Футбол ушел в минус. Температура поднимется выше нуля лишь в 4 матчах РФПЛ из 16

Средняя температура воздуха во время матчей двух последних туров российской Премьер-лиги составит порядка -6,4° по Цельсию.

Предпоследний тур осенней части чемпионата России по футболу стартует в последний день осени – 30 ноября. На эту дату назначено сразу четыре встречи: в Екатеринбурге, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Теплее всего в этот день играть будет футболистам «Урала», «Ростова», «Зенита» и «Уфы». Столбик термометра в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в этот день опустится лишь до -4° по Цельсию. Меньше повезет ЦСКА и «Оренбургу», которым в Москве предстоит сыграть при -12°. Совсем морозно в этот вечер будет в Казани, где игра между местным «Рубином» и гостями из тульского «Арсенала» вообще будет находиться на грани отмены - 14° в столице Татарстана.

1 декабря в российском футболе наступит своеобразная оттепель. Лишь в Самаре «Крылья Советов» примут «Спартак» на заснеженном поле при –9° по Цельсию. На удивление «жарко» будет в Томске, когда многострадальная «Томь» должна была бы играть с «Локомотивом». Но эта встреча была перенесена в Москву, где в этот день будет не градус холоднее -5°.

«Плюс» в первый день зимы будет зафиксирован лишь в таких футбольных городах России, как Грозный и Махачкала. «Терек» сыграет с «Краснодаром» при +2°, а «Анжи» согреет пермский «Амкар» приятными каспийскими +4° по Цельсию. В среднем по прогнозам синоптиков средняя температура 16-го тура чемпионата России составит порядка 6,4° ниже нуля.

17 тур РФПЛ, последний в осенней части чемпионата страны, единственный фактически «зимний» тур, будет растянут на три игровых дня с субботы по понедельник – 3-5 декабря.

Начнется все в Москве и Ростове-на-Дону. ЦСКА примет «Урал» на своей новой арене при -4°, а «Ростов» сыграет с «Зенитом» при +2°, что значительно улучшает общую статистику тура. Но этот матч может быть перенесен на весну, если лига пойдет на встречу попросившему об этом ростовскому клубу.

4 декабря игры должны были пройти в Москве и Краснодаре. Однако «Краснодар» договорился о переносе встречи с «Крыльями Советов» с воскресенья на понедельник, из вполне комфортных +4° в чуть менее удобные +1° по Цельсию. В столице же в этот день сыграют лишь «Локомотив» с «Тереком» при -6°.

На 5 декабря намечены сразу 5 матчей. Помимо Краснодара, о котором мы уже написали, в понедельник на поле выйдут команды из Перми, Уфы, Москвы и Тулы. Теплее всего будет играть «Спартаку» с «Рубином» - в столице в этот момент прогнозируют лишь -9° по Цельсию. Дальше – больше, ведь в Туле местный «Арсенал будет принимать «Анжи» из жаркой Махачкалы при -10°. «Уфа» и «Томь» сыграют при привычных -11°. Зато в Перми, если матч состоится, может быть установлен своеобразный рекорд. По прогнозам синоптиков на день игры «Амкара» с «Оренбургом» температура воздуха опустится до -17° по Цельсию. Даже по правилам играть при таком показателе нельзя.

Что делать? Самый простой ответ на извечный русский вопрос – вернуться к системе весна-осень. На самом же деле, перемена мест слагаемых вряд ли на чем-то скажется – играть будут примерно в то же время, только тур будет не 17-й, а 30-й.

Правильнее было бы, например, играть последний тур на в Туле, а в Махачкале, не в Москве, а в Грозном, не сводить «Краснодар» с «Тереком» в предпоследнем туре друг с другом, а отправить к ним в гости такие «холодные» команды, как «Томь» и «Рубин», которых расписание обязует играть дома. Так делали, например, в Советском Союзе, когда последние туры первенства в конце ноября и начале декабря проводили в Ереване, Ташкенте, Тбилиси.

Но мы все равно понимаем, почему на трибунах приходит так мало людей, почему средняя посещаемость первой лиги составляет менее 1000 человек. Или делаем вид, что не понимаем…