Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу
Зенитовцы выиграли
морозный последний матч дома, хотя самой энергичной на арене была игра не в
футбол, а в снежки.
«Отстоим север вместе!» – в последний день осени можно подтвердить,
что слоган на последние домашние матчи в году «Зенит» выбрал очень удачный и
актуальный. С ним петербуржцы продавали мини-абонемент на «Оренбург», «Томь» и
«Уфу». Билеты разошлись неидеально, зато погода полностью соответствует.
Лучшая афиша матча – рельефные буквы на снегу, а не какое-нибудь чудо дизайнерского искусства.
Поле под снегом, второй раз за сезон после «Дандолка» в Лиге Европы оранжевый мяч и оранжевая разметка – в таких условиях у Мирчи Луческу матч после огненного Краснодара, где всерьез заполыхало и в его команде.
«Петровский» остужает.
Точка кипения №1
Кризис Лодыгина и прощение «Уфы»
Юрий Лодыгин, которому «настучал» Артем Дзюба – речь про
жесты на поле, в раздевалке-то ничего, по официальным словам из клуба, не было
– не потерял статус фартового. Даже результативная ошибка, отнявшая очко, не
повлияла на обещание Луческу ставить Лодыгина до конца сезона. Любопытно, дело
только в обещании, которое авторитет не позволяет нарушать, или только мнение
по игре первого номера.
На первых минутах фанаты «Зенита» больше увлечены игрой в снежки, на арене тихо – поэтому отлично слышно Лодыгина. Почти все его партнеры на чужой половине, а он все равно командует перемещениями защитников, уверенности в себе набирается.
В одном эпизоде вратарь «Зенита» чуть теряется – когда нужно
атаку начать. Лодыгин, когда все защитники под прессингом, зачем-то отдает
низом Анюкову – у того никаких вариантов, приходится возвращать голкиперу, чтоб
тот уже сильно вынес вперед. Исход все равно один, только логичнее было сразу
выбивать верхом, пока у соперника нет права накрывать. Луческу, видимо, требует
ближнего паса – а это случай, когда слепо следовать указанию не стоит.
Все спокойно до середины второго тайма, а тут короткий
кризис Лодыгина: сначала он неуверенно отбивает кулаками мяч, летящий прямо в
него, а через пару минут ошибается на выходе – «Уфа» щедрая, прощает.
А Лодыгин в паре эпизодов и выручает тоже – так что матч на
ноль для него заслуженный.
Точка кипения №2
Луческу высказывает скамейке
Нико Ломбертс оказывается на левом краю и вдруг на нервах
чуть ли не по своим воротам бьет вместо спокойного паса Лодыгину или варианта
выбить за боковую. И первым делом бельгиец оборачивается к Луческу, извиняется
перед ним, а не перед партнерами.
Так активно, как Александру Кокорину сразу после свистка на
перерыв в Краснодаре, тренер «Зенита» никому во время матча не высказывает. Главный
взрыв эмоций – как раз когда Лодыгин неудачно подставляет кулаки. Но это в
сторону скамейки: Луческу то ли пародирует движение своего вратаря, то ли
наоборот показывает, что руки надо держать жестче.
У Мирчи буквально за несколько часов до матча отняли
капитана: Хави Гарсию забанил КДК, причем в отличие от Понтуса Вернблума
испанцу запретили играть в тот же день – из-за того, что пострадавший от него
Газинский получил травму.
Капитан теперь – Аксель Витсель, а переживать как за свое теперь Луческу стоит за здоровье полузащитника «Краснодара». Если он пару недель не сможет тренироваться – Гарсии наказание расширят.
Зенит терял очки только при судьях из Москвы. Главное от Луческу и Гончаренко
Точка кипения №3
Дзюбе хватает мимики
Двадцать минут до конца, 0:0, а самый опасный эпизод
«Зенита» – тот, что получен в подарок от «Уфы». Андрей Лунев в первом тайме
схватил мяч в руки после паса своего, зенитовцы второй раз за сезон пробили
свободный почти из вратарской. Но на этот раз вышло хуже, чем с «Маккаби»,
мимо.
Артем Дзюба в этом студеном матче тоже гораздо спокойнее,
чем в Краснодаре: очередная потеря мяча – а реакция форварда умещается всего
лишь в мимику. Луческу на последние 15 минут выпускает Александра Кержакова не
вместо Дзюбы, а вдобавок к нему. Но победный гол получается без помощи
передовых игроков: быстрая атака через фланг заканчивается ударом свободного
Жулиано из штрафной.
Бразилец припадает к замерзшему газону лбом – это еще мяч в
память о соотечественниках, погибших в авиакатастрофе.
На третьей добавленной добавляет Кокорин: визуально легко
смещение с края в центр и размеренный удар в угол.
«Зенит» буквально выковыривает эту победу из снега со льдом.
Потому что игра в снежки от болельщиков – самое энергичное, что было на
стадионе.
Теперь успехом для петербуржцев будет, если в Самаре замерзнет и потеряет очки «Спартак».
Матч
Голы
Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)
Предупреждения:
Нету, 44 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция