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«Карякин – кандидат номер один на следующий матч за корону»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: Reuters

Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги матча за шахматную корону, в котором норвежский чемпион Магнус Карлсен отстоял звание, вырвав победу у претендента россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Напомним, классическая часть поединка состояла из 12 партий и завершилась вничью – 6:6.

«В ТАЙ-БРЕЙКЕ КАРЛСЕН ПОБЕДИЛ ЗАСЛУЖЕННО»

– Начнем с тай-брейка…
– Если говорить о тай-брейке, то он явно не задался у Сергея, и причина – ужасно разыгранные дебюты. Иметь все время проблемы в дебюте как белыми, так и черными, это какая-то недоработка, или самого Сергея, или его команды. На тай-брейк нужно выходить с удобным дебютом, это экономит запас времени на скоротечную партию. А здесь он с самого начала испытывал проблемы, что приводило к нехватке времени в середине партии и, соответственно, к ошибкам.

В быстрых шахматах Карлсен значительно лучше смотрелся и победил заслуженно. И последний его ход ферзем в четвертой партии с угрозой мата следующим ходом, впечатляет.

– Теперь о матче в целом…
– Что касается матча, то Сергей сильно возмужал за этот месяц, играл он блестяще, поверил в себя, поверил, что он может бороться с таким сильным соперником за корону. Понятно, сейчас Сергей очень сильно расстроен, но человек он молодой, запас класса и сил у него огромный. Очень велика вероятность, что он еще сыграет матч за корону. У него и сейчас были шансы на победу в классической части матча, а теперь эти шансы вырастут еще больше после приобретения такого опыта.

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«СЕРГЕЙ ПОСРАМИЛ БУКМЕКЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ»

– В классике букмекеры и большинство специалистов безоговорочно отдавали победу Карлсену…
– Да, Сергей хорошо сыграл в классике, но все-таки результат важнее, важнее завоевать титул. Но еще раз повторю: Сергей сделал невозможное – посрамил и букмекеров, и многочисленных экспертов. Однако вряд ли для него сейчас это является большим утешением. Он предпочел бы выиграть титул, чем рассуждать о том, что хорошо провел классическую часть матча.

– Но приобретен бесценный опыт…
– Безусловно, проделана большая работа, приобретен бесценный опыт матчей за корону. А циклы сейчас скоротечные – всего через два года новый матч. И вполне возможно, что через два года Магнус и Сергей вновь встретятся. Потому что Сергей сейчас показал себя настоящим бойцом. И не только в матче в Нью-Йорке, но во время всего цикла. И у Сергея есть время еще прибавить в шахматном плане. Поэтому у него все еще впереди.

– То есть, на сегодня Карякин – наш кандидат номер один на следующий матч за корону.
– Конечно, он приобрел огромный опыт, да и просто является классным шахматистом. Возможно, на сегодняшний день Карлсен его где-то превосходит, но ситуация меняется. Мы даже в этом матче видели, как она менялась в классике, когда в конце матча психологическое преимущество было на стороне Сергея после его победы в 8-й партии. Мы видели, что Карлсену именно с Карякиным было тяжело играть. Но на тай-брейке удача была на стороне чемпиона мира. А удача – вещь переменчивая. Глядишь, в следующем матче она будет на стороне Сергея. Защищается он блестяще, но ему надо прибавить в агрессивности.

Николай Попов: Уловка Карлсена в 12-й партии помогла ему выиграть тай-брейк

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