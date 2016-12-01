«Карлсен с неспешностью садиста усиливал позицию…» Что случилось с Карякиным?

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о развязке чемпионского матча по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

Итак, третью партию в быстрых шахматах Сергей Карякин проиграл. Магнус Карлсен пожертвовал пешку, чтобы развить преимущество ферзем и конем – и своего не упустил.

В четвертой партии рапида Карякину была нужна только победа. Но что это?

Дальше послушаем гроссмейстера Сергея Шипова, который вел трансляцию из Центрального дома шахматиста.

«Что случилось с Карякиным?...

Не в порядке наш боец. Не в порядке…

Голова у Карякина работает недостаточно быстро…

Где Карлсон думает минуту, там Карякин – все три.

Теперь понятно, почему Карлсен так легко согласился на ничью в двенадцатой партии. Он был готов к быстрым шахматам. Готов играть быстро и сильно.

Магнус Карлсен бесподобен. Сегодня действует как настоящий чемпион мира.

А вот Карякин играет слабее и медленнее соперника.

Сергей просто спит за доской. Ничего не получается. Будто у него полтретьего ночи по московскому времени. Очень тяжеловесен. Передвигается медленно.

И не думается, не играется. А время тает…

Мы видим, что Карлсен лучше готов в дебютах. А вот организм Карякина отреагировал на нагрузки таким вот образом, что у него просто нет сил…»

У российского гроссмейстера еще был шанс захватить инициативу, если бы он пошел слоном на g5. Этот ход читался, и все посылали ментальный импульс из Москвы в Нью-Йорк.

Но Карякин зачем-то пошел ладьей на А3.

Игра черных зашла в тупик

«Как больно и обидно его команде, его близким, - сокрушался Сергей Шипов. - У белых уже подавляющий перевес. Карлсен же с неторопливостью садиста усиливает позицию…

А вот Карякин забрался в свой последний цейтнот. Хотя он – действующий чемпион мира по быстрым шахматам.

Крокодил не ловится, не растет кокос…»

В итоге все было кончено. Отметим, что Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира в свой день рождения.

А еще в комментариях в интернете разбушевались украинские болельщики, которые писали разные гадости Сергею Карякину – российскому парню из Крыма.

Ничего, Серега. Гадости забудутся, твоя игра останется в памяти. Дать бой гениальному Магнусу Карлсену в чемпионском бою, дотянуть до блица – это сильно!

Жаль, мы не увидели армагеддон. Хорошо бы там еще Брюс Уиллис сделал бы первый ход. Но и так все получилось по делу.

Магнус Карлсен играл сильнее – он и победил.

Сергей Карякин лучше защищался – он сделал все, что мог.

…Но загадкой осталось – что же все-таки случилось с Карякиным в этот день? Похоже, вторая партия, которую он чудесно спас, высосала из него все силы.