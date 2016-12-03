«Эль класико» от А до Я

3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании состоится первое противостояние «Барселоны» и «Реала» в текущем сезоне. «ССФ» составил своеобразный алфавит «эль класико», обещающего стать едва ли не главным событием футбольной осени.

Аудитория «эль класико» – как телевизионная, так и на трибунах – постоянно бьет новые рекорды. К примеру, за победой «Реала» на «Ноу Камп» (2:1) в апреле на стадионе следили 99 264 зрителя, что сделало матч самым посещаемым в сезоне в Европе. А в ноябре 2015 года разгромное домашнее поражение Королевского клуба (0:4) транслировалось на 170 стран и собрало у экранов не менее 600 миллионов человек.

Бэйл пропустит главный матч осени в Испании, а возможно, и всю концовку первого круга. В матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) валлиец был заменен на 57-й минуте из-за травмы лодыжки, и не исключено, что ему потребуется хирургическое вмешательство. Если же 27-летнему полузащитнику и не придется ложиться под нож, в лазарете он проведет никак не меньше 3 недель. Вместе с ним там за встречей с «Барсой» будут следить Пепе, Каземиро, Тони Крос и Альваро Мората. Каталонцы же подходят к «эль класико» в идеальном состоянии.

Взятки и коррупционные скандалы вокруг таких матчей, несмотря на их принципиальность, порой случаются. К примеру, год назад перед дерби на «Сантьяго Бернабеу» в прессе появились слухи, что на не объявленного на тот момент арбитра оказывается давление со стороны руководства судейского корпуса. Судью призвали «стремиться оказать влияние на игру таким образом, чтобы снизить шансы гостей на успех». Но история получила огласку, поэтому действовать пришлось честно, что привело к полному разгрому хозяев (4:0).

Гомес Карлос обслужит грядущую встречу «Барселоны» и «Реала». 44-летний арбитр, начавший карьеру в 1997 году, уже трижды работал на главном дерби Испании. При его судействе каталонцы дважды одержали победу – в Суперкубке страны (3:2) в 2012-м и чемпионате (4:3) в 2014-м, а также сыграли вничью в полуфинале Кубка Испании (1:1) в 2013-м. В целом же Гомес обслуживал 20 матчей с участием сине-гранатовых – и те ни разу не проиграли, потеряв очки всего в трех встречах. На играх «Реала» испанец работал 27 раз: на счету Королевского клуба 18 побед, 5 ничьих и 4 поражения.

Ди Стефано, легендарный нападающий «Реала», положил начало вражде между клубами. В 1953 году форвард «Ривер Плейт» уже договорился с «Барсой» о контракте, но аргентинский клуб решил принять предложение и от конкурентов. В результате Ди Стефано имел соглашения с обеими командами, и для разрешения ситуации пришлось обращаться в ФИФА. Та постановила, что форвард первые два сезона отыграет в «Реале», а затем будет выступать за «Барсу», что, конечно, не устраивало ни руководство, ни болельщиков каталонцев. Сине-гранатовые в итоге продали сопернику часть своих прав на футболиста, который на последующие 11 лет стал символом «Реала».

Жозе Моуринью, несмотря на трехлетнюю работу в «Реале», имеет не менее близкие отношения с «Барселоной», которая в свое время дала ему возможность выбиться в люди. В 1996 году он переехал в столицу Каталонии вслед за Бобби Робсоном, приметившим молодого специалиста в «Спортинге». Моуринью продолжил работать и при Луи ван Гале и даже несколько раз руководил командой самостоятельно. Под его присмотром «Барса», в частности, выиграла Кубок Каталонии-2000.

«Золотой мяч», позже переименованный в «Золотой мяч ФИФА», неоднократно вручался представителям «Барселоны» и «Реала». Игроки сине-гранатовых в общей сложности 10 раз признавались лучшими в мире по итогам календарного года, а футболисты Королевского клуба – 7 раз. Кстати, трофей, полученный Луишем Фигу в 2000-м, клубы вправе разделить пополам, так как португалец перешел из «Барсы» в «Реал» в середине года.

Конфуз случился с лидером обороны «Реала» Серхио Рамосом после победы над «Барсой» в финале Кубка Испании-2011. Автобус с игроками мадридского клуба совершал традиционную поездку по столице для демонстрации приза, но защитника до того захлестнули эмоции, что он его не удержал и уронил прямо под колеса. Спасти кубок в итоге не удалось, так что в клубном музее теперь хранится его копия.

Луис Энрике, тренирующий нынче «Барсу», сделал себе имя в «Реале», за который провел около 200 матчей. Его переезд в столицу Каталонии в 1996-м был встречен болельщиками холодно, но своей игрой он вызвал у них симпатии, со временем переросшие в любовь. Энрике выступал за «Барсу» 8 лет, добился статуса капитана и там же завершил карьеру игрока.

Месси – лучший бомбардир в истории «эль класико»: на его счету 21 точный удар по воротам «Реала». 14 из них аргентинец забил в чемпионате, 5 – в матчах за Суперкубок Испании и 2 – в Лиге чемпионов. Любопытно, что в Кубке Испании лидер «Барсы» до сих пор не открыл счет голам в «эль класико», хотя в рамках этого турнира провел от звонка до звонка 6 дерби. Что же касается Криштиану Роналду, то он в случае дубля в предстоящем матче догонит в списке бомбардиров идущего вторым Альфредо Ди Стефано (18).

Ноу Камп», на котором «Барса» встречает гостей, в 112-й раз примет главное дерби страны. За всю историю «Реал» добился там победы в 26 матчах, а еще в 23-х поделил очки с хозяевами. С недавнего времени успехи мадридцев в столице Каталонии участились – из 10 предыдущих встреч на «Ноу Камп» «Реал» выиграл 3 и свел к ничьей 2. Победой закончился и последний визит «Реала» в минувшем апреле.

Онтиюэло Мануэль Санчис, защищавший цвета «Реала» на протяжении 18 лет, является рекордсменом по количеству проведенных «эль класико» (43). Среди нынешних игроков обоих клубов теоретические шансы его догнать есть разве что у Месси (32) и Андреса Иньесты (33). Если испанец в силу солидного возраста (32) может и не успеть улучшить свои позиции в рейтинге, то аргентинцу наверняка эта вершина рано или поздно покорится.

23 ноября 2002 года. Луиш Фигу (№10) против Тиагу Мотты. Португалец уже два года как защищает белые цвета «Реала». Источник: Russian Look/Imago

Перебежчики из одного испанского гранда в другой – далеко не редкость. Им, как правило, приходилось сталкиваться с невероятным давлением со стороны местной футбольной общественности. Но больше всех досталось, конечно же, Луишу Фигу. Летом 2000 года вице-капитан каталонцев, несмотря на собственные заверения в клубном патриотизме, перешел в «Реал» за 37 миллионов фунтов, ополчив против себя всех тех, кто еще недавно им восхищался. Болельщики «Барсы» называли его Иудой, а на первом после этих событий «эль класико» и вовсе забросали поле «Саньяго Бернабеу» посторонними предметами, среди которых обнаружилась и свиная голова.

Роналду сможет догнать Месси в списке лучших бомбардиров дерби, только если забьет в предстоящем матче 5 мячей. Зато ему принадлежит уникальный рекорд: в 2012-м он не уходил с поля без гола на протяжении 6 «эль класико» (7 голов). В общей сложности португалец тогда 7 раз поразил ворота «Барсы», хотя та все равно умудрилась при этом одержать две победы. К слову, Месси не может поразить ворота Королевского клуба уже 5 матчей кряду – такой голевой засухи во встречах с принципиальным соперником в его карьере еще не было.

Скандалы между игроками клубов стали обыденным делом, и даже Висенте дель Боске недавно признался, что в сборной Испании противоречия футболистов «Реала» и «Барселоны» создавали ему серьезные трудности. Новый виток напряженности начался с приходом в «Реал» Жозе Моуринью. Все прекрасно помнят массовую потасовку после Суперкубка Испании в августе 2012-го, когда португалец исподтишка ткнул Тито Виланову пальцем в глаз. Чуть позже местная пресса узнала о том, что Икер Касильяс позвонил Карлесу Пуйолю, чтобы попытаться уладить вспыхнувший конфликт, но тем самым лишь настроил против себя Особенного. СМИ до сих пор считают тот звонок главной причиной ухудшения отношений капитана с наставником.

Трансферный рынок нередко становился таким же местом битвы двух испанских грандов, как и футбольное поле, но здесь неизменно побеждал «Реал». Кроме вышеописанных историй с Ди Стефано и Фигу, для подтверждения можно обратиться к сухим цифрам. Действующий президент Королевского клуба Флорентино Перес за 12 лет работы потратил на усиление почти 1,5 миллиарда евро, установив параллельно два мировых рекорда с Криштиану Роналду (94) и Гаретом Бэйлом (101). Самые дорогие же покупки «Барсы» – Суарес (82) и Неймар (88) – обошлись клубу дешевле, да и в целом каталонцы куда реже балуют болельщиков громкими переходами.

Уважение друг к другу присуще обоим клубам, даже несмотря на их давние сложные отношения. В этой связи вспоминается матч на «Сантьяго Бернабеу» в ноябре 2005 года, когда «Барса» втоптала «Реал» в газон собственного стадиона (3:0). Лучшим игроком той встречи стал Роналдинью, записавший на свой счет дубль, и трибуны столичной арены, несмотря на разгром любимцев, наградили бразильца оглушительными овациями, что, по словам самого хавбека, было пределом его мечтаний.

Финалы сводили команды вместе всего 7 раз, причем все они пришлись на Кубок Испании. Победа «Реала» в сезоне-2013/14 (2:1) позволила ему вырваться вперед в этом своеобразном соревновании. Интересно, что в еврокубках соперники пересекались всего 4 раза, и 3 из них пришлись на полуфинал Лиги чемпионов. Здесь также наблюдается преимущество «Реала», который дважды останавливал каталонцев в двух шагах от мечты.

Ценники нынешних составов команд не могут не впечатлять. «Барселона», по версии авторитетного портала transfermarkt.de, стоит 764,5 миллиона евро, а «Реал» – 775,5, что делает их самыми дорогими в мире на данный момент. Кроме того, в этих коллективах собрана пятерка лидеров личного зачета по этому показателю – Месси (120), Роналду (110), Неймар (100), Луис Суарес (90) и Гарет Бэйл (90).

Чемпионами Испании футболисты «Реала» становились чаще – 32 раза, тогда как у «Барселоны» 24 титула. Тем не менее, можно сказать, что в последние годы каталонцы больше доминируют на внутренней арене. Из 10 последних розыгрышей каталонцы выиграли шесть, в том числе и предыдущие два. «Реал» же аналогичные успехи праздновал лишь дважды, завоевав при этом шесть комплектов серебряных медалей.

Эль класико» берет официальное начало в 1916 году, причем не в чемпионате, а в Кубке Испании, старейшем футбольном турнире страны. Впервые команды встретились в его полуфинале, обменявшись домашними победами, а поскольку гостевые голы тогда еще никто не считал, пришлось назначать переигровку. В первом матче соперники выдали настоящий спектакль, по шесть раз поразив ворота друг друга, а в ответном «Реал» все же вырвал путевку в финал (4:2), где по всем статьям уступил «Атлетику» (0:4).

Явного преимущества в личных встречах ни у одной команды нет – «Реал» одержал 93 победы в 231 матче против 90 у «Барселоны». В общей сложности соперники наколотили 766 мячей, то есть в среднем в каждом «эль класико» зрители становились свидетелями как минимум 3 голов! В последний раз нулевая ничья в дерби была зафиксирована в ноябре 2002 года, и в каждом из последующих 33 матчей «Реал» и «Барса» забивали хотя бы раз.