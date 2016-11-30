Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и Гончаренко

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: ФК «Зенит»

Тренеры после матча об Уфе» говорили немного: Виктора Гончаренко спрашивали про ЦСКА, а Мирча Луческу высказывался о матче с «Краснодаром» и московских судьях.

Виктор Гончаренко: По контракту могу сменить «Уфу» на ЦСКА

– У меня нет разочарования от результата, – признается проигравший в концовке Виктор Гончаренко. – Важно, что у нас есть команда, и мы гораздо лучше выглядим по сравнению с началом сезона. Дорогого стоит, что мы ехали в Петербург без чувства обреченности. Чувствовали даже по ходу матча, что можем победить. Могли выиграть мы, мог – «Зенит». Но, видимо, за драматичную концовку в Краснодаре им вернулось.

– Вам льстит, что вас видят одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА?
– Осталось не так много клубов, куда меня не отправляли.

– Вредят ли эти слухи?
– Не вредят. Не знаю, как это воздействует на команду, но особых проблем я не вижу.

– Правда ли, что у вас в контракте есть пункт, по которому при предложении от ЦСКА, вы можете покинуть «Уфу»?
– Да, такой пункт действительно есть.

– Согласитесь ли вы принять предложение ЦСКА, если оно последует?
– Какой смысл сейчас об этом говорить? Когда будет повод, тогда и будем обсуждать.

Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победу

Мирча Луческу: С судьями то же, что и на Украине. У меня иммунитет

– Как прокомментируете дисквалификацию Хави Гарсии? – первый вопрос тренеру «Зенита» не о матче.
– Мне сложно отвечать на ваш вопрос, потому что я не до конца знаю регламент. Из моего угла я видел так: была борьба, но специального удара не было. Но раз так решено – мы выполняем. Жаль, что потеряли испанца на такой срок.

В матче с «Уфой» нам немного повезло. На таком поле и в таких тяжелых условиях намного проще играть в контратаке, чем в позиционном нападении. У нас была всего одна контратака, Кокорин сразу ее реализовал.

– Правда, что вы готовы перенести матч с «Ростовом» на февраль?
– Насколько я знаю, «Ростов» обратился к нам в клуб с просьбой о переносе, я дал добро. 

– Сложно ли было готовить команду после такого поражения от «Краснодара»?
Мы провели скрупулезный анализ матча с «Краснодаром». Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре – был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии.

Во всех матчах, где мы потеряли очки, нас судили московские судьи, – вдруг идет в атаку на арбитров Луческу. – Каждый раз, к сожалению, происходят одни и те же вещи. Я к ним привык, так же было и на Украине, где боролись Донецк с Киевом. Я через это проходил, у меня есть иммунитет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азамат Засеев: В матче с «Зенитом» «Уфа» создала больше моментов и не заслуживала пораженияЗащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Жозе Маурисио: Для нас нет разницы, когда играть с «Ростовом»Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Аксель Витсель: Не знаю, буду ли в следующих матчах капитаном командыПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Шамиль Газизов: Гончаренко - в ЦСКА? Время покажетГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Игорь Безденежных: В матче с «Зенитом» «Уфе» немного не повезлоПолузащитник «Уфы» Игорь Безденежных поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Вячеслав Кротов: «Спартак» мне понравился больше, чем «Зенит» - они же на первом месте идутНападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).Ориентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победуОриентация – север. Как «Зенит», несмотря на мороз, одержал победуЗенитовцы выиграли морозный последний матч дома, хотя самой энергичной на арене была игра не в футбол, а в снежки.Александр Кержаков: Было бы неожиданно, если бы игру «Зенита» с «Ростовом» перенеслиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об отмене переноса матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова».Александр Кержаков: Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моментыНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Мирча Луческу: Во всех матчах, где мы теряли очки, нас судили московские арбитры. А у них, как у всех людей, есть симпатииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).Мирча Луческу: В эпизоде с Гарсией была борьба, но специального удара не былоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о дисквалификации игрока «Зенита» Хави Гарсии.Виктор Гончаренко: У меня в контракте есть пункт, по которому я могу сменить «Уфу» на ЦСКАГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:0).«Зенит» обыграл «Уфу», Жулиано забил седьмой мяч в чемпионатеВ матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.Сергей Прядкин: Мы не видим возможности перенести матч «Ростов» - «Зенит»Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможный перенос матча 17-го тура «Ростов» - «Зенит».«Зенит» – «Уфа». ОнлайнВ среду, 30 ноября в матче 16-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Уфу».Вячеслав Булавин: Разногласия в «Зените» не должны негативно отразиться на игреБывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между петербургским клубом и «Уфой».«Зенит» – «Уфа». В стартовом составе гостей один легионерТренерский штаб «Уфы» определился с составом на матч 16-го тура чемпионата России против «Зенита».Александр Бубнов: Если «Зенит» не обыграет «Уфу», ситуация станет катастрофическойФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».Почему Гарсию дисквалифицировали на три матча. Объяснения Артура ГригорьянцаПочему Гарсию дисквалифицировали на три матча. Объяснения Артура ГригорьянцаПредседатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, как и по каким критериям выносилось наказание полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.Хави Гарсия дисквалифицирован на три матчаКДК РФС на своем заседании дисквалифицировал полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в игре 15-го тура чемпионата России на три матча.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости

Cпецпредложение