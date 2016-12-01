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«Панарин снял трусы с вратаря, а Кулемин побил рекорд». Пять гвоздей НХЛ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Панарин снял трусы с вратаря, а Кулемин побил рекорд». Пять гвоздей НХЛ (видео)
Источник: Twitter.com

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


Перед матчем «Айлендерс» - «Питтсбург» прошел опрос, и 88 процентов болельщиков высказались за то, что победят именно «пингвины». А как иначе? Они ведь – действующие обладатели Кубка Стэнли. «Островитяне» же – худшая команда лиги по набранным очкам.

Но вот чем крута НХЛ – тут может быть какой угодно результат. Пусть даже на той стороне площадки – Сидни Кросби и Евгений Малкин. А еще мы в этом матче увидели грандиозный рекорд.

Впрочем, в первом периоде случился только один гол, когда защитник Джонни Бойчук подключился к атаке на правом фланге и могучим щелчком вогнал шайбу в сетку.

Во втором периоде «Питтсбург» вообще уступал 0:3, и этого не ждал никто. Гости так растерялись, что голкипер Мэтт Мюррей даже начал забивать шайбы в свои ворота ловким движением конька.

Все-таки «пингвины» очень круты, и они смогли сделать счет 3:3. Но пропустили еще два гола в концовке, и все было кончено.

«Бывают матчи, в которых мы транжирим свои шансы, - сказал Кросби. – Теперь вот у нас были хорошие моменты. Но во втором периоде, например, нам пришлось три раза подряд сыграть в меньшинстве. Иногда матч складывается не так, как ты хочешь…»

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ


Развязка в матче случилась, когда при счете 3:3 за 27 секунд до конца игрок «Айлендерс» Андерс Ли грамотно подставил клюшку под бросок Томаса Хикки, и она влетела в сетку.

Что делать «Питтсбургу»? Совещание на лавке, вратарь едет в запас. Вбрасывание в центральном круге, и шайба отскакивает к Николаю Кулемину, который без раздумий отправляет ее в сетку.

«Островитяне» забили два гола за три секунды! Невероятно!

Это ведь повторение рекорда НХЛ. Такое в лиге случалось дважды – 12 марта 1935 года, когда еще играла такая команда как «Сент-Луис Иглз», а еще – 21 января 2004 года, когда такой же подвиг совершила «Миннесота». И это новое достижение в истории «Айлендерс».

Вот так скромный парень Николай Кулемин приложил руку к рекорду и вошел в историю.

ГОЛ ДНЯ


Это был не лучший матч Евгения Малкина, который схватил «-3» за полезность. Джино не один такой в этой игре – например, «-3» умудрился получить и защитник Трэвис Хэмоник, выступающий в «Айлендерс».

Но Малкин старался и свой гол забил, когда после передачи Дюмолина подправил шайбу в сетку и сделал счет 3:3. В целом за карьеру Евгений Малкин набрал 782 (304+478) очка и вышел на чистое девятое место в лиге, оторвавшись от Алексея Яшина (337+444=781). Впереди – Сергей Гончар (220+591=811).

ПРОВОКАЦИЯ ДНЯ

На днях я разговаривал с Владимиром Малаховым, который входит в «Тройной золотой клуб». И спросил его о тех временах, когда в начале 90-х в лиге играли и Уэйн Гретцки, и Марио Лемье. «Они были неприкасаемыми?» - спросил я.

«Раньше в НХЛ были два звена, которые совсем не умели играть в хоккей. Могли в спину клюшкой ткнуть, нанести удар исподтишка. В остальном – это суровая лига, всем нужно пробиваться в состав, зарабатывать деньги. Вспомните Марка Мессье. Большая звезда, но один из самых жестких хоккеистов НХЛ. Втыкаешься в него как в каменную гору. Гора мышц. Играл на грани фола… - ответил Малахов. - Да, был негласный закон, что больших звезд лучше не трогать. Но ведь били и Марио, и Гретцки. Главное – бить чисто, по правилам. И никакого джентльменства!»

Это я к тому, что в матче с «Айлендерс» опять грубо обошлись с Сидни Кросби. Посмотрите, как за голову его схватил лучший силовик лиги Кал Клаттербак. За ту голову с многочисленными сотрясениями мозга, из-за чего Сид пропустил в общей сумме сезона два. А это главный хоккеист НХЛ!

Так что в этой лиге могут бить кого угодно и когда угодно. Всем нужно зарабатывать деньги.

МНЕНИЕ ДНЯ


Александр Радулов приехал в «Монреаль», подписав однолетний контракт на $5,75 млн. И теперь ему нужен новый договор. Интересно, на какие деньги?

Радулов очень хорошо играет в «Канадиенс», набрав 18 очков в 21 матче. Его обожает публика, тем более Саша любит иногда щегольнуть, выехав к микрофону и сказав что-нибудь по-французски на весь переполненный стадион.

«Делает ли Радулов лучше своих партнеров по тройке? Да с ним кто угодно заиграет! – считает Сергей Гимаев. – Вспомните, какой замечательный сезон провел его брат. Ведь как с Александром? Если умеешь открываться, то будешь забивать. Радулов как никто другой умеет отдать последнюю передачу – самую сложную и непредсказуемую для соперников, удобную для партнеров.

Никаких проблем у Радулова с новым контрактом не будет. Ему надо просто играть в том же духе, отдаваться на льду. «Монреаль» в этом году должен пройти далеко. Постучу по дереву, не хочу сглазить. Теперь, после перехода Радулова, многие в России болеют за «Канадиенс». Но даже если не будет Кубка Стэнли, Александр должен получить серьезный многолетний контракт на $7-8 млн в год».

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* –Николай КУЛЕМИН («Айлендерс»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Питтсбургом» (5:3)

2** – Евгений МАЛКИН («Питтсбург»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (3:5)

3*** –Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)
Получил 18.49 минуты в матче с «Калгари» (0:3)

ЦИТАТА ДНЯ

«Если кто-нибудь видел мои трусы – прошу вернуть».

реакция в твиттере вратаря «Флориды» Роберто Люонго на то, как его на буллите накануне «раздел» Артемий Панарин

ТАБЛО ДНЯ

Матч

Айлендерс - Питтсбург - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы:

Бойчук (Бэйли, Нелсон), 19:47 (1:0). Чимера (Бьювилье, Мейфилд), 22:10 (2:0). Сизикас (Лэдд, Мейфилд), 37:21 (3:0). Шири (Хорнквист, Кросби), 40:32 (3:1). Шульц (Коул), 50:40 (3:2). Малкин (Кросби, Думулин), 53:08 (3:3). Ли (Бойчук, Хики), 59:33 (4:3). Кулёмин (Сизикас), 59:36 (5:3 - п.в.).

Место и дата

01 декабря 04:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

А: Кулемин (1+0; +1, 0, 1, 13.44)

П: Малкин (1+0; -3, 0, 3, 17.15)

Матч

Калгари - Торонто - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Хэмилтон Ф. (Энгелланд, Ферланд), 0:19 (1:0). Верстиг (Брауэр, Монахан), 0:49 (2:0). Стэйджан (Фролик, Чиассон), 15:49 (3:0).

Место и дата

01 декабря 04:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Т: Зайцев (0+0; -1, 2, 3, 18.49)
Сошников (0+0; -1, 0, 2, 13.27)

Матч

Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы:

Лабан (Уорд, Кутюр), 3:32 (0:1). Кутюр (Уорд, Донской), 19:05 (0:2). R. Carpenter (Бедкер), 19:35 (0:3). Браун (Габорик, Дауд), 23:01 (1:3). Кутюр 58:43 (1:4).

Место и дата

01 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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