Карлсен – Карякин: прямая трансляция. В первой партии рапида – ничья
Источник: Associated Press
«Советский спорт» ведет онлайн-трансляцию партий тай-брейка матча за первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.
В Нью-Йорке продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ между действующим чемпионом Карлсеном и претендентом Карякиным. После 12 партий, сыгранных по классическим правилам, в матче ничья - 6,0:6,0. Сегодня победитель определится в быстрых шахматах, а если потребуется - в блице.
Первая партия «рапида» (она же 13-я в матче) закончилась вничью. В 14-й партии белыми играет Магнус Карлсен.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ:
Онлайн 14-й партии:
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