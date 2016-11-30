Для «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждать

Бело-голубые начали заочную битву за плей-офф уверенной победой над «Барысом» - 3:0.

Поединком с казахстанской командой для «Динамо» начинается время «Ч». В трех домашних матчей может решится не только судьба главного тренера Сергея Орешкина. Станет понятно – на что может рассчитывать московский клуб в этом сезоне.

В предыдущем матче бело-голубые завоевали два очка в битве с ЦСКА, благодаря героической игре своего вратаря. Вернувшийся в строй Еременко отразил 42 броска.

Но дерби закончилось. Ушел нерв. Началась обычная рутина регулярного чемпионата. Поединки с далеко не знаковыми соперниками с Востока – «Барысом», «Югрой» и «Автомобилистом».

Так почему именно сейчас для москвичей настал час «Х»?

«Динамо» бьется за место в плей-офф. Эта фраза звучит непривычно для его болельщиков. Но это так. Это – реальность. И самый принципиальный соперник бело-голубых в этой борьбе – «Витязь».

Так вот у подмосковного клуба сейчас тоже три домашних матча. С «Автомобилистом», «Барысом» и «Югрой».

Улавливаете, какое намечается заочное противостояние? Кто пройдет эти поединки лучше, тот и докажет, что больше достоин участия в Кубке Гагарина.

А ведь ситуация обостряется еще и тем, что уральцы и казахстанцы также ведут острейшую борьбу за попадание в кубковую восьмерку уже на Востоке.

«ДИНАМО» НУЖЕН КОСТЯК И ЛИДЕР

Турнирные напряги «Динамо» - прямое следствие проблем внутри команды. Спустя три месяца после начала чемпионата в ней до сих пор нет костяка. Нет ни одного звена, которое могло бы решить исход матча.

Ротация состава в данном случае не оправдана. Недостаток индивидуального мастерства порой не позволяет форвардам «Динамо» забивать, даже когда вратарь стоит к ним спиной.

А когда на это накладывается еще и несыгранность звеньев – результативность тем более страдает.

Буквально накануне матча с «Барысом» наш эксперт Борис Майоров в разговоре со мной возмущался: «Ну как же так – уже шесть капитанов сменилось в команде за пол сезона. Неужели невозможно найти одного лидера?»

И это тоже проблема. Действительно, ну как можно ставить капитаном «Динамо» не говорящего по-русски финна Хиетанена. Или 21-летнего Миронова, которого тренер тут же сажает на лавку на целый период за ошибку. Игроки порой любят говорить, что «у нас в команде все капитаны». Но москвичи восприняли этот тезис, пожалуй, чересчур буквально.

Но с другой стороны – попробуй найди сейчас в «Динамо» ярко выраженного лидера. В матче с «Барысом» буква «С», к примеру, оказалась на груди опытного Терещенко.

И вроде все по уму. Алексей – трехкратный чемпион мира. Пятикратный чемпион России. Причем, дважды – в составе «Динамо». Это человек, который себя на льду никогда не щадил. Я таких называю «соль земли». И с огромным уважением к Терещенко отношусь…

Но вот капитаном я его все равно не вижу! Не его это роль…

ПРОРЫВ НАЧАЛ КАРСУМС

Динамовцы уже встречались с «Барысом» в этом сезоне. И в Астане соперники сумели за весь матч организовать всего один гол на двоих. С минимальным преимуществом победил «Барыс», а забил Даллмэн.

Казалось, что в Москве ситуация может повторится с точностью до наоборот. Два периода игроки мучились на льду, Четыре тысячи зрителей на трибунах, а на табло горели нули.

Единственной удар грома в этой «пустыне» случился после броска лучшего бомбардира бело-голубых Робинсона.Но дождь после этого не пролился – шайбу отразила штанга.

Счет был открыт лишь на 48-й минуте. Отличился динамовец Карсумс, который перед тем, как точно бросить по воротам обыграл как раз Даллмэна.

После этого динамовцев наконец прорвало! Точнейшим и мощным броском публику порадовал Хиетанен. Соорудили неплохую комбинацию и Цветков с Федоровым.

3:0! И может «Динамо» еще рано «хоронить»? Впрочем, и «Витязь» взял в Подольске верх над «Автомобилистом» - 3:2. Так что битва за плей-офф продолжается.