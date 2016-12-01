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«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»
Источник: «Советский спорт»

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев и претендент на титулы Мурат Гассиев после открытой тренировки поделились ожиданиями от поединка.

«Спарринговать с Лебедевым было честью для меня»

Первым на вопросы вышел отвечать Гассиев, у которого до сих пор не было ни одного поражения на профессиональном ринге.

– Мурат, со стороны кажется, что вы просто излучаете спокойствие и находитесь в очень хорошей форме. Как сами оцените свою подготовку?
– Состояние отличное. Очень серьезно готовился к бою. Очень доволен тренировочным лагерем. Были хорошие спарринг-партнеры. Самочувствие отличное.

– Лебедев – один из самых серьезных и квалифицированных соперников за вашу карьеру?
– Это самый серьезный бой и самый серьезный соперник в моей карьере на данный момент. Я готовился к поединку со всей ответственностью. Считаю Лебедева лучшим боксером первого тяжелого веса в мире на сегодняшний день. И согласен на то, чтобы он им оставался до 3 декабря.

– Лебедев говорил, что вы помогали ему готовиться к одному из поединков. Какие впечатления были, и изменилось ли что-нибудь?
– Это было два года назад, когда он готовился ко второму бою с Гильермо Джонсом. Мы провели один спарринг. Это был очень ценный опыт для меня. Никогда я не спарринговал с таким соперником. Только видел его по телевизору, и для меня было это большой честью.

– Лебедев сказал, что с первых раундов вы начнете «переть» на него. Так?
– Отвечу на вопрос 3 числа. Сейчас не могу сказать, как я буду боксировать, и как сложится бой.

– Все называют этот бой противостоянием молодости и опыта. Что будет важнее в этом поединке?
– И у Дениса и у меня есть сильные стороны. Сейчас тяжело сказать, у кого больше плюсов. Естественно, он намного опытнее. И давно находится на этом уровне. Но я тоже не просто так здесь оказался. И сделаю, что во моих силах, чтобы выйти победителем.

– Назовите три своих самых сильных качества, которые помогут вам победить.
– Желание стать чемпионом мира. Усердные тренировки. И ответственность перед своей командой.

– Какие три самых сильных качества вы можете отметить у соперника?
– Опыт. Два чемпионских пояса и много тяжелых боев.

«Боксер должен быть готов, что его вынесут вперед ногами»

После Гассиеа настал черед Дениса Лебедева зачитывать свое сочинение на тему «Как я провел это».

– Денис, Как прошла подготовка?
– Работа проделана плодотворная и объемная. Немножко необычная. Что-то добавили. В целом, подготовкой доволен. С нетерпением жду 3 декабря, чтобы показать свою работу. Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась важная, но не трудная часть - самое трудное мы уже прошли.

– Два года назад Мурат помогал вам готовиться к поединку. Какое впечатление произвел?
– Мурат был физически сильным. Сейчас прибавил в этом. И я уже не тот, что был два года назад. Я тренируюсь в США. У меня новый наставник. Мой друг – Фредди Роуч.

– Вы говорили, что Мурат с первых секунд «попрет» вперед. Что противопоставите?
– Человек, который выходит в квадрат ринга, должен быть готов ко всему. Даже к тому, что его вынесут ногами вперед. Надеюсь, в нашем случае до такого не дойдет. Хотя каждый полон амбиций и хочет победить.

– Мурат отзывался о вас с уважением…
– Взаимно.

– Значит ли это, мы будет битва характеров и людей, которые уважают друг друга?
– Совершенно правильно.

– Охарактеризуйте своего соперника.
– Агрессивный боец.

– Можете его сравнить с кем-нибудь из своих бывших соперников?
– Он чем-то похож на Каленгу. Я бы сказал, что немного атлетичнее.

– А разница в возрасте имеет значение?
– Нисколько. Мне только по паспорту 37 лет. Я чувствую себя хорошо.

– Предыдущий бой был у вас коротким. Этот продлится дольше?
– Я всегда готов к 12 раундов. Что касается ожиданий от боя, есть такое выражение, как план на бой, но, как говорил великий Майк Тайсон, один удар – и никакого плана на бой больше нет. Приходится действовать по ситуации. Я думаю, что здесь всё возможно в любой момент.

Я в каждом бою я стараюсь сохранять хладнокровие, ясный ум и всегда хочу побеждать.

– Вы говорили, что у вас изменился тренировочный процесс. В чем именно?
– Мы прибавили в физических упражнениях, кроссовой, прыжковой подготовке, естественно, разработали тактику.

– Не говорили с Гассиевым до боя?
– Не доводилось. Я думаю, у нас будет время после боя.

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