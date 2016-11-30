РФПЛ, на кого вы работаете? Юрий Цыбанев – о новом повороте в матче «Ростова»

Обозреватель «Советского спорта» - о новом повороте в истории с матчем «Ростов» - «Зенит».

Если бы я работал в «Зените», что, думаю, приоткрывает кое-какие возможности, то очень постарался бы перенести матч с «Ростовом» на конец февраля.

Даже при том, что не моему клубу, а его сопернику спустя два дня после этой встречи предстоит важнейший еврокубковый матч.

Да, президент РФПЛ в среду вроде бы заявил: оснований для переноса нет. Как бы ни настаивал «Ростов». Но в ситуации появилась дополнительная тонкость. Она заключается в том, что «Ростов» сыграл в Екатеринбурге практически вторым составом. А состав первый вследствие этого решения получил 5 рабочих дней на подготовку к игре с Питером. Тогда как «Зенит», мобилизуя все оставшиеся силы, мыкался с «Уфой» и, не глядите на итоговые 2:0, отскочил от вполне реальной потери очков. А через два дня - «Ростов»...

Очень похожая история, заметьте, произошла весной. Команда Виллаш-Боаша рубилась на Кубок с «Амкаром» впритык к матчу в Ростове – и бригада Бердыева после этого взяла ее тепленькой, 3:0. Важно понимать: бердыевский «Ростов», когда у него есть возможность планомерно и полноценно подготовиться к матчу, становится неудержимым.

Спрашивается, оно «Зениту» надо – нарваться в субботу? С риском еще больше затуманить свои весенние перспективы в чемпионской гонке? Не лучше ли отложить на конец февраля, перезагрузившись зимой? И разжившись, допустим, парой мастеровитых бразильцев Жулиано под стать.

Выпусти штаб Бердыева в Екатеринбурге основу, у «Зенита» не возникло бы никакого интереса к переносу. Но теперь иначе. Все в премьер-лиге усвоили: игрокам «Ростова» каждый дополнительный день восстановления и подготовки к матчу приумножает запас сил. Это, если хотите, знак бердыевской фирмы.

Но и от сжатия межигровых интервалов «Ростов» теряет, пожалуй, больше всех. Конкретно говоря, - взрывную силу. Такое, между прочим, и с командой Лобановского происходило. И потому Валерий Васильевич, сберегая порох к генеральным сражениям, предпочитал в играх менее важных расписать ничейку-другую.

Бердыев же просто жертвует матчами, выпуская дублеров против «Уфы», «Амкара» и «Урала». Восемь очков из турнирного багажа — долой.

С «Зенитом», коли матч состоится, «Ростов», уверен, сыграет на полную. Не может не сыграть – ведь это заключительный матч года, славного и легендарного, перед благодарной родной публикой. В нем надо быть достойными собственных свершений. Но тогда подвисает вторничная игра с голландцами…

Раз так, в переносе субботнего матча кровно заинтересованы обе стороны. А РФПЛ – против.

У меня только один вопрос к этой строгих правил организации: на кого вы работаете, господа? Вы же «осень – весну» укоренили в нашей мерзлоте именно того ради, чтобы удобнее стало в еврокубках играть, помните? А теперь спросите у «Ростова» о прелестях его нынешнего расписания с четырьмя матчами кряду в двухдневных интервалах! Со большими шансами пасть во вторник против ПСВ смертью храбрых и усталых.

Тот, словом, случай, когда подключение «Зенитом» административног о ресурса можно только приветствовать.

P.S.: На 23.00 среды информация об отмене переноса, озвученная Сергеем Прядкиным, подтверждения на официальном сайте лиги не получила. Что бы это значило?