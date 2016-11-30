Пять смертей молодых талантов

Владислав Лошаков Источник: Instagram

Это страшно и ужасно, но когда-то довелось услышать циничную журналистскую поговорку: «Хорошо бы, чтобы случилось что-нибудь плохое». Мол, чьё-то горе – это наш хлеб.

Конечно, это совсем не так. И писать статьи и составлять рейтинги, подобные этому, совсем непросто.

После двух смертей молодых спортсменов, о которых «Советский спорт» сообщил ещё утром – самоубийства чемпиона по стендовой стрельбе Владислава Лошакова и смертельного отравления угарным газом хоккеистки с мячом Людмилы Юрловой, приходится писать печальный спортивный мартиролог.

МИХАИЛ ФЁДОРОВ

Два с половиной года назад чемпион мира по пауэрлифтингу среди юниоров Михаил Фёдоров разбился, катаясь на своём байке. На трассе Ялта — Севастополь спортсмен не справился с управлением и ударился об отбойник, в результате чего скончался на месте. Фёдоров был серебряным призёром чемпионата мира по пауэрлифтингу среди юношей 2012 года и чемпионом мира по пауэрлифтингу без экипировки до 18 лет в 2013 году.

ИВАН КЛИМОВ

Три года назад в Омске во дворе дома, расположенного на улице Дианова, было обнаружено тело члена сборной России по боксу, чемпиона Сибири Ивана Климова. Иван вышел во двор из-за сработавшей у машины сигнализации. Оказалось, его выманивали – неизвестный дважды ударил его ножом. 24-летний боксёр скончался ещё до приезда скорой помощи.

ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВ

Чемпион России по волейболу, 20-летний Виталий Григорьев разбился, упав с 15 этажа. Случилось это в конце июня, до сих пор по факту смерти проводятся следственные мероприятия. В этом сезоне Виталия рассматривали как одного из основных игроков мужской команды.

СТЕПАН МАКАРОВ

21-летний каратист, неоднократный победитель первенств России, погиб от удара током в июле прошлого года. Во дворе дома молодой человек наступил на оборванный электрокабель.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАСТУХИН

Серебряный призёр универсиады в Пекине и чемпион России по тяжёлой атлетике среди юниоров Вячеслав Ластухин погиб, катаясь на скутере в Чувашии. Он приехал в гости к родителям в село, только-только получил подарок от отца и решил его «обкатать». И на крутом повороте въехал в столб. Погиб на месте.