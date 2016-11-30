Гол плюс спас. Новая роль Сергея Игнашевича

Как центральный защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в 37 лет вышел на позицию опорника и за полтайма получил желтую карточку, забил, а также доказал – команда в надежных руках. Даже если уйдет Леонид Слуцкий.

Приятным осенним вечером, когда лето уже давно кончилось, а зима еще и не думала начинаться, мы с приятелем смотрели футбол из ложи прессы новенькой «Арены ЦСКА» и говорили о том, что хорошо бы омолодить состав армейцев. Тогда еще не все их болельщики знали фамилию Чалов, а юноши красно-синих не громили в Лиге чемпионов U19 сверстников из «Монако» с общим счетом 9:1. И вот в процессе нашего общения мой давний товарищ высказал совсем уж завиральную идею.

- ЦСКА настолько сыгран, что ему даже главный тренер не нужен, - ляпнул он. – Сам подумай, зачем он братьям, Акинфееву, Игнашевичу? Дай им хорошего тренера по физподготовке и они прекрасно сыграют без тренера.

Я тогда категорически с приятелем-экстремистом не согласился, но мысль засела в голову и порой на досуге я ее думал. Игнашевичу 37 лет, чего он еще про футбол не знает? В его-то годы знай восстанавливайся да играй, если тренер дает.

В среду Сергей сыграл как надо. Выйдя на позицию опорника, и атаки «Оренбурга» разрушал, и гол-красавец забил - мяч в ворота вколотил так, что трактором не достанешь. Встреча с командой Роберта Евдокимова пришлась как раз на самый разгар слухов о том, что Леонид Слуцкий уходит. Судя по тому, что опровержений на официальном сайте до сих пор нет, информация не максимально далека от действительности. Кто бы ни сменил Слуцкого – Кононов это будет или кто другой – ему нужно на кого-то опереться, и тут никого лучше Игнашевича не придумаешь. Сергей в ЦСКА ни дать и ни взять – играющий тренер! Правая рука, проводник тренерских идей в игроцкие массы. Характер? Нордический, стойкий.

В прежние годы таких называли – дядька. Молодежи в ЦСКА, судя по всему, еще прибавится. К Головину, Чалову и Гордюшенко не сегодня-завтра позовут Жамалетдинова, вернут из аренды форварда Панченко, защитников Никитина и Чернова. Таким резвым и борзым призывникам нужен строгий дед, а не только главный тренер.

Присутствие Игнашевича, а также братьев и новоиспеченного российского джентльмена года Игоря Акинфеева – гарантия того, что с ЦСКА и дальше все будет хорошо, кто бы ни тренировал команду.