«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря»
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев и претендент на титулы Мурат Гассиев после открытой тренировки поделились ожиданиями от поединка.
«Спарринговать с Лебедевым было честью для меня»
Первым на вопросы вышел отвечать Гассиев, у которого до сих пор не было ни одного поражения на профессиональном ринге.
– Мурат, со стороны
кажется, что вы просто излучаете спокойствие и находитесь в очень хорошей
форме. Как сами оцените свою подготовку?
– Состояние отличное. Очень серьезно готовился к бою. Очень доволен тренировочным лагерем. Были хорошие спарринг-партнеры. Самочувствие отличное.
– Лебедев – один из самых
серьезных и квалифицированных соперников за вашу карьеру?
– Это самый серьезный бой и самый серьезный соперник в моей карьере на данный момент. Я готовился к поединку со всей ответственностью. Считаю Лебедева лучшим боксером первого тяжелого веса в мире на сегодняшний день. И согласен на то, чтобы он им оставался до 3 декабря.
– Лебедев говорил,
что вы помогали ему готовиться к одному из поединков. Какие впечатления были, и
изменилось ли что-нибудь?
– Это было два года назад, когда он готовился ко второму бою с Гильермо Джонсом. Мы провели один спарринг. Это был очень ценный опыт для меня. Никогда я не спарринговал с таким соперником. Только видел его по телевизору, и для меня было это большой честью.
– Лебедев сказал, что
с первых раундов вы начнете «переть» на него. Так?
– Отвечу на вопрос 3 числа. Сейчас не могу сказать, как я буду боксировать, и как сложится бой.
– Все называют этот
бой противостоянием молодости и опыта. Что будет важнее в этом поединке?
– И у Дениса и у меня есть сильные стороны. Сейчас тяжело сказать, у кого больше плюсов. Естественно, он намного опытнее. И давно находится на этом уровне. Но я тоже не просто так здесь оказался. И сделаю, что во моих силах, чтобы выйти победителем.
– Назовите три своих самых сильных
качества, которые помогут вам победить.
– Желание стать чемпионом мира. Усердные тренировки. И ответственность перед своей командой.
– Какие три самых сильных качества вы
можете отметить у соперника?
– Опыт. Два чемпионских пояса и много тяжелых боев.
«Боксер должен быть готов, что его вынесут вперед ногами»
После Гассиеа настал черед Дениса Лебедева зачитывать свое сочинение на тему «Как я провел это».
– Денис, Как прошла
подготовка?
– Работа проделана плодотворная и объемная. Немножко необычная. Что-то добавили. В целом, подготовкой доволен. С нетерпением жду 3 декабря, чтобы показать свою работу. Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась важная, но не трудная часть - самое трудное мы уже прошли.
– Два года назад
Мурат помогал вам готовиться к поединку. Какое впечатление произвел?
– Мурат был физически сильным. Сейчас прибавил в этом. И я уже не тот, что был два года назад. Я тренируюсь в США. У меня новый наставник. Мой друг – Фредди Роуч.
– Вы говорили, что
Мурат с первых секунд «попрет» вперед. Что противопоставите?
– Человек, который выходит в квадрат ринга, должен быть готов ко всему. Даже к тому, что его вынесут ногами вперед. Надеюсь, в нашем случае до такого не дойдет. Хотя каждый полон амбиций и хочет победить.
– Мурат отзывался о
вас с уважением…
– Взаимно.
– Значит ли это, мы будет битва
характеров и людей, которые уважают друг друга?
– Совершенно правильно.
– Охарактеризуйте своего соперника.
– Агрессивный боец.
– Можете его сравнить
с кем-нибудь из своих бывших соперников?
– Он чем-то похож на Каленгу. Я бы сказал, что немного атлетичнее.
– А разница в
возрасте имеет значение?
– Нисколько. Мне только по паспорту 37 лет. Я чувствую себя хорошо.
– Предыдущий бой был
у вас коротким. Этот продлится дольше?
– Я всегда готов к 12 раундов. Что касается ожиданий от боя, есть такое выражение, как план на бой, но, как говорил великий Майк Тайсон, один удар – и никакого плана на бой больше нет. Приходится действовать по ситуации. Я думаю, что здесь всё возможно в любой момент.
Я в каждом бою я стараюсь сохранять хладнокровие, ясный ум и всегда хочу побеждать.
– Вы говорили, что у
вас изменился тренировочный процесс. В чем именно?
– Мы прибавили в физических упражнениях, кроссовой, прыжковой подготовке, естественно, разработали тактику.
– Не говорили с
Гассиевым до боя?
– Не доводилось. Я думаю, у нас будет время после боя.