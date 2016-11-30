Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу

Зенитовцы выиграли морозный последний матч дома, хотя самой энергичной на арене была игра не в футбол, а в снежки.



«Отстоим север вместе!» – в последний день осени можно подтвердить, что слоган на последние домашние матчи в году «Зенит» выбрал очень удачный и актуальный. С ним петербуржцы продавали мини-абонемент на «Оренбург», «Томь» и «Уфу». Билеты разошлись неидеально, зато погода полностью соответствует.

Лучшая афиша матча – рельефные буквы на снегу, а не какое-нибудь чудо дизайнерского искусства.

Самый зимний матч года #ЗенитУфа Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Ноя 30 2016 в 7:43 PST

Поле под снегом, второй раз за сезон после «Дандолка» в Лиге Европы оранжевый мяч и оранжевая разметка – в таких условиях у Мирчи Луческу матч после огненного Краснодара, где всерьез заполыхало и в его команде.

«Петровский» остужает.

Точка кипения №1

Кризис Лодыгина и прощение «Уфы»

Юрий Лодыгин, которому «настучал» Артем Дзюба – речь про жесты на поле, в раздевалке-то ничего, по официальным словам из клуба, не было – не потерял статус фартового. Даже результативная ошибка, отнявшая очко, не повлияла на обещание Луческу ставить Лодыгина до конца сезона. Любопытно, дело только в обещании, которое авторитет не позволяет нарушать, или только мнение по игре первого номера.

На первых минутах фанаты «Зенита» больше увлечены игрой в снежки, на арене тихо – поэтому отлично слышно Лодыгина. Почти все его партнеры на чужой половине, а он все равно командует перемещениями защитников, уверенности в себе набирается.

В одном эпизоде вратарь «Зенита» чуть теряется – когда нужно атаку начать. Лодыгин, когда все защитники под прессингом, зачем-то отдает низом Анюкову – у того никаких вариантов, приходится возвращать голкиперу, чтоб тот уже сильно вынес вперед. Исход все равно один, только логичнее было сразу выбивать верхом, пока у соперника нет права накрывать. Луческу, видимо, требует ближнего паса – а это случай, когда слепо следовать указанию не стоит.

Все спокойно до середины второго тайма, а тут короткий кризис Лодыгина: сначала он неуверенно отбивает кулаками мяч, летящий прямо в него, а через пару минут ошибается на выходе – «Уфа» щедрая, прощает.

А Лодыгин в паре эпизодов и выручает тоже – так что матч на ноль для него заслуженный.

Точка кипения №2

Луческу высказывает скамейке

Нико Ломбертс оказывается на левом краю и вдруг на нервах чуть ли не по своим воротам бьет вместо спокойного паса Лодыгину или варианта выбить за боковую. И первым делом бельгиец оборачивается к Луческу, извиняется перед ним, а не перед партнерами.

Так активно, как Александру Кокорину сразу после свистка на перерыв в Краснодаре, тренер «Зенита» никому во время матча не высказывает. Главный взрыв эмоций – как раз когда Лодыгин неудачно подставляет кулаки. Но это в сторону скамейки: Луческу то ли пародирует движение своего вратаря, то ли наоборот показывает, что руки надо держать жестче.

У Мирчи буквально за несколько часов до матча отняли капитана: Хави Гарсию забанил КДК, причем в отличие от Понтуса Вернблума испанцу запретили играть в тот же день – из-за того, что пострадавший от него Газинский получил травму.

Капитан теперь – Аксель Витсель, а переживать как за свое теперь Луческу стоит за здоровье полузащитника «Краснодара». Если он пару недель не сможет тренироваться – Гарсии наказание расширят.

Точка кипения №3

Дзюбе хватает мимики

Двадцать минут до конца, 0:0, а самый опасный эпизод «Зенита» – тот, что получен в подарок от «Уфы». Андрей Лунев в первом тайме схватил мяч в руки после паса своего, зенитовцы второй раз за сезон пробили свободный почти из вратарской. Но на этот раз вышло хуже, чем с «Маккаби», мимо.

Артем Дзюба в этом студеном матче тоже гораздо спокойнее, чем в Краснодаре: очередная потеря мяча – а реакция форварда умещается всего лишь в мимику. Луческу на последние 15 минут выпускает Александра Кержакова не вместо Дзюбы, а вдобавок к нему. Но победный гол получается без помощи передовых игроков: быстрая атака через фланг заканчивается ударом свободного Жулиано из штрафной.

Бразилец припадает к замерзшему газону лбом – это еще мяч в память о соотечественниках, погибших в авиакатастрофе.

На третьей добавленной добавляет Кокорин: визуально легко смещение с края в центр и размеренный удар в угол.

«Зенит» буквально выковыривает эту победу из снега со льдом. Потому что игра в снежки от болельщиков – самое энергичное, что было на стадионе.

Теперь успехом для петербуржцев будет, если в Самаре замерзнет и потеряет очки «Спартак».