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Что такое работа с олигархом? О чем Кононова спрашивали в школе менеджмента

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Кононов и Сергей Галицкий
Олег Кононов и Сергей ГалицкийИсточник: РИА «Новости»

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС ответил на вопросы слушателей. Корреспондент «Советского спорта» записал некоторые из них.

О том, почему сборная России неудачно выступила на Евро-2016

- На Евро сборная сыграла неудачно, потому что игрокам не хватило времени на отдых после чемпионата России и, соответственно, на подготовку к чемпионату Европы. Тут ошибка всех – не только главного тренера, но и руководства РФС. Если игрок восстановился – он будет выкладываться полностью. Но когда нет сил – нет и футбола, который хотят видеть.

О необходимости подготовки кадров

- Надо готовить не только о подготовке современных менеджеров, но и современных тренеров. Уровень тренеров, который есть сейчас, не устраивает. Значит, наши тренеры не могут поднять уровень молодых игроков – чтобы они конкурировали с европейскими футболистами. Я был во многих клубах, смотрел не только первую команду, а как клуб работает в целом – академия, тренеры. У нас есть с этим проблемы. Не могу сказать, что проблема только в футболистах. Недостаточная квалификация тренеров – это тоже проблема.

Каждый тренер, помимо выполнения учебной программы, должен и сам учиться. Пройти программу, списать у соседа и предоставлять это в качестве своей работы – не выход.

О лимите на легионеров

- Лимит на легионеров не нужен. Потому что в таком случае нет конкуренции среди футболистов. Там, где я работал, некоторые игроки знали, что 100 процентов будут выходить в основе. И тренеру тяжело в таком случае. Например, вижу, что тот или ной игрок не тянет, а так как он русский парень, не могу его менять на иностранца. Приходилось изобретать любые другие комбинации, чтобы как-то выровнять игру.

О стажировке в «Челси»

- Это была моя инициатива. Платил за стажировку, естественно, сам. Каждый год уезжаю на стажировки в какие-нибудь клубы. В «Челси» посмотрел, как работает клуб – первая команда, академия. Считаю, она в тройке лучших в мире наряду с академиями «Барселоны» и «Аякса». Академия «Краснодара»? Она все ближе к ним.

В «Челси» очень дорожат тем, что делал в клубе Моуриньо. Они считают его лучшим. Настоящим менеджером. Он много внимания уделял всем департаментам, академии...

О Сергее Галицком

- Любит футбол. Хочет сделать что-то существенное для страны, для города. Это обучение молодого поколения не только футболу, но и тому, как правильно жить. Поэтому ребята, помимо футбола, получают образование от хороших преподавателей...

Еще когда я работал с юношами 14-16 лет, понял, что мне нравится ставить атакующий стиль игры, который интересен мне и, соответственно, зрителю. Просто добывать очки не интересно. И в других командах потом пытался придерживаться своей линии. Возможно, Галицкий мой подход увидел.

О том, что такое работа с олигархом – Галицким в «Краснодаре», Новинским в «Севастополе»

- Они не хотят бросать деньги на ветер, ведь их в другие проекты можно вложить. Поэтому им все правильно нужно описать и рассказать. Продать свою модель. Это и постоянный контроль с их стороны. Если какие-то вопросы интересуют, нужно ответить и объяснить. Они доверяют, но серьезно проверяют.

О том, давал ли Галицкий совет Кононову, как Гинер – Салугину: «Если воровать, то миллион, если быть – то с королевой»

- Галицкий мне таких вещей не говорил. Это не в его характере.

О том, как решил стать тренером

- Каждый человек, который чем-то занимается, должен быть немного ненормальным. Я с детства мечтал стать тренером. Смотрел по ТВ, общался со своими тренером. Как игрок я не добился, чего хотел. Поэтому хочу добиться целей, которые ставлю перед собой, как тренер.

У меня есть своя линия поведения и то, за счет чего хочу добиваться результата. Нужно постоянно учиться. Потому что если думаешь, что знаний хватит на завтрашний день, ты уже проиграл.

О Тихонове и Шалимове, которые были помощниками в «Краснодаре»

- С большим уважением отношусь к Тихонову и Шалимову. Я сам был помощником. У такой работы свои особенности – индивидуальная работа с игроками на поле и вне его. И такой богатый опыт, как у Андрея и Игоря, конечно, пригодился. Андрей работал, как правило, с нападающими. Игорь – с полузащитой и нападающими. Олег Фоменко – с защитниками. Я должен был контролировать и вмешиваться, если требовалось. Может показаться, что это звездные люди, ведь многого добились. А они – простые ребята. В работе с ними не было дискомфорта.

О том, изменилась ли игра «Краснодара» после его ухода

- Игра не так сильно поменялась. Есть новые штрихи в игре, которые сделал Игорь (Шалимов –Прим. ред.). Я это вижу. И они идут на пользу.

О своей системе работы с футболистами

- Сначала объясняю футболистам, чего хочу, к чему это приведет, если правильно делать. Потом работа на поле, затем коррекция. Но любой тренер должен всегда зажигать. Чтобы футболист чувствовал, что в него верят.

Я спокойно говорю игроку об ошибке в перерыве матча, больше стараюсь объяснять, как действовать во втором тайме. Иной раз про ошибки вообще не говоришь, а просто даешь установку на второй тайм. Если надо – приходится объяснять эмоционально. Наехать по полной программе, как это было в нескольких играх.

О том, как вывести тренера из себя

- Когда работал на Украине, были тренеры, которые старались выбивать из колеи. Я наоборот реагировал, еще более закрываясь. А помощники бежали, хотели поговорить. Это плохо. У меня были разговоры с помощниками. Говорил им: «Вас провоцируют, чтобы вывести из себя, чтобы вы не смотрели за игрой». В России такого не было.

О том, когда возглавит какой-либо клуб

- На днях, может, что-то решится. Или через месяц. Сказать, где буду работать, мне пока сложно.

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