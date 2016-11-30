«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и Гончаренко

Тренеры после матча об Уфе» говорили немного: Виктора Гончаренко спрашивали про ЦСКА, а Мирча Луческу высказывался о матче с «Краснодаром» и московских судьях.

Виктор Гончаренко: По контракту могу сменить «Уфу» на ЦСКА

– У меня нет разочарования от результата, – признается проигравший в концовке Виктор Гончаренко. – Важно, что у нас есть команда, и мы гораздо лучше выглядим по сравнению с началом сезона. Дорогого стоит, что мы ехали в Петербург без чувства обреченности. Чувствовали даже по ходу матча, что можем победить. Могли выиграть мы, мог – «Зенит». Но, видимо, за драматичную концовку в Краснодаре им вернулось.

– Вам льстит, что вас видят одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА?

– Осталось не так много клубов, куда меня не отправляли.

– Вредят ли эти слухи?

– Не вредят. Не знаю, как это воздействует на команду, но особых проблем я не вижу.

– Правда ли, что у вас в контракте есть пункт, по которому при предложении от ЦСКА, вы можете покинуть «Уфу»?

– Да, такой пункт действительно есть.

– Согласитесь ли вы принять предложение ЦСКА, если оно последует?

– Какой смысл сейчас об этом говорить? Когда будет повод, тогда и будем обсуждать.

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Мирча Луческу: С судьями то же, что и на Украине. У меня иммунитет

– Как прокомментируете дисквалификацию Хави Гарсии? – первый вопрос тренеру «Зенита» не о матче.

– Мне сложно отвечать на ваш вопрос, потому что я не до конца знаю регламент. Из моего угла я видел так: была борьба, но специального удара не было. Но раз так решено – мы выполняем. Жаль, что потеряли испанца на такой срок.

В матче с «Уфой» нам немного повезло. На таком поле и в таких тяжелых условиях намного проще играть в контратаке, чем в позиционном нападении. У нас была всего одна контратака, Кокорин сразу ее реализовал.

– Правда, что вы готовы перенести матч с «Ростовом» на февраль?

– Насколько я знаю, «Ростов» обратился к нам в клуб с просьбой о переносе, я дал добро.

– Сложно ли было готовить команду после такого поражения от «Краснодара»?

– Мы провели скрупулезный анализ матча с «Краснодаром». Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре – был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии.

Во всех матчах, где мы потеряли очки, нас судили московские судьи, – вдруг идет в атаку на арбитров Луческу. – Каждый раз, к сожалению, происходят одни и те же вещи. Я к ним привык, так же было и на Украине, где боролись Донецк с Киевом. Я через это проходил, у меня есть иммунитет.