«Играть в начале декабря – нормально». Зенитовцы – о морозной победе над «Уфой»

Кержаков хвалил Кокорина, Маурисио подбирал слова об авиакатастрофе в Колумбии, а Витсель посчитал нормальным играть в начале декабря.

Александр Кержаков: Кокорин практически сам все сделал

– Погодные условия были сложные, поле не очень привычное для нас, – признается Александр Кержаков, за 15 минут на поле успевший отдать голевой пас. – Нам повезло, что «Уфа» не реализовала моменты, которых было предостаточно при счете 0:0. В обороне мы хорошо сыграли, вратарь хорошо действовал.

– Как прокомментируете гол Кокорина?

– Хорошо, что Саша побежал до конца в контратаку, реализовал момент. Моя передача? Он сам практически все сделал.

– В чем секрет «Уфы»? Они набрали десять очков в четырех матчах. Сейчас до 85-й минуты бились.

– Не в обиду игрокам «Уфы», но, играя против футболистов высокого класса, нужно эту разницу нивелировать самоотдачей и хорошей тактической выучкой. Тренер «Уфы» хорошо поставил игру, ребята здорово играют в своих зонах, выполняют установку тренера. Сложно вскрыть оборону такой грамотной команды.

– Можете подвести итоги первой части чемпионата?

– Мы не добрали те очки, которые должны были набрать. Но еще достаточно игр, чтобы исправить ситуацию весной. Все в наших руках. Если будем выигрывать, займем первое место.

– Каковы шансы выиграть Лигу Европы?

– Первую поставленную задачу мы выполнили – вышли из группы. Реально выиграть каждой команде, которая выйдет в плей-офф, выиграть Лигу Европы. Все опять же зависит от множества сослагательных. Если повезет, мы в каждом турнире стремимся завоевывать первое место.

– Матч с «Ростовом» хотели перенести, в итоге он состоится. Для вас это имеет значение?

– Что мы можем говорить по этому поводу? Нужно играть – мы играем. В календаре эта игра стояла. Было бы неожиданно, если бы ее перенесли. Продолжаем работать в режиме игры на третий-четвертый день.

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Жозе Маурисио: Авиакатастрофа в Колумбии? Главное сейчас – помогать

Бразилец сначала общаться не хочет, отмахивается в сторону раздевалки – дескать, поговорите с другими игроками. После долгих уговоров полузащитник, заменявший в стартовом составе Хави Гарсию, соглашается на разговор.

– Очень тяжело играть в такую погоду, – говорит Маурисио. – И после нашего поражения от «Краснодара» было неприятно. Сегодня мы показали хороший футбол, два гола в конце забили. Хорошо, что не потеряли концентрацию в конце.

– Сложно было настроиться на матч после поражения от «Краснодара»?

– Конечно. Трудно, когда проигрываешь. Еще и таким образом: два гола на последних минутах. Главное – это то, что было сегодня. Мы не опустили голову. Мы контролировали игру. Победить было важно, потому что отставание от «Спартака» составляло шесть очков. Команда, которая хочет стать чемпионом России, не может проигрывать.

– Во вторник разбился самолет с командой «Шапокоэнсе». Как вы отреагировали на эту трагедию? – трудно не задать вопрос зенитовцу о трагедии с его соотечественниками.

– Это очень тяжело, – Маурисио с трудом подбирает слова. – Это жизнь футболиста... Мы все время летаем туда-сюда, а наши семьи ждут нас дома после игры. Очень жалко. Ситуация непростая не только для бразильцев, но и для всего мира. Главное сейчас – помогать.

Другая тема недели – возможная отставка главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Один из кандидатов на его место – Виктор Гончаренко. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов говорить об этой теме не очень хочет.

– Не хочу комментировать такие вещи. Впереди игра с «Томью», как она закончится, так и будет все. Время покажет, – один из руководителей уфимского клуба не исключает, что Гончаренко может уйти. Ждем 7 декабря, когда ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов заключительный матч группового этапа с «Тоттенхэмом».

Аксель Витсель: Немного удивился, когда назначили капитаном

– Когда узнали, что будете капитаном команды, Аксель? – вопрос для Витселя, который вывел команду на матч с «Уфой».

– Только когда зашел в раздевалку.

– Для вас это был сюрприз?

– Да, немного. Вы знаете, что Хави не мог играть, Кришито остался в запасе, и тренер решил отдать капитанскую повязку мне. Рад, что впервые вышел в роли капитана команды.

– «Зениту» сегодня больше повезло, чем «Уфе», на ваш взгляд? Все-таки у соперника тоже было много голевых моментов.

– Мы сыграли не на том уровне, как обычно. Условия, в которых проходил матч, были тяжелыми: снег, ветер. Понимали, что если забьем первыми – дальше будет легче. Рад, что мы выиграли, потому что больше не могли терять очки.

– Можете сказать, что «Зенит» был крайне мотивирован после поражения в Краснодаре?

– Да. Когда пропускаешь два гола за три-четыре минуты… Футбол иногда становится сумасшедшим. В Краснодаре мы заслуживали большего, чем поражение, но иногда такова игра. Очень важно было взять три очка с «Уфой».

– Это хорошая идея – играть в России в начале декабря при таких условиях?

– В начале декабря – нормально: температура около нуля, это потом она понижается до «-15», «-18» – тогда вот уже не самые лучшие условия.

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