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Как Квят? И кто за Квятом? Как россияне провели год в «формульных» сериях

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Даниил Квят
Даниил КвятИсточник: Associated Press

«Советский спорт» подвел итоги выступления россиян в важнейших гоночных сериях и обратил внимание на пилотов, которые в ближайшем будущем могут попасть в «Формулу-1».

ФОРМУЛА-1

Даниил КВЯТ (22 года)

Итоги сезона: 14-е место (25 очков), 1 подиум, 1 лучший круг

О том, насколько тяжелым вышел этот сезон для Квята, сказано слишком много. Повторять не хочется. Хочется другого – верить, что свой лимит на неудачи Даниил исчерпал на год вперед. Ведь этот год станет определяющим в его карьере. Либо уфимец пробьет себе дорогу из «Торо Россо» в команду выше классом (вряд ли в «Ред Булл», но мало ли…), либо на время, а то и насовсем, простится с «Формулой-1».

INDYCAR

Михаил АЛЕШИН (29 лет)

Итоги сезона: 15-е место (347 очков), 1 подиум, 1 поул-позиция

Михаил вернулся в «Индикар» после годичного перерыва, но не сказать, чтобы сумел значительно прибавить. Во многом здесь вина команды – «Шмидт Петерсон» не является тем коллективом, который помогает гонщикам бороться за победы регулярно. Но и на повышение в топ-»конюшню» Алешин пока не заработал. Локальные успехи в американской серии – обыденность, на подиум тут пару раз за сезон может заехать практически любой. Так что россиянину нужно придумать, как удивить потенциальных работодателей. И стараться придумать быстро. Когда тебе вот-вот исполнится 30 лет, времени на это остается не так много.

GP2

Сергей СИРОТКИН (21 год)

Итоги сезона: 3-е место (159 очков), 2 победы, 6 подиумов, 3 поул-позиции, 3 лучших круга

Сироткин собирался бороться за титул, но вмешались два фактора. Во-первых, в этом сезоне команда Prema «самовозила», как «Мерседесы» в «Формуле-1» - в итоге первые две строчки общего зачета заняли именно ее пилоты (Пьер Гасли «на флажке» опередил Антонио Джовинацци). Во-вторых, много этапов Сергею испортили свои ошибки и проблемы с техникой. Тем не менее, он выглядел на уровне, сумев взять бронзу. Участие Сироткина в составе «Рено» в пятничных практиках Гран-при России и Гран-при Бразилии лишь подтверждает, что перспективы россиянина попасть в «Формулу-1» вполне серьезны.

Артем МАРКЕЛОВ (22 года)

Итоги сезона: 10-е место (97 очков), 1 победа, 1 подиум, 3 лучших круга

Маркелову активно помогает российская команда Russian Time, которая вот уже не первый год держится в лидерах чемпионатах. Артем при этом не подводит – прогресс пилота очевиден. Если в 2014-м в GP2 он набрал всего 6 очков, то в прошлом сезоне впервые попал на подиум, а в нынешнем уже отпраздновал победу. Да еще где – в Монако! Увы, партнеру по команде – итальянцу Рафаэлю Марчьелло – Маркелов все равно уступил вчистую. Пока ему не хватает стабильности. А оставаться в GP2 бесконечно Артему не поможет даже Russian Time.

СЕРИЯ V8 3.5

Егор ОРУДЖЕВ (21 год)

Итоги сезона: 3-е место (193 очка), 5 побед, 3 подиума, 1 поул-позиция, 3 лучших круга

Чемпион серии – француз Том Диллман – выиграл в этом году всего 2 гонки. Оруджев – 5! Если бы не частые сходы – в основном, из-за отказов техники – россиянин должен был бы взять титул. Потенциал Егора высок – это стало понятно еще по его выступлениям в «Формуле Рено 2.0». Поддержка SMP Racing приходится кстати. Оруджеву в октябре исполнился 21 год, следующий сезон он, скорее всего, проведет в GP2. И если будет держать планку, то попадание в «Формулу-1» для него станет лишь вопросом времени.

Матевос ИСААКЯН (18 лет)

Итоги сезона: 9-е место (70 очков), 1 победа, 1 подиум, 1 поул-позиция

Матевос обратил на себя внимание в 2014 году, когда навел шороху в «Альпийской Формуле Рено 2.0», где сходу выиграл 2 гонки и стал 3-м в общем зачете. Но в нынешнем сезоне ему пришлось бороться на два фронта – совмещая выступления в «Серии V8» и в GP3. Возможно, это было ошибкой – результаты оставляли желать лучшего и там, и там. Правда, его место в экс-»Мировой серии Рено» могло быть куда выше, чем 9-е – пару этапов россиянин пропустил, а во второй половине сезона поехал гораздо быстрее, даже выиграв гонку в Хересе. Учитывая, что ему всего 18, за парнем явно стоит следить в ближайшие годы попристальнее.

GP3

Матевос ИСААКЯН (18 лет)

Итоги сезона: 17-е место (17 очков).

Сам чемпионат прошел под знаком яркого соперничества монегаска Шарля Леклерка (протеже «Феррари») и тайца Алекса Албона. Исаакяна же подвела работа на два фронта. И если в более мощной «Серии V8 3.5» он отличился в паре гонок, то здесь лишь раз смог финишировать 4-м (в Спа). Все остальное время Матевос скорее мучился, чем быстро ехал.

Константин ТЕРЕЩЕНКО (22 года)

Итоги сезона: 19-е место (8 очков).

Терещенко все свои очки набрал лишь на заключительном этапе в Абу-Даби. Который год он топчется на месте, не в силах проявить себя в серьезных сериях (победа в испанской «Формуле-3» в прошлом году не в счет). Между тем, Константину – уже 22. Из всех пилотов в этом списке у него наименьшие шансы пробиться в «Формулу-1». Если быть честным – то вовсе никаких.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФОРМУЛА-3

Никита МАЗЕПИН (17 лет)

Итоги сезона: 20-е место (10 очков).

В том, что в «Формулу-1» можно прийти сразу из «Формулы-3», нас убедил не только Макс Ферстаппен. Теперь этим же курсом проследует Лэнс Стролл. И дело не только в деньгах папы – канадского миллиардера – который стал чуть ли не совладельцем «Уильямса». Просто Стролл действительно быстр – он доминировал в этом сезоне, выиграв больше половины гонок, и впечатлил всех своей зрелостью в поведении как на трассе, так и вне ее.

Мазепин тоже имеет связь с одной из команд чемпионата мира – весной Никиту анонсировали как пилота по развитию «Форс Индии». Он тоже сын олигарха. Но в нынешнем году больше запомнился эпизодом в Венгрии, где дал в лицо сопернику за то, что тот помешал ему проехать быстрый круг даже не в гонке или квалификации, а в практике! Результаты же россиянина оставляли желать лучшего. Он стал 20-м в общем зачете, 8-м – предпоследним – в списке новичков. Списать все на юный возраст (Никите лишь в марте исполнится 18 лет) тоже не выйдет – с ним гонялись парни и моложе. Впрочем, это был лишь первый сезон россиянина в «формульной» серии. В дальнейшем он еще сможет существенно прибавить.

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