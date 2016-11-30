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Покорители «Баварии» с «Уралом» не справились

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Покорители «Баварии» с «Уралом» не справились
Источник: ФК «Урал»

«Ростов» выставил резервный состав и уступил в Екатеринбурге – 0:1.

***

К концу года проблемы с составом «Ростова» стали слишком очевидными. У команды не хватает качественных футболистов, чтобы спокойно играть на два фронта. После матча с «Анжи» забот стало еще больше. Калачев получил четвертую желтую, а Гацкан и вовсе прямую красную. Нарушение футболиста «Ростова» на Гасанове сегодня рассмотрело КДК РФС. Итог – один матч дисквалификации. Наказание минимальное, так как капитан желто-синих принес извинения за грубый фол и приехал на заседание по своему делу. Как стало известно корреспонденту «Советского спорта», Гацкан позвонил Гасанову. Футболист «Анжи» к ситуации отнесся спокойно и никаких претензий к сопернику не имеет.

Кроме ветеранов, дома остались и почти все футболисты, которые играли против «Анжи» и «Баварии». Из лидеров в Екатеринбург отправились только Кудряшов и Гранат. Последний, кстати, уже полностью освоился в новой команде. Болельщики признали экс-спартаковца лучшим в матче с махачкалинцами.

Те, кто не полетел играть с «Уралом» - готовятся на базе к ближайшему матчу. Правда, еще неизвестно какому. Вопрос о переносе встречи с «Зенитом» еще актуален. Скорее всего, клубы сыграют все-таки уже в новом году, а не 3 декабря.

***

Еще неделю назад погода в Екатеринбурге была непригодной для футбола. На улице бушевал почти тридцатиградусный мороз, выпал снег, а ветер сбивал с ног прохожих. Ближе к матчу ситуация изменилась – потеплело практически до нуля, что позволило привести поле в нормальное состояние.

Утром в день матча с натурального газона снимали специальную пленку. Рабочие с улыбкой ездили на тракторе и убирали защиту, которая позволила сохранить траву зеленой.

Позаботились и о болельщиках. Тех, кто решил посетить игру, согревали бесплатным чаем.

Зрителей на покорителей «Баварии» (так «Ростов» всю неделю называют по одному из центральных каналов) пришло очень мало. Видимо, болельщики «Урала» подозревали, что желто-синие привезут второй состав.

***

Начался матч с трогательной церемонии. Хозяева вышли на поле в футболках с надписью «Георгий, выздоравливай». Так одноклубники решили поддержать Чантурию, который повредил связки колена в прошлом туре. Теперь футболист рискует пропустить ближайшие полгода.

В первом тайме «Ростов» был активнее, но гол забили хозяева. Лунгу исполнил «финт Зидана», и мощно пробил в «девятку». Не без помощи рикошета мяч влетел в ворота Медведева – 1:0.

В перерыве – шоу. В центре поля пляски устроили люди в костюмах майонеза и сметаны. У «оранжевых» новый спонсор, который занимается выпуском этой продукции. По слухам, стоимость контракта 7 миллионов рублей. Хороший заработок не для самого погода клуба премьер-лиги.

После отдыха пошел снег, но осадки гостям не помогли. «Ростов» продлил неудачную гостевую серию. В этом чемпионате желто-синие никак не могут обыграть соперника за пределами Ростова-на-Дону.


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