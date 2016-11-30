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Дурманов: «Нельзя, чтобы всем заправляли англосаксы!»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дурманов: «Нельзя, чтобы всем заправляли англосаксы!»
Источник: Associated Press

«Первый канал» анонсировал фильм-расследование о применении допинга в западных странах. 5 декабря в эфире будет показан документальный фильм о безнаказанном применении допинга в мировом спорте. Авторы не стали раскрывать всех карт, но все же намекнули, о чем точно пойдет речь в их расследовании. Скорее всего фильм будет посвящен возможности «легального» использования допинга в так называемых «терапевтических целях» - для лечения болезней, обнаруженных у спортсменов.

«Авторы фильма исследуют проблему, обнаруживая, что истории болезни многих известных спортсменов, по сути, фальсифицированы. Спортсмены официально принимают допинг под видом терапевтических исключений, но, скорее всего, не страдают от болезней, в связи с которыми выписываются эти препараты. В фильме есть сенсационные интервью знаменитых спортсменов, публично признающихся в употреблении запрещенных веществ», - пообещал в своем сообщении телеканал.

О возможности фальсифицировать диагноз «Советскому Спорту» рассказал экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Николай Дурманов.

- Мы сейчас не говорим о поддельном диагнозе. Мы говорим о неправильном. Что стало его причиной, непрофессионализм специалиста, поставившего его, или его ангажированность, мы не узнаем. Но можно поставить блок, фильтр, который позволит сделать систему более объективной, - уверен специалист.

Таким блоком, или фильтром, по мнению Дурманова может стать более широкий круг специалистов, посвященных в диагнозы атлетов.

- Принципы назначения спортсменам запрещенных препаратов с терапевтическими целями должны быть пересмотрены. Назначенные препараты иногда заставляют волосы у специалистов вставать дыбом – считает Николай Дмитриевич, - Здесь дело даже не в спорте или допинге. Молодым людям, а спортсмены являются здоровыми, молодыми людьми, попросту прописывают наркотики. Что это значит? Значит – не срабатывают принятые нормы, которые контролируют всю эту систему. Ее надо делать транспарентной, прозрачной. Ее должны иметь не только право, но и возможность, использовать не какие-то избранные страны, а все, кому это необходимо.

- Но ведь дело касается медицинских диагнозов – врачебной тайны.
- Речь идет не о том, чтобы выложить диагнозы атлетов в общий доступ. Необходимо расширить круг специалистов, которые получат доступ к этим диагнозам. Это поможет избежать подозрений в заговоре и ужесточит контроль над практикой использования допинга в терапевтических целях. В науке это называется «secondopinion» - мнение специалиста со стороны.

Помимо контроля за правильностью диагноза, расширение круга посвященных специалистов позволит большему количеству спортсменов пользоваться необходимыми им препаратами в «терапевтических целях.

- Существует еще и органическая проблема. Есть множество диагнозов, от которых глаза американца округлятся – он просто о них не слышал. – объясняет Дурманов, - А у нас их ставят. То же самое, округлятся глаза, хоть это и сложнее, у китайца, если ему поставят диагноз «синдром гиперактивности». У них нет такого диагноза. Нельзя, чтобы всей системой заправляли англосаксы, которые нам говорят: «У нас так не принято». А у нас принято!Системе нужна, хоть это и не популярное сейчас слово, демократизация. Необходимо расширять круг посвященных специалистов. Это поможет достигнуть удовлетворяющего и Запад, и нас и Китай консенсуса.

Также специалисты ожидают сенсационных разоблачений. Не так давно хакерская команда FancyBearsсообщила, что владеет документами, доказывающими осведомленность ВАДА о том, что несколько американских спортсменов были пойманы на допинге перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, а двое – и вовсе уличены в употреблении кокаина.

По информации от телеканала в фильме рассмотрены «истории болезни» американской гимнастки и покорительницы Игр в Рио СимоныБайлс (синдром дефицита внимания), норвежского чудо-лыжника Мартина Сундбю (астма), британского велогонщика БрэдаУиггинса (астма), датского велогонщика МикаэляРасмуссена (различные недомогания и травмы).

В расследовании приняли участие экс-вице-президент ВАДА, глава ФИНАДА (финского антидопингового агентства), экс-глава антидопинговой лаборатории в Лозанне, экс-директор медицинской комиссии МОК, экс-директор допинг-лаборатории Олимпийского комитета США и многие другие специалисты, занимавшие и занимающие высокие посты в мировом спорте, а также спортсмены, бывшие и действующие.

Фильм «Болезни высших достижений» выйдет в эфир «Первого» канала в понедельник 5 декабря, начало - в 23:35 по московскому времени.

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