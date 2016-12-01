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Happy birthday! Как Магнус Карлсен в день рождения защитил звание чемпиона мира

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Happy birthday! Как Магнус Карлсен в день рождения защитил звание чемпиона мира
Источник: Associated Press

Норвежец Магнус Карлсен в свой 26-й день рождения защитил титул чемпиона мира по шахматам, выиграв у россиянина Сергея Карякина проходивший в Нью-Йорке матч. После того как по итогам двенадцати классических партий было зафиксировано равенство, Карлсен добился победы на тай-брейке, выиграв две партии в быстрые шахматы из четырех.

Теперь уже ясно, что сознательный отказ от борьбы в последней «классической» партии матча был задумкой Карлсена. Он, таким образом, как следует отдохнул перед тай-брейком, в котором его шансы и так расценивались как минимум не худшими. И в итоге Карякину ни в одной из четырех партий в быстрые шахматы не удалось поставить перед соперником хоть сколько-нибудь сложных задач.

Более того, только одна партия тай-брейка проходила в абсолютной равной борьбе, где россиянин чувствовал себя относительно спокойно. Это первый «рапид», в котором Карякин поначалу владел инициативой, но без серьезных угроз. К 25-му ходу примерно половина фигур исчезла с доски, и позиция окончательно приобрела ничейный оттенок. Россиянин, может быть, и выжал бы из нее нечто существенное, если бы не одно «но», преследовавшее его во всех четырех быстрых партиях. Сергей тратил слишком много времени на раздумья. Он первым приближался к цейтноту, что в итоге его и подвело в решающий момент.

Но сначала была вторая партия, которую Карлсен играл белыми. Здесь он преподнес сюрприз уже третьим ходом, отказавшись от «накатанной» в этом матче испанской партии. Магнус избрал «итальянку», которая, может быть, чуть менее остра и чуть более изучена, но дает белым удобную позицию для наращивания перевеса. Задумка сработала: под угрозой серьезных неприятностей Карякин был вынужден пойти на вариант, в котором у него была ладья и пешка за два слона у Карлсена. Компьютер трактовал получившуюся позицию как выигранную за белых.

Хоть явного пути к победе Карлсена на первый взгляд видно не было, его шансы повести в счете были очень высоки. Норвежец славится своим умением «выжимать воду из камня» - то есть доводить до выигрыша позиции с небольшим преимуществом. Но Карякин защищался просто феноменально, выдержал цейтнот и дотянул до момента, когда и Карлсену стало не хватать времени на раздумья. Может быть, благодаря этому Магнус на 72-м ходу прошел мимо форсированного выигрыша – хотя путь к нему был слишком сложен, и видел его, скорее всего, все-таки только бездушный компьютер. А Карлсен оказался человеком – и вторая партия завершилась вничью.

Казалось, этот локальный успех Карякина может воодушевить – ведь в третьей партии уже у него были белые фигуры. Но получилось все наоборот. Сергей опять не смог поставить перед соперником никаких сложных задач. А Карлсен с первых же ходов заиграл активно, получил очень удобную позицию с устойчивым перевесом на королевском фланге. И на 30-м ходу предпринял блестящую позиционную жертву пешки, которую компьютер поначалу воспринял как ошибку. Но это был очень глубокий замысел, который привел к победе. Карлсен получил в обмен за пешку серьезную атаку на ферзевом фланге, и Карякин, чтобы защититься, опять потратил слишком много времени. И в итоге на 38-м ходу под угрозой «падения флажка» грубо ошибся и признал себя побежденным. Хотя даже если бы он и нашел верный ход, спасти ничью было бы крайне трудно.

Таким образом, Сергей попал в ситуацию, когда в четвертой партии тай-брейка ему надо было играть на победу черными фигурами. Задача эта считается крайне сложной – просто потому что серьезные гроссмейстеры, имея преимущество первого хода, знают, как можно получить комфортную для себя позицию и спокойно ее пытаться удержать. Что уж тут говорить о чемпионе мира. Единственный шанс Карякина был в «раскачивании лодки» - возможно, ценой ухудшения своего положения он должен был создавать нестандартные ситуации на доске, в которых Карлсен мог бы задуматься и ошибиться.

Но задумался в итоге опять Сергей. А Магнус выглядел абсолютно уверенным в своих силах. Он провел эту партию надежно, но при этом не позволял себе сбиться на пассивные ходы – ибо откровенная игра на ничью часто тоже подводит. Карякин же пытался «мутить воду», но на 35-м ходу проиграл «качество», отдав легкую фигуру за ладью. В принципе, в этот момент уже все стало ясно. Сергей боролся до последнего – но все закончилось когда Карлсен нанес изящнейший тактический удар с неминуемым матом.

Подводя итог матчу, стоит отметить, что победа Карлсена стала логичной – он и перед матчем считался фаворитом, и в большинстве партий имел перевес. Другое дело, что Карякин проявил себя потрясающим бойцом, и после победы в 8-й партии у него был совершенно реальный шанс стать чемпионом мира. Если бы Сергей, ведя в счете, увидел в 10-й партии возможность сделать вечный шах, которого Магнус мог избежать только ценой получения крайне тяжелой позиции, неизвестно, чем бы все в итоге закончилось. Но Карлсен эту 10-ю партию выиграл, счет сравнял, довел матч до тай-брейка – где уже имел неоспоримое превосходство и защитил звание чемпиона, сделав себе отличный подарок на 26-летие.     

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