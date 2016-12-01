Александр Еременко: У меня хороший пондус? Это вы о чем?! (видео)

Как корреспондент «Советского спорта» обучал голкипера московского «Динамо» Александра Еременко хоккейной терминологии.

Александр Еременко вновь занял место в воротах «Динамо» после месячной отлучки. И с его приходом бело-голубые задышали ровнее. Москвичи побеждают уже в трех матчах кряду. И роль голкипера в этих победах переоценить трудно. Хотя сам Еременко с этим не согласен и хвалить себя не спешит.

- Почему мы начали в последних поединках побеждать? Дело не во мне, - рассуждает Александр. – Просто команда смогла собраться после поражений. Сделали выводы. И начали работать по-другому.

- «Динамо» сейчас добавляет?

- А у вас есть такое ощущение? Вот мы и хотим добиться, чтоб с трибун стало заметно – «Динамо» играет лучше с каждым матчем!

- В прошлом поединке с ЦСКА вы все буллиты отразили. Это вам придало уверенности и в сегодняшнем поединке с «Барысом»?

- Вообще мне в том матче хотелось победить в основное время. Не скажу, что овертайм и буллиты были в радость. Но хорошо, что мы все же взяли два очка в гостевом матче. Ничего особенного я там не сделал. Выиграла команда. А уверенность… Нам в любом случае надо было побеждать.

- «Динамо» сломило «Барыс» именно в третьем периоде, забив три шайбы. В перерыве тренер что-то особенное вам сказал?

- Между собой мы пообщались, конечно. Разобрались – почему шайба в ворота не идет. Вышли и немного по-другому начали играть. Моменты у нас и в первом периоде были. Даже немало! Но мы их за последний месяц уже столько не реализовали… На ворота надо лезть! Сейчас как раз над этим компонентом усиленно работаем.

- Это сейчас главная проблема «Динамо»?

- Думаю, что основная.

- Партнеры после матча спасибо говорят? С вами за спиной им вроде полегче стало…

- Не заостряю на этом внимания. Мы одна команда и делаем одно дело. Каждый вкладывает в общую победу свою крупицу. И я – как все.

- Как сказал бы ваш хороший знакомый Игорь Захаркин – «У Еременко в «Динамо» хороший пондус».

- Как, как? Пондус?! А что это вообще такое?

- Вы действительно не знаете?

- Серьезно! Даже боюсь предположить…

- Это означает – насколько комфортно и уверенно команда себя чувствует с определенным вратарем.

- Ах вот оно что… Ну слава Богу. Буду добиваться еще большего пондуса.

P.S. В настоящий момент Еременко занимает пятое место в лиге по проценту отраженных бросков – 93,7. И второе по коэффициенту надежности – 1,54. Победа над «Барысом» стала для него вторым «сухарем» в этом сезоне.

ЦИТАТА

- Выделять в команде сейчас никого нельзя. Даже вратаря. Каждый делает свое дело и старается. Причем, больше, чем на сто процентов. Знаете же прекрасно нашу ситуацию. Поэтому ребята все отдаются, помогают друг другу.

Сергей Орешкин, главный тренер «Динамо».





