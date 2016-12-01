Николай Попов: Уловка Карлсена в 12-й партии помогла ему выиграть тай-брейк

Серьезной борьбы на тай-брейке, который решал судьбу матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, не получилось. Чемпион мира имел преимущество в трех быстрых партиях из четырех и добился убедительной победы - 3:1.

- По большому счету, Карлсен действительно играл в быстрые партии намного лучше, - соглашается известный телекомментатор, международный мастер Николай Попов. – Борьбы не получилось, и не помог даже момент, когда Карякин сумел во второй партии спасти очень тяжелую позицию, когда Карлсен имел два слона против ладьи. Могло показаться, что Сергея это взбодрит, и следующую партию он проведет на подъеме. Но Карякин вновь не поставил перед Карлсеном никаких проблем в дебюте. И в целом играл так, как будто продолжался матч в классические шахматы. У Сергея были постоянные проблемы, он уступал то пять минут, то десять. Этот фактор над ним постоянно довлел. И с ним он не справился.

- В чью пользу была жеребьевка, по которой Карякин играл первую и третью партию белыми?

- Думаю, что в пользу Карлсена. Я предполагал, что в первой партии будет происходить такая «раскачка», шахматисты будут входить в игру, и получится ничья. Она и случилась. И в итоге Карлсен в оставшихся трех партиях имел два белых цвета, в том числе и в последней, четвертой партии. Карякин мог уравнять эту ситуацию, если бы предложил в дебюте что-то новое.

- Довелось читать комментарии экспертов, в которых они отмечали, что как раз в дебютах в этом матче, в том числе и в классической его части, Карякин ничего нового не предложил.

- В том-то и дело. До матча считалось, что в дебютах преимущество будет у Карякина. Но мы его не увидели. Ни в основной стадии, ни на тай-брейке. Даже в третьей быстрой партии, когда была отличная возможность поставить перед соперником проблемы. В итоге Магнус Сергея переиграл, а блестящий ход 30… е4 вообще, на мой взгляд, стал лучшим в матче. Хотя на это также претендует и самый последний ход из всех сыгранных в Нью-Йорке – 50. Фh6+. Это был очень красивый удар. Когда-то мне удалась похожая комбинация в партии с Новопашиным – тоже ферзя пожертвовал под два боя и в случае взятия ставил мат двумя ладьями. Закончить же матч на первенство мира подобным ходом дорогого стоит.

- В телетрансляции вы обсуждали интересную версию: то, что Карлсен отказался от борьбы в 12-й партии и быстро свел ее вничью, было им задумано для того, чтобы получить, по сути, три выходных дня подряд.

- Да, идея заключалась в том, что пока все думали, как Карлсен будет мучить Карякина в последней классической партии белыми фигурами, он пришел и за полчаса сделал быструю ничью, против которой соперник, естественно, не возражал. Поскольку Магнус заранее знал, что бороться он не будет, то и нервного напряжения у него никакого не было. Это, фактически, для него был выходной день. А Карякин, естественно, серьезно готовился к 12-й партии. У него были черные, и ему надо было готовиться к длительной борьбе. Так что уловка Магнуса помогла ему выиграть тай-брейк.

- Карякин повел в счете после победы в 8-й партии. Мог выиграть девятую. Имел возможность свести вничью десятую, если бы увидел вечный шах. Можно при всем при этом говорить, что победа Карлсена стала закономерной?

- Магнус действительно прошел по лезвию бритвы. Если бы 10-я партия быстро закончилась вничью вечным шахом, для Карлсена это бы стало серьезным психологическим ударом. И тогда неизвестно, что бы было в последних двух классических партиях. Так что я бы назвал именно этот момент переломным. Карлсен ожил, когда Карякин не пошел на вариант с вечным шахом, и в итоге провел очень хорошую партию, в которой одержал победу. А заключительным психологическим ударом стала очень быстрая ничья в 12-й партии, которая помогла Магнусу хорошо подготовиться к тай-брейку. Равный счет в классической части матча я считаю объективным результатом. А на тай-брейке Карлсен оказался явно сильнее.

- Как вы считаете, сможет ли Карякин еще раз пройти отбор и побороться за звание чемпиона мира?

- Конечно, может. Безусловно, в отборе конкуренция очень серьезная, но в истории были случаи, когда претенденты не с первого раза побеждали в матче чемпиона мира. Например, Василий Смыслов в 1954 году свой первый матч с действующим чемпионом мира Михаилом Ботвинником сыграл вничью. По правилам Ботвинник сохранил звание чемпиона, но Василий Васильевич вновь победил в турнире претендентов и со второй попытки завоевал звание чемпиона мира. Правда, Ботвинник через год выиграл матч-реванш, но Смыслов свое имя в шахматную историю вписал. Борис Спасский в 1966 году проиграл свой первый матч чемпиону мира Тиграну Петросяну. Но через три года вновь получил право побороться за шахматную корону и в этот раз уже ее завоевал. Поэтому Сергея сейчас надо поддержать.