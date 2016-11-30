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Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча. Объяснения Артура Григорьянца

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хави Гарсия
Хави ГарсияИсточник: ФК «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, как и по каким критериям выносилось наказание полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии, который за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского был дисквалифицирован на три матча, один из которых условно.

- Изначально дела Гарсии не было в нашей повестке дня, - сказал Григорьянц. - Но в понедельник поступило письмо из футбольного клуба «Краснодар». Поступило объяснения от судьи матча Алексея Николаева: он, и его помощники не видели этого момента и не могли его оценить. Мы запросил рапорт инспектора игры Станислава Сухины, котором говорилось, что необходимо было назначить пенальти и удалить Хави Гарсию.

Мы обратились в контрольно-квалификационную комиссию, которая вынесла следующее заключение: признать ошибочным решение Николаева, а момент квалифицировать как серьезное нарушение правил игры без применения чрезмерной силы.

Николаев был на заседании. Гарсия прислал письмо, в котором сказал, что он боролся с Газинским за позицию, смотрел не на него, а на мяч и допустил, что случайно задел рукой игрока. Но, по словам Гарсии, намеренного удара не было, чрезмерной жестокости и силы с его стороны тоже не было. Он сожалеет о случившемся и приносит извинения Газинскому.

Я спросил у представителей «Зенита», извинился ли лично Гарсия перед Газинским, на поле и ли по телефону, и получил ответ, что нет.

Мы изучили медицинские документы. В нашем распоряжении есть лист нетрудоспособности Газинского. Он действующий и не закрыт. Есть акт о несчастном случае на производстве, в котором говорится, что у Газинского закрытый перелом костей носа. Есть заключение врача команды «Краснодар». В протокол матча была внесена информация о травме. Есть заключение отоларинголога, невролога и результаты компьютерной томографии. То есть все документы, говорящие о причинно-следственной связи между ударом и травмой.

Итого, КДК РФС вынес следующее решение: в соответствии со статьей 29, частями 2 и 4 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, выразившуюся в ударе соперника локтем дисквалифицировать футболиста «Зенита» Хави Гарсию на три матча чемпионата России. Из них два матча являются безусловной спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах чемпионата России. Один матч – условно до конца сезона-2016/17.

Кроме того, если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не будет иметь возможность принимать участие в тренировках и матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то Хави Гарсия будет дисквалифицирован на шесть матчей, включая те два.

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