Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит0 : 0Уфа
Баскетбол  Химки44 : 44Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА1 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Папа сказал: «Алеша, ты в Москву не развлекаться едешь!». О чем книга Смертина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Смертин
Алексей СмертинИсточник: «Советский спорт»

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

Если матчей брата ждал с нетерпением, то остальной футбол меня мало интересовал. Но отец заставлял: «Смотри внимательно! Учись!» Сейчас понимаю, что делал он это напрасно. Наблюдая футбол по телевизору, играть не научишься. На стадионе еще можно подметить технико-тактические действия, связки, комбинации, оценить плюсы и минусы игрока, а по телевизионной картинке – нереально.

Летом 1988-го я впервые побывал в Москве. Приехали с мамой навестить Женю. В части на Преображенке он проходил курс молодого бойца с Андреем Семиным, сыном Юрия Павловича.

Брата узнал с трудом – лысый, округлившийся, в сапогах. Мама умилялась, всплескивала руками: «Сынок! Наконец-то у тебя хороший аппетит...» Как любой маме, ей хотелось, чтоб сын больше кушал. Футболисты «Динамо» были там в привилегированном положении, он месяц ничего не делал, ну и отъелся. Когда вернули в команду, от лишнего веса избавился быстро.

Поселили Женю в знаменитом динамовском доме на Новой Башиловке. Утром он уезжал на тренировку в Новогорск, а я брал кроссовки и шел на Малую арену стадиона «Динамо». Бегал по кругу.

Отец перед отъездом из Барнаула напутствовал: «Алеша, ты в Москву не развлекаться едешь! Не забывай о тренировках!» Вот я и наяривал. Даже в мыслях не было схитрить, сачкануть. Казалось, он за мной наблюдает, контролирует каждый шаг. Все было замешано на чувстве страха и ответственности.

Однажды увидел, как на площадке возле Малой арены играют ветераны. Среди них был Валерий Газзаев, недавно завершивший футбольную карьеру и тренировавший детишек в школе «Динамо». Я смотрел на него с открытым ртом. Потом набрался храбрости, спросил: «Можно с вами?» Кто-то из мужиков махнул рукой: «Давай, пацан, заходи».

Алексей Смертин – российский футболист, полузащитник. Победитель чемпионата России среди команд первой лиги в составе «Уралана». Дважды серебряный призер чемпионата России в составе «Локомотива». Лучший футболист России 1999 года. Обладатель Кубка России 2000 года в составе «Локомотива». Обладатель Кубка французской лиги 2002 года в составе «Бордо». Победитель конкурса «Лидер национальной команды» 2002 и 2003 годов. Выступал за клубы: «Динамо» (Барнаул), «Заря» (Ленинск-Кузнецкий), «Уралан» (Элиста), «Локомотив» (Москва), за сборную России (в 2004–2005 годах – её капитан), «Бордо» (Франция), «Челси» (Англия), «Чарльтон» (Англия), «Динамо» (Москва), «Фулхэм» (Англия). В июле 2009 года объявил о завершении карьеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Россия не подозревает о своих возможностях»«Россия не подозревает о своих возможностях»В редакции «Советского спорта» побывал знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста.Кубок конфедераций побывал в редакции «Советского спорта»Двукратный обладатель Кубка Конфедераций FIFA в составе сборной Бразилии нападающий Жулио Баптиста представил Трофей Кубка конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта».Смертин остался доволен организацией жеребьевки Кубка конфедераций-2017Экс-капитан сборной России Алексей Смертин оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Алексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойАлексей Смертин: Россия на Кубке конфедераций должна сыграть с сильной командойЭкс-капитан сборной России оценил уровень организации жеребьевки Кубка Конфедераций, которая состоится 26 ноября в Казани.Сергей Семак пригласил всех на презентацию книги Алексея СмертинаБывший полузащитник сборной России Сергей Семак пригласил всех поклонников футбола на презентацию книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».Сергей Светлаков: Выход книги Смертина – это событиеИзвестный шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от предстоящего выхода книги Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018Сегодня в Москве на почте России прошла церемония гашения марки, выпущенной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Москве в 2018 году.«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея Смертина«Обидно, что Бугаев в водке талант утопил». О чем книга Алексея СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга Смертина«Становилось не по себе, когда игроки «Бордо» брили ноги». О чем книга СмертинаСмертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея Смертина«Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». О чем книга Алексея СмертинаПервая книга одного из самых популярных футболистов своего времени Алексея Смертина.Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.Смертин поучаствует в проекте по поиску молодых талантливых футболистовЭкс-игрок сборной России примет участие в масштабной кампании.Алексей Смертин: Быть представителем «Кожаного мяча» для меня очень почетноВ Москве прошла пресс-конференция, посвященная главному событию года в области юношеского спорта в России — Всероссийскому футбольному турниру «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola 2016».Движение «Россия любит футбол» представило Россию на международной конференции World Football Forum в Париже«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер Уэльса«Он наорал на меня, а потом попросил шампунь». Как работает тренер УэльсаЭмоциональность и талант – Алексей Смертин описал наставника сборной Уэльса Криса Коулмэна, под руководством которого играл в «Фулхэме».Алексей Смертин: Наши проблемы – в психологииАлексей Смертин: Наши проблемы – в психологииКорреспондент «ССФ» встретился с бывшим полузащитником сборной России у него на «даче» под Бордо.Алексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноАлексей Смертин: Англичане быстрее, но играть с ними можноЭкс-полузащитник «Бордо» и сборной России рассказал о сложностях игры в Марселе, уровне соперников нашей команды и важности ее выступления.«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»«Головин может стать не только чемпионом России, но и Англии, как Смертин»Накануне Евро Сергей Васютин – тренер, подготовивший уже второго игрока для сборной, – рассказал Sovsport.ru о перспективах игрока.Инфантино объявил Алексея Смертина послом ЧМ-2018Президент Международной Федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вручил сертификат посла чемпионата мира 2018 года бывшему капитану сборной России Алексею Смертину.Золотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейЗолотодобытчики. Российские игроки и тренеры, бравшие трофеи за границейПосле чемпионства «Легии» Черчесова Sovsport.ru вспомнил о других заметных российских игроках и тренерах, бравших трофеи за границей.

Алексей Смертин
Алексей Смертинвсе новости

Cпецпредложение