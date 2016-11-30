«Зенит» терял очки только при судьях из Москвы». Главное от Луческу и Гончаренко
Тренеры после
матча об Уфе» говорили немного: Виктора Гончаренко спрашивали про ЦСКА, а Мирча
Луческу высказывался о матче с «Краснодаром» и московских судьях.
Виктор Гончаренко: По контракту могу сменить «Уфу» на ЦСКА
– У меня нет
разочарования от результата, – признается проигравший в концовке Виктор
Гончаренко. – Важно, что у нас есть команда, и мы гораздо лучше выглядим по
сравнению с началом сезона. Дорогого стоит, что мы ехали в Петербург без
чувства обреченности. Чувствовали даже по ходу матча, что можем победить. Могли
выиграть мы, мог – «Зенит». Но, видимо, за драматичную концовку в Краснодаре им
вернулось.
– Вам льстит, что
вас видят одним из главных претендентов на пост главного тренера ЦСКА?
– Осталось не так много клубов, куда меня не отправляли.
– Вредят ли эти
слухи?
– Не вредят. Не знаю, как это воздействует на команду, но особых проблем я не вижу.
– Правда ли, что у
вас в контракте есть пункт, по которому при предложении от ЦСКА, вы можете
покинуть «Уфу»?
– Да, такой пункт действительно есть.
– Согласитесь ли
вы принять предложение ЦСКА, если оно последует?
– Какой смысл сейчас об этом говорить? Когда будет повод, тогда и будем обсуждать.
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Мирча Луческу: С судьями то же, что и на Украине. У меня иммунитет
– Как прокомментируете
дисквалификацию Хави Гарсии? – первый вопрос тренеру «Зенита»
не о матче.
– Мне сложно отвечать на ваш вопрос, потому что я не до конца знаю регламент. Из моего угла я видел так: была борьба, но специального удара не было. Но раз так решено – мы выполняем. Жаль, что потеряли испанца на такой срок.
В матче с «Уфой» нам
немного повезло. На таком поле и в таких тяжелых условиях намного проще играть
в контратаке, чем в позиционном нападении. У нас была всего одна контратака,
Кокорин сразу ее реализовал.
– Правда, что вы
готовы перенести матч с «Ростовом» на февраль?
– Насколько я знаю, «Ростов» обратился к нам в клуб с просьбой о переносе, я дал добро.
– Сложно ли было
готовить команду после такого поражения от «Краснодара»?
– Мы провели скрупулезный анализ матча с «Краснодаром». Если бы на нашем месте была московская команда, шуму было бы много. Когда нам забили первый гол в Краснодаре – был фол на Жулиано, а потом за такой же фол Дзюбе дали желтую карточку. Такой же момент был в Каспийске, когда сбивали Кокорина, но пенальти не было. Наши матчи часто судят московские судьи. Они, как и все люди, имеют какие-то симпатии.
Во всех матчах,
где мы потеряли очки, нас судили московские судьи, – вдруг идет в атаку на
арбитров Луческу. – Каждый раз, к сожалению, происходят одни и те же вещи. Я к
ним привык, так же было и на Украине, где боролись Донецк с Киевом. Я через это
проходил, у меня есть иммунитет.