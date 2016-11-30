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Нерв Слуцкого. Почему в истории тренера и ЦСКА рано ставить точку

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нерв Слуцкого. Почему в истории тренера и ЦСКА рано ставить точку
Источник: «Советский спорт»

ЦСКА победил «Оренбург» в матче 16-го тура, однако будущее главного тренера армейцев Леонида Слуцкого по-прежнему находится в тумане.

А КТО ВМЕСТО СЛУЦКОГО?

Не хотелось бы в очередной раз затрагивать тему погоды. Скажу лишь, автобусная остановка теперь выглядит более многолюдной и оживленной, чем трибуны новеньких стадионов во время матчей. Поверьте, вечером среды я побывал и там, и там, поэтому могу сравнивать. Но спасибо фан-сектору ЦСКА. И его энтузиазму, создавшему впечатление, что футбол в конце ноября хоть кому-то нужен.

А, между тем, болельщики были нужны как никогда. Хотелось узнать мнение тех, для кого в футбол у нас якобы и играют, по главной теме последних дней – возможному уходу Леонида Слуцкого из ЦСКА. В итоге мнения разделились, но, что интересно, абсолютно поровну.

Те, кто высказывались за то, что Слуцкому надо остаться, справедливо кивали на состав, требующий усиления. Другие же говорили, что главный тренер ЦСКА все, что мог, уже армейцам отдал. И нужны перемены. Что тоже, согласитесь, отчасти правда.

Но кое-что две эти группы и объединяло. На вопрос «кто вместо?» стопроцентного варианта не было ни у кого. И после названной фамилии (Кононов ли, Гончаренко или Гришин) часто звучали сомнения.

КРЕАТИВ ОТ ПОЛУЯХТОВА

Похоже, есть сомнения и у Слуцкого. По крайней мере, он во время матча не выглядел человеком, который для себя все решил. Он заметно нервничал, раскачивался в кресле и активно подсказывал игрокам. Поэтому я бы не стал верить информации про заказанный в Лондоне ресторан для прощального ужина с командой. Думаю, будущее Слуцкого еще не определено и решится на наших глазах – в матче с «Тоттенхэмом». А пока тренер провел 300-й матч во главе ЦСКА. Больше нет ни у кого.

В первой половине тайма армейцам подсказки Слуцкого явно были необходимы. ЦСКА выглядел командой, которая не знает, как и за счет чего атаковать. Красно-синим очень не хватало креатива. А индивидуальное мастерство при отсутствии Дзагоева и Еременко рассчитывать не приходилось.

Чалов барражировал где-то на передовой, но с мяч получал почти также редко, как Вернблум - красные карточкаки. Головин и Натхо поочередно опускались ближе к своим воротам, чтобы начинать атаки, но адресатов впереди было немного. А потом случилась ошибка защитника «Оренбурга» Полуяхтова, который рукой прервал передачу в свою штрафную. И, пожалуй, это было самое креативное действие в тайме. Секундное замешательство арбитра Сергея Иванова (того самого, что работал на матче «Зенит» - «Спартак») – и пенальти.

После гола Натхо ЦСКА будто проснулся. Тошич неожиданно вспомнил, что когда-то умел обводить, а Миланов выдал разрезающую передачу, которую партнер не смог обработать. Наверное, от удивления. Чалов прорвался по центру на дриблинге, но пробил выше. Заживем?

Но во втором тайме армейского задора чуть поубавилось. «Оренбург», который очень здорово смотрелся в защите – компактно и организованно, в атаке ничего особенного не придумал. Так и доиграли – каждый делал то, что умел. ЦСКА робко (не путать с трусостью!) атаковал, «Оренбург» смело оборонялся. Гол Игнашевича, забитый отменным дальним ударом, несколько оживил эту картину. Пульс ЦСКА по-прежнему бьется.


Матч

ЦСКА - Оренбург - 2:0 (1:0)

Голы

Натхо 26 (1:0 - пен.). Игнашевич 79 (2:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Головин, Миланов, Натхо, Тошич (Игнашевич, 65), Вернблум (Набабкин, 83), Чалов (Страндберг, 72)

Оренбург: Гутор, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Ефремов (Делькин, 57), Коронов (Батов, 77), Малых, Померко, Воробьёв, Нехайчик (Бамба, 85), Афонин

Предупреждения:

Тошич, 54; Игнашевич, 68 - Померко, 20; Андреев, 59

Удаления:

нет - Андреев, 75

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

30 ноября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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