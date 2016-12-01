Карякин отбил пенальти от Карлсена в прыжке через себя! Ничья в Нью-Йорке

Обозреватель «Советского спорта» показывает антураж чемпионского матча по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

Забавный фейк появился перед матчем. Как будто переполненная запруженная Красная площадь, освещенная лучами прожектором, смотрит матч между Карлсеном и Карякиным.

Тысячи, тысячи людей! Это фото собрало кучу ретвитов. Но как вы понимаете, это фотошоп.

В ответ на это появился твит, как битву шахматных гигантов смотрят в Нью-Йорке. Многие этому поверили, но это тоже фотошоп. Тем временем страсти в шахматном поединке бушевали нешуточные. Первую рапид-партию Карякин, игравший белыми, свел к ничьей. Но было видно, что наш гроссмейстер тратит слишком много времени.

Вторая рапид-партия, когда белыми играл Карлсен, получилась невероятно драматичной. В развязке норвежец остался с двумя слонами, а россиянин – с одной ладьей. При жутком цейтноте времени Сергей держал оборону. Карлсен имел все шансы на победу, но занервничал, упустил инициативу и свой шанс не реализовал.

Ничья! И это восторг! Карякин снова сделал чудо!

Если представить Карякина вратарем, то он сейчас отбил пенальти головой в прыжке через себя.

Чудо!



1-1 в рапиде — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 30 ноября 2016 г.

Правильно заметил обозреватель: «Ай-да мужики! Начали матч осенью, заканчивают уже зимой…»

Ай да шахматы, мужики осенью начали играть - зимой закончат — Lopata Andrey (@lopatik) 30 ноября 2016 г.

Вообще оба шахматиста уже вошли в народный фольклор.

Прошедшие выходные провёл как пешка b2 в 12-ой партии Карлсен - Карякин. / Никуда не ходил. — context meister (@contextmeister) 29 ноября 2016 г.

И вот уже Карякина сравнивают с Рокки Бальбоа…

Карякин умудрился спастись во второй партии тай-брейка против Карлсена. Невероятная игра!Сергея сравнивают с Рокки Бальбоа➡ Читать далее:… pic.twitter.com/UmceeCCVKT — Евгения Шалявина (@SAHMRI_Tweets) 30 ноября 2016 г.

Смотрим третью рапид-партию! Похоже, этой ночью мы спать не будем!