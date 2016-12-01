По конспектам Аленичева. Как Слуцкий доигрывал с шестью защитниками

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает об удивительной конструкции ЦСКА в концовке матча с «Оренбургом».

То, что ЦСКА испытывает кадровый голод, уже давно, по меньшей мере года три, не является новостью. Все это время безумно интересно следить за тем, как Леонид Слуцкий ищет выходы из тупиковой ситуации. Не просто ищет – находит. На перечисление всех кадрово-тактичес ких перестановок за последние годы уйдет не одна тысяча знаков. Вспомним последнюю – Вернблум на позиции центрального атакующего полузащитника. В матче с «Оренбургом» суперуниверсальн ый швед вновь исполнял функции Еременко.

Но вчера Слуцкий пошел еще дальше. Начал матч как обычно – модель 4–2–3–1 с традиционным квартетом защитников (Игнашевич в эту традицию, похоже, уже не вписывается – последний раз выходил в стартовом составе 6 ноября), Натхо и Головиным в средней линии, Вернблумом в атаке и Чаловым на острие. А закончил с шестью номинальными защитниками в составе. На поле одновременно оказались Фернандес, Щенников, братья Березуцкие, Игнашевич и Набабкин. И это все против «Оренбурга».

Состав ЦСКА в конце матча

Помнится, нечто похожее произошло в матче «Спартак» – «Ростов» годичной давности. К финальному свистку в составе красно-белых оказались семь номинальных игроков обороны. Дмитрия Аленичева тогда заклевали. И те, кто за «Спартак», и те, кто против, и те, кто нейтрален. Да как он посмел! Против какого-то «Ростова»! Позор ему! До сих пор тот казус припоминают, когда речь заходит о пресловутом багаже или о чем-то еще, что связано с бывшим главным тренером «Спартака». А сейчас почему-то все молчат.

Что тогда в «Спартаке», что сейчас в ЦСКА количество защитников обусловлено кадровым дефицитом. Тут не смеяться надо и не злорадствовать. И вообще какая разница, сколько защитников в составе? Если выходят шесть защитников, это вовсе не значит, что команда играет с шестью защитниками. Юрист, работающий грузчиком, является грузчиком, а не юристом. Точно так же Щенников на нашей схеме является фланговым хавбеком, а не фулбеком. Да пусть хоть десять будет! Запросто можно играть по 4–3–3.

Разумеется, это плохо, когда номинальные защитники вынуждены заниматься другой работой. Особенно атакующей. И особенно, когда это не один защитник, а несколько. Это называется затыканием дыр не от хорошей жизни и почти всегда негативно сказывается на качестве игры. Хотя бывают и исключения. Вчера, например. Игнашевич вышел в опорную зону и забил важный гол. Всего 22% брака, 95% точных передач, 50% выигранных единоборств, 7 подборов и перехватов, две попытки отбора, один удар...

Диапазон действий Игнашевича

Надо сказать, что вчера ЦСКА перестраивался после каждой замены. В футболе чаще всего, где-то в 70-80% случаев, замены производятся по позиции – чтобы освежить или усилить необходимый участок поля. Но для нынешнего ЦСКА замены по позиции – непозволительная роскошь. Игроков критически не хватает. Поэтому Слуцкий постоянно вынужден что-то придумывать, перестраивать, модифицировать. И поэтому ЦСКА, несмотря на сверхстабильный состав, уже несколько лет является живым конструктором.

Следите за руками.

65-я минута – Игнашевич выходит вместо Тошича. Сергей занимает позицию в опорной зоне (1). Игравший там Головин уходит на левый фланг (2). Миланов, игравший слева, уходит на правую бровку Тошича (3).

73-я минута – Страндберг выходит вместо Чалова. Вернблум оттягивается чуть назад, хотя полноценной перестановкой это не является (4).

83-я минута – Набабкин выходит вместо Вернблума. Кирилл занимает позицию на левом фланге обороны (5). Игравший там Щенников уходит в атаку (6). Головин, игравший слева в полузащите, смещается в центр, на позицию Вернблума (7).

Один матч. Три замены. Семь перестановок. С «Оренбургом», который в былые времена можно было обыграть закрытыми глазами на классе. Говорят, что Слуцкий покидает ЦСКА. Устал. От чего? Вот от этого.

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