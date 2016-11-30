Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу
Источник: ФК «Зенит»

Зенитовцы выиграли морозный последний матч дома, хотя самой энергичной на арене была игра не в футбол, а в снежки.

«Отстоим север вместе!» – в последний день осени можно подтвердить, что слоган на последние домашние матчи в году «Зенит» выбрал очень удачный и актуальный. С ним петербуржцы продавали мини-абонемент на «Оренбург», «Томь» и «Уфу». Билеты разошлись неидеально, зато погода полностью соответствует.

Лучшая афиша матча – рельефные буквы на снегу, а не какое-нибудь чудо дизайнерского искусства.

Самый зимний матч года #ЗенитУфа

Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Поле под снегом, второй раз за сезон после «Дандолка» в Лиге Европы оранжевый мяч и оранжевая разметка – в таких условиях у Мирчи Луческу матч после огненного Краснодара, где всерьез заполыхало и в его команде.

«Петровский» остужает.

Точка кипения №1
 Кризис Лодыгина и прощение «Уфы»

Юрий Лодыгин, которому «настучал» Артем Дзюба – речь про жесты на поле, в раздевалке-то ничего, по официальным словам из клуба, не было – не потерял статус фартового. Даже результативная ошибка, отнявшая очко, не повлияла на обещание Луческу ставить Лодыгина до конца сезона. Любопытно, дело только в обещании, которое авторитет не позволяет нарушать, или только мнение по игре первого номера.

На первых минутах фанаты «Зенита» больше увлечены игрой в снежки, на арене тихо – поэтому отлично слышно Лодыгина. Почти все его партнеры на чужой половине, а он все равно командует перемещениями защитников, уверенности в себе набирается.

В одном эпизоде вратарь «Зенита» чуть теряется – когда нужно атаку начать. Лодыгин, когда все защитники под прессингом, зачем-то отдает низом Анюкову – у того никаких вариантов, приходится возвращать голкиперу, чтоб тот уже сильно вынес вперед. Исход все равно один, только логичнее было сразу выбивать верхом, пока у соперника нет права накрывать. Луческу, видимо, требует ближнего паса – а это случай, когда слепо следовать указанию не стоит.

Все спокойно до середины второго тайма, а тут короткий кризис Лодыгина: сначала он неуверенно отбивает кулаками мяч, летящий прямо в него, а через пару минут ошибается на выходе – «Уфа» щедрая, прощает.

А Лодыгин в паре эпизодов и выручает тоже – так что матч на ноль для него заслуженный.

Точка кипения №2
 Луческу высказывает скамейке

Нико Ломбертс оказывается на левом краю и вдруг на нервах чуть ли не по своим воротам бьет вместо спокойного паса Лодыгину или варианта выбить за боковую. И первым делом бельгиец оборачивается к Луческу, извиняется перед ним, а не перед партнерами.

Так активно, как Александру Кокорину сразу после свистка на перерыв в Краснодаре, тренер «Зенита» никому во время матча не высказывает. Главный взрыв эмоций – как раз когда Лодыгин неудачно подставляет кулаки. Но это в сторону скамейки: Луческу то ли пародирует движение своего вратаря, то ли наоборот показывает, что руки надо держать жестче.

У Мирчи буквально за несколько часов до матча отняли капитана: Хави Гарсию забанил КДК, причем в отличие от Понтуса Вернблума испанцу запретили играть в тот же день – из-за того, что пострадавший от него Газинский получил травму.

Капитан теперь – Аксель Витсель, а переживать как за свое теперь Луческу стоит за здоровье полузащитника «Краснодара». Если он пару недель не сможет тренироваться – Гарсии наказание расширят.

Зенит терял очки только при судьях из Москвы. Главное от Луческу и Гончаренко

Точка кипения №3
 Дзюбе хватает мимики

Двадцать минут до конца, 0:0, а самый опасный эпизод «Зенита» – тот, что получен в подарок от «Уфы». Андрей Лунев в первом тайме схватил мяч в руки после паса своего, зенитовцы второй раз за сезон пробили свободный почти из вратарской. Но на этот раз вышло хуже, чем с «Маккаби», мимо.

Артем Дзюба в этом студеном матче тоже гораздо спокойнее, чем в Краснодаре: очередная потеря мяча – а реакция форварда умещается всего лишь в мимику. Луческу на последние 15 минут выпускает Александра Кержакова не вместо Дзюбы, а вдобавок к нему. Но победный гол получается без помощи передовых игроков: быстрая атака через фланг заканчивается ударом свободного Жулиано из штрафной.

Бразилец припадает к замерзшему газону лбом – это еще мяч в память о соотечественниках, погибших в авиакатастрофе.

На третьей добавленной добавляет Кокорин: визуально легко смещение с края в центр и размеренный удар в угол.

«Зенит» буквально выковыривает эту победу из снега со льдом. Потому что игра в снежки от болельщиков – самое энергичное, что было на стадионе.

Теперь успехом для петербуржцев будет, если в Самаре замерзнет и потеряет очки «Спартак».

Матч

Зенит - Уфа - 2:0 (0:0)

Голы

Жулиано 84 (1:0). Кокорин 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Витсель, Мак (Кержаков А., 76), Маурисио (Юсупов, 81), Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Засеев, Ванек (Фатай, 85), Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Обляков, 80), Кротов (Диего, 66)

Предупреждения:

Нету, 44 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и Гончаренко«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и ГончаренкоТренеры после матча об «Уфе» говорили немного: Гончаренко спрашивали про ЦСКА, а Луческу высказывался о «Краснодаре» и московских судьях.Азамат Засеев: В матче с «Зенитом» «Уфа» создала больше моментов и не заслуживала пораженияЗащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Жозе Маурисио: Для нас нет разницы, когда играть с «Ростовом»Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Аксель Витсель: Не знаю, буду ли в следующих матчах капитаном командыПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Шамиль Газизов: Гончаренко - в ЦСКА? Время покажетГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Игорь Безденежных: В матче с «Зенитом» «Уфе» немного не повезлоПолузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» - они же на первом месте идутНападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Александр Кержаков: Было бы неожиданно, если бы игру «Зенита» с «Ростовом» перенеслиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об отмене переноса матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».Александр Кержаков: Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моментыНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Мирча Луческу: Во всех матчах, где мы теряли очки, нас судили московские арбитры. А у них, как у всех людей, есть симпатииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Мирча Луческу: В эпизоде с Гарсией была борьба, но специального удара не былоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о дисквалификации игрока «Зенита» Хави Гарсии.Виктор Гончаренко: У меня в контракте есть пункт, по которому я могу сменить «Уфу» на ЦСКАГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионатеВ матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.Сергей Прядкин: Мы не видим возможности перенести матч «Ростов» - «Зенит»Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможный перенос матча 17-го тура «Ростов» - «Зенит».«Зенит» – «Уфа». ОнлайнВ среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Уфу».Вячеслав Булавин: Разногласия в «Зените» не должны негативно отразиться на игреБывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уфой».«Зенит» – «Уфа». В стартовом составе гостей один легионерТренерский штаб «Уфы» определился с составом на матч 16-го тура чемпионата России против «Зенита».Александр Бубнов: Если «Зенит» не обыграет «Уфу», ситуация станет катастрофическойФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча. Объяснения Артура ГригорьянцаПочему Гарсию дисквалифицировали на три матча. Объяснения Артура ГригорьянцаПредседатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, как и по каким критериям выносилось наказание полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.Хави Гарсия дисквалифицирован на три матчаКДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в игре 15-го тура чемпионата России на три матча.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Юрий Лодыгин
Юрий Лодыгинвсе новости

Cпецпредложение