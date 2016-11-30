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Переезд в никуда? Где будет играть «Шинник»?

Андрей Малосолов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Переезд в никуда? Где будет играть «Шинник»?
Источник: ФК «Шинник»

Ярославский «Шинник» может переехать во Владимир.  Новость сама по себе печальная, как и многие другие новости об этом клубе последнего времени.

Команда уже который год испытывает финансовые затруднения. Задержки по зарплате футболистам и работникам клуба стали привычным явлением. Руководству области команда, похоже, не очень-то и нужна, особенно в кризис.  У самого «Шинника» амбиций тоже нет, а посещаемость достигла исторического минимума.

Собственно, слухи о переезде во Владимир возникли потому, что там у команды якобы появятся и деньги, и перспективы. Говорят, что он (переезд)может произойти после окончания сезона, и неизвестно, сохранит ли клуб название.

Лично я сильно сомневаюсь, что переезд «Шины» в другой город решит его проблемы. Даже если  вдруг во Владимире произойдет чудо и на клуб обрушится денежный дождь, то появятся проблемы, которые будут куда более серьезными, чем просто нехватка средств.

Объясню это с позиции человека с трибуны.

Болельщики – такой народ, который команду выбирает как маму и папу – один раз и на всю жизнь. Я, конечно, знавал людей, которые сначала болели за «Спартак», а потом переходили за ЦСКА или «Динамо». Но на всю жизнь к таким приклеивался ярлык перебежчика.

А теперь представьте, какую аудиторию получит «Шинник» во Владимире? Для владимирцев сине–черные цвета ярославцев чужие, потому что у них есть собственная команда, носящая черно–белые цвета. Владимирский тракторный завод (ВТЗ) основал свое «Торпедо» в 1959 году. И хотя самым большим достижением владимирских футболистов было выступление в первой советской и российской лигах, у торпедовцев есть и довольно вместительный стадион, и армия болельщиков, которая еще несколько лет назад собиралась в количестве и 10 и 12 тысяч зрителей за матч.

В настоящее время «Торпедо» испытывает серьезные материальные затруднения. У клуба нет денег на аренду собственного же стадиона, а это 70 тысяч рублей за матч. Команда выступает на резервном стадиончике рядом, вмещающем всего 2 тысячи зрителей. У футболистов мизерные зарплаты - примерно 20 тысяч рублей в месяц. Команда ведет борьбу за выживание во втором дивизионе, хотя время от времени небольшие деньги выделяет владимирский хлебный завод.

У клуба нет серьезных спонсоров и покровителей. Коммерчески успешных предприятий во Владимире немного, несмотря даже на то, что в город ежегодно приезжает более 2 миллионов туристов. Чего не отнять у Владимира, так  это его историческую и туристическую привлекательность. Кстати, и Ярославль сейчас стал весьма приятным городом для внутреннего туризма.

Внимание, вопрос: откуда вдруг во Владимире должны взяться деньги на несчастный «Шинник», когда в городе загибается свое родное «Торпедо»?

Ну, предположим, деньги откуда-то взялись. Но кто из владимирских болельщиков пойдет на неродной ему «Шинник», когда есть своя команда с богатой историей? Наоборот, боление за чужих будет скорее всего восприниматься местными как предательство своего клуба.  Даже сейчас «Торпедо» собирает по тысяче – полторы болельщиков, имеет фанатскую группировку, кстати, одну из старейших в России.

А кто-нибудь спросил ярославских болельщиков, как они будут себя чувствовать, когда их родной клуб сменит прописку? То, что они перестанут «кататься» в неродной город, очевидно.

За редким исключением, в случае ликвидации команды, болельщики просто существуют как группа друзей, но никогда не выбирают для себя новой команды. Так произошло, когда обанкротили пермскую «Звезду», создав вместо нее «Амкар». «Звездари» не перешли болеть за «Амкар», более того, создали еще антиамкаровский блок в союзе с фанатами Екатеринбурга и ряда других городов. Фанаты и болельщики ростовского СКА, несмотря на хронические неудачи армейцев с Дона, не перешли в лагерь «Ростсельмаша», ныне «Ростова». Болельщики бывшего «Динамо» Ставрополь после банкротства клуба принципиально не ходили на матчи создаваемых, и то, на короткое время, других ставропольских команд. Так и не сумели создать свою армию болельщиков руководители ФК «Москва». Помните такую? Ставка на аудиторию «Торпедо», которое ЗИЛ, не сработала. То же самое недавно произошло в Смоленске, где вместо «Днепра» играет команда с чудовищным названием ФК ЦРФСО.

Можно было бы за позитивный пример взять «Краснодар», клуб, возникший под боком у «Кубани». Но у «Краснодара» есть деньги, шикарный стадион и возможность привести на него команды европейского уровня. Но и тут редкий болельщик «Кубани» готов сменить родные желто – зеленые цвета на зелено–черные «быков».

Так что, эксперимент по переезду «Шинника» во Владимир обречен на провал изначально…. И что особенно печально, клуб может вообще прекратить существование с любым названием и любой пропиской….

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