Переключите скорость! Россиянки стреляют намного лучше, чем бегут

Екатерина Глазырина стала лучшей среди россиянок в индивидуальной гонке в Эстерсунде, где проходит первый этап Кубка мира по биатлону. Она заняла шестое место. Еще три наши спортсменки – в топ-20. Худший результат среди россиянок, но при этом лучшая скорость – у Светланы Слепцовой.

Команда-загадка

Пятеро на трассе, одна в запасе – из-за низкого места в Кубке наций заявка нашей сборной не дотягивает до максимальной квоты в шесть человек, поэтому Анастисии Загоруйко места в стартовом протоколе не нашлось. Итого тренерский штаб выставил на первую личную гонку сезона пятерых спортсменок – Татьяну Акимову, Ольгу Подчуфарову, Екатерину Глазырину, Светлану Слепцову, Екатерину Шумилову.

До гонки нас всех, конечно, интересовали прогнозы на выступление российской команды. Однако никто ничего определенного сказать не решался. «Команда, от которой неизвестно, что ждать» – в основном сходились на этом.

Первый шаг в неизвестность сделала Татьяна Акимова. Тренеры утверждают, что именно эта спортсменка из нынешнего состава сборной способна взять на себя роль первого номера. Пока, правда, этому мешает невысокая скорость: при выходе со стадиона после первой абсолютно чистой стрельбы отставание от лидера у Татьяны было полминуты (частично это можно оправдать тяжелой трассой – на одном из спусков упала сама Кайса Макарайнен).

Вторая стрельба Акимовой – три промаха. К этому моменту она проигрывала лидеру немке Лауре Дальмайер уже 4 минуты, которые сложились из трех минут штрафа и уже целой минуты, проигранной ногами.

Сама Дальмайер промахнулась по разу на двух последних рубежах. Но сравните это с семью минутами штрафа у Доротеи Вирер, Габриэлы Коукаловой и Кайсы Макарайнен! То есть даже два промаха считались в этот ветреный вечер пределом мечтаний. А что уж говорить о четырех нулях в исполнении белоруски Дарьи Юркевич, которые в итоге позволили ей ворваться на пьедестал в компанию к Дальмайер и Анаис Бескон.

Именно между ними и развернулась красивая заочная борьба за первое место. Бескон шла медленнее, но промахнулась только самым последним выстрелом и пошла на финишный круг лидером – в семи секундах впереди от Дальмайер. В итоге все же проиграла немке 15 секунд. Космическая скорость Лауры, которой в этом году прочат завоевание Большого хрустального глобуса, оказалась для француженки недосягаемой.

Букет для Глазыриной

А самый приятный приятный момент этой гонки для российских болельщиков – выступление Екатерины Глазыриной. После половины дистанции она шла третьей вслед за Дальмайер и Бескон. Увы, на третьей стрельбе ветер разметал ее патроны, и два промаха отправили Глазырину замыкать шестерку. Заключительная стойка у россиянки также получилась на отлично, что обеспечило ей лучшее место среди наших девушек на финише. Она в итоге шестая.

Ох, как давно мы не расстраивались по такому поводу: замыкать шестерку. А ведь Екатерина сделала это в первой же гонке после возвращения из декрета. Ровно год назад она родила сына, и теперь снова в команде. Да, проигрыш ходом велик – три минуты – но как бы то ни было Екатерина сегодня получила свой законный букет на цветочной церемонии.

Что касается скорости остальных наших девушек, то тут порадовать тоже нечем: Татьяна Акимова проиграла Дальмайер 2 минуты 20 секунд, Ольга Подчуфарова – 2 минуты 56 секунд. Но все же обе спортсменки долгое время держались в Топ-10, потом были вытеснены на 12-е и 14-е места. У обеих – по четыре промаха: лежа они стреляли совершенно чисто, стойка у обеих вышла с браком. Но там полыхал и обжигал лицо ветер.

А лучший ход из россиянок показала Светлана Слепцова – по этому показателю она 22-я среди всех участниц. Ее минус по отношению к лидеру – 1 минута 57 секунд. Увы, пять минут штрафа отбросили ее на последнее место в сборной России, и на общее 32-е, но это точно не худший день в российской биатлонной истории. Начало, которое дает надежду. Прибавить бы ходом.





Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Женщины

Индивидуальная гонка. 15 км. Четыре огневых рубежа.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 46.14,0 (2 промаха)

2. Анаис Бескон (Франция) – отставание 15,8 (1)

3. Дарья Юркевич (Беларусь) – +1.17,3 (0)

4. Франциска Пройсс (Германия) – +1.37,9 (3)

5. Жюстин Бреза (Франция) – +1.52,4 (4)

6. Екатерина Глазырина (Россия) – +2.42,3 (2)

7. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – +3.04.9 (3)

8. Ханна Эберг (Швеция) – +3.14,6 (4)

9. Вероника Виткова (Чехия) – +3.23,3 (5)

10. Ванесса Хинц (Германия) – +3.32.0 (3)

11. Юлия Журавок (Украина) - +3.33,7 (2)

12. Татьяна Акимова (Россия) – +3.53.4 (4)

13. Алена Пидгрушная (Украина) – +4.09,6 (4)

14. Ольга Подчуфарова (Россия) – +4.10,5 (4)

15. Ева Пускарчикова (Чехия) – +4.12,8 (4)

16. Марте Олсбу (Норвегия) – +4.20,8 (4)

17. Габриэла Коукалова (Чехия) +4.21,1 (7)

18. Екатерина Шумилова (Россия) – +4.23,0 (2)

…32. Светлана Слепцова (Россия) +5.17,0 (5)



