медалях вообще, то последнюю награду (бронзовую) для нашей женской сборной здесь в Швеции завоевала Екатерина Глазырина. Сегодняшняя гонка для Екатерины станет первой с марта 2015 года: тогда в ханты-мансийском масс-старте Глазырина заняла 11-е место, а следующий сезон пропустила полностью, так как 22 ноября 2015 года родила сына Антона. Сегодня она выйдет на старт под 73-м номером. Каким получится ее возвращение? Несколько дней назад у Екатерины уже вышла хорошая гонка – благодаря третьему месту в спринте Кубка IBU она и пробилась в первую сборную. Но надо смотреть правде в глаза – столь же высокое место в Кубке мира уже в начале сезона будет сродни чуду.

А первой из наших девушек на старт выйдет Татьяна Акимова – лучший новичок Кубка мира прошлогоднего сезона по версии IBU. Именно Татьяне уже перед началом сезона главный тренер сборной Александр Касперович определил роль лидера, рассказав, что, во-первых, у Акимовой сложился потрясающий рабочий тандем с тренером Виталием Норицыным и это дает результаты, во-вторых, эта девушка показала прекрасные результаты на предсезонных тестах. Увы, старт сезона в смешанной эстафете у Татьяны получился немного скомканным – во-первых она на несколько секунд опоздала на прием эстафеты от Ольги Подчуфаровой, плюс небезукоризненно прошла свой этап, после которого отставание нашей сборной от лидера увеличилось на полминуты. Надеемся, что все это лишь досадные недоразумения, и сегодня мы сможем увидеть в деле ту Татьяну Акимову, про которую нам рассказывал Касперович.

Следующей из россиянок на трассе появится Ольга Подчуфарова (она стартует под номером 34), которую в этом сезоне мы тоже увидели в смешанной эстафете – там Ольга безукоризненно стреляла лежа, допустила две помарки стоя, но очень уверенно из этой ситуации выпуталась и держала хорошую скорость на дистанции – лидеров от себя не отпустила. Есть сомнения в том, что Подчуфаровой также удастся продержать скорость и сегодня на дистанции аж в 15 км, но Ольге вполне может подыграть ее гроссмейстерская стрельба, которую она не раз демонстрировала.

Кто дальше? Светлана Слепцова. 67-я. «Я очень надеюсь, что тренеры дадут мне еще один шанс», – сказала Светлана после одиночной смешанной эстафеты, которую не очень удачно пробежала вместе с Антоном Бабиковым – наша пара заняла лишь восьмое место. Проблемы в этой гонке у нашей сборной начались, когда Светлана на первом этапе на стрельбе стоя забежала на штрафной круг. После объяснила это тем, что у нее сильно замерзли руки и она стреляла наугад. А когда руки отогрелись, то и стрельба пошла. Пойдет ли стрельба и побегут ли ноги сегодня – вопрос мегаинтересный. Угадать тут невозможно. Но шанс Светланой получен.

В конце сотни, 97-й на старте, побежит Екатерина Шумилова. Она последней пробилась в команду – тоже через Кубок IBU. На ее высокие результаты рассчитывать не приходится: пока для нее главная цель – закрепиться в команде.

Итак, начало женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира – сегодня в 20.00. На нашем сайте – текстовая трансляция и все подробности гонки.