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Виталий Смирнов: День доклада Макларена назначен не случайно

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виталий Смирнов
Виталий СмирновИсточник: Associated Press

В очередном заседании Независимой антидопинговой комиссии в среду приняли участие представители Следственного комитета.

ЛАЗУТОВ: ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОПИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Вот тезисы выступления на заседании заместителя председателя Следственного комитета России Ильи Лазутова:

-- В ходе расследования СК не выявил доказательств существования и реализации в Российской Федерации государственной допинговой программы.

-- К настоящему времени допрошены бывшие заместитель министра спорта Нагорных Ю.Д. и советник министра спорта Желанова Н.С., заместитель директора Департамента науки и образования министерства Абалян А.Г., генеральные директора РУСАДА Анцелиович А.А. и Антидопингового центра Дикунец М.А., старший тренер сборных команд России по легкой атлетике Лукашкин Н.Н. и бывший старший тренер Мельников А.В., бывший президент ВФЛА Балахничев В.В., бывший заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Португалов С.Н., а также более 50 спортсменов, их тренеров и менеджеров.

-- Ряд спортсменов дали прямые показания о том, что бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии были определены как допинговые.

-- для получения необходимых сведений в США направлен запрос о получении показаний у Григория Родченкова; в Канаде затребованы копии материалов комиссии ВАДА, которые легли в основу отчета Макларена; в Швейцарию -- о предоставлении из корпорации «Берлингер» (изготовителя тары для допинг-проб) сведений касающихся хранения и вскрытия тары.

ВИТАЛИЙ СМИРНОВ: ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ИААФ НАСТРОЕНА СНЯТЬ САНКЦИИ

После заседания председатель комиссии Виталий Смирнов ответил на вопросы.

О ЗАСЕДАНИИ

-- Мы заслушали выступление заместителя председателя следственного комитета. Мы с ними находимся в постоянном контакте и стараемся сотрудничать для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед нами, в связи с выяснением степени виновности тех или иных людей или групп людей, которые создают определенные проблемы. Затем заслушали выступление заместителя председателя комиссии Владимира Лисина о его выступлении в Глазго (на заседании исполнительного комитета и совет учредителей ВАДА. – Прим. ред.), где мы получили предложение об урегулировании отношений Российского антидопингового агентства и ВАДА. В нем 14 пунктов, больше половины из них – решенные вопросы. Можно сказать, что мы находимся на правильном пути.

О ПЛАНЕ ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ

-- Был сделан доклад о том, что мы будем разрабатывать национальный план борьбы с допингом. Будет серьезная программа. Основные предложения будут сделаны к февралю 2017 года. Это поворотный пункт в деятельности нашей комиссии, поскольку все задачи с восстановлением в правах РУСАДА и антидопинговой лаборатории в основном решены. Есть соответствующие законодательные решения, в том числе об усилении ответственности в области антидопинга.

О ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

-- У меня есть ощущение, что руководство ИААФ настроено на то, чтобы снять санкции против нашей федерации.

ОБ ИСПОЛКОМЕ МОК

-- Исполком пройдет 6-7 числа. Мы уже пошутили по этому поводу: 8 декабря у нас Олимпийское собрание, потом бал, а дальше по рассказу Льва Толстого «После бала» будет опубликован доклад Макларена. В повестке дня Исполкома, конечно, будут, которые нас так или иначе касаются. Но естественно все ждут доклада комиссии Макларена. Не думаю, что после доклада исполком будет еще раз собираться. Кстати, не думаю, что дата доклада на следующий день после Исполкома выбрана случайно. Макларен считает себя независимым лицом. Распорядок работы Исполкома известен за много месяцев вперед, поэтому такая последовательность событий неслучайна.

О НАИХУДШЕМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

-- Я не хочу выступать в роли Пифии (жрица-прорицательница в древнегреческой мифологии. – Прим. ред.). Мы свое дело делаем, мы общаемся, мы открыты. Встречались с Маклареном по его просьбе. Мы категорически отметаем предположения, что у нас в стране когда-либо существовала допинговая система на уровне государства. Мы против того, чтобы невиновные спортсмены наказывались, не имея возможности защитить свои честь и достоинство.

О НАКАЗАНИИ ЗА ДОПИНГ

Это уже закон. Была проведена серьезная работа, было изучено законодательство стран непримиримо относящихся к допингу, таких как Италия, Германия. Наказание предусматривает даже тюремное заключение, по-моему, это очень жесткие меры.

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