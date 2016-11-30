«Карякину надо все решать в рапиде, в блице Карлсен сильнее»

Вице-президент федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин – о матче на первенство мира по шахматам в преддверии тай-брейка.

- До тай-брейка остались считанные часы. Но я все же хотел бы начать с классики. Мало кто сомневался в победе Карлсена, но 12-ти партий – достаточно, чтобы выявить силы соперников, и Сергей доказал, что он не слабее.

- Во-первых, порадуемся за тех, кто поставил на Карякина в классике, а это были в основном российские граждане. Матч действительно оказался равным. Оба – амбициозны, оба - молоды, оба показали отличного качества игру. Да, были перепады: у Карякина в начале матча, у Карлсена – в конце. Но в целом, никакого преимущества у Карлсена даже близко не было. Для Магнуса это оказалось крайне неприятным сюрпризом, и это оказалось одной из причин, почему он решил сделать быструю ничью в 12-й партии. И Магнус решил не ставить все в одной партии, а сделать ставку на рапид, где он считает, что у него шансы лучше.

Но это уже не важно, а важен для нас итоговый результат: Карякин в борьбе и его шансы ничуть не хуже.

- Сергей начинает рапид белыми. В классике громких новинок не было. Но в быстрых шахматах новинки очень важны, у соперника может не хватить времени, чтобы опровергнуть домашнюю заготовку за доской.

- Я уточню: не просто громких, вообще никаких новинок не было. Почти не сомневаюсь, что белыми Сергей будет играть е4, это его родной дебют с детства. Здесь он знает все ходы и выходы, когда и где свернуть с проторенных вариантов. И думаю, на е4 у него наверняка что-то припасено. И что он начинает белыми – это хорошо. И это не обязательно должна быть суперновинка. Даже получить небольшой перевес в рапиде - уже большое достижение. Задача Сергея – затащить Карлсена в такие позиции, где тому в условиях дефицита времени придется решать проблемы. И точно такая же задача будет у Карлсена, когда он будет играть белыми.

- Полагаю, до «армагеддона» дело нее дойдет. Как вы думаете?

- Вероятность «армагеддона» чрезвычайно низкая. Я ее оцениваю ниже пяти процентов.

- Каковы шансы игроков в блице?

- В блиц Карлсен играет лучше, причем здорово лучше. И если дело дойдет до блица, я бы на Сергея не поставил. Поэтому Сергею крайне важно решить исход матча в рапиде.

- Но многие считают блиц лотереей, мол, все там не предсказуемо…

- Почему лотерея? Это такая же игра. Всегда во все времена были шахматисты, которые особенно здорово играли именно в блиц. Карлсен как раз из их числа. А вот с рапидом все неоднозначно. Если есть в загашнике какие-то свежие идеи в дебюте, они могут выстрелить.

Сегодня в 22.00 (мск) в матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным начнется тай-брейк, который определит нового обладателя шахматной короны. Напомним, после 12-ти классических партий счет равный – 6:6.