Карлсен – Карякин: прямая трансляция. В первой партии рапида – ничья

«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию партий тай-брейка матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

В Нью-Йорке продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. После 12 партий, сыгранных по классическим правилам, в матче ничья - 6,0:6,0. Сегодня победитель определится в быстрых шахматах, а если потребуется - в блице.

Первая партия «рапида» (она же 13-я в матче) закончилась вничью. В 14-й партии белыми играет Магнус Карлсен.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ:

Онлайн 14-й партии:

ВНИМАНИЕ: позиция на доске обновляется автоматически каждые 20 секунд.