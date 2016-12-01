Борис Майоров: То, что тренеры советуют игрокам по ходу матча… Позор и стыдоба!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о неувядающей славе голеодора Сергея Мозякина, напоминающей и о проблемах нашего хоккея.

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин перешагнул рубеж в 450 заброшенных шайб и продолжает уверенно лидировать в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Как 35-летнему ветерану удается опережать куда более молодых конкурентов?

– Долгожители в спорте и в хоккее в частности бывают, – говорит Борис Майоров. – Это нормальное явление. Вспомните Виктора Якушева, который в сорок с лишним лет еще играл за московский «Локомотив».

В футболе Зырянов до сих пор выходит на поле. Очень неплохо выглядят «пожилые» футболисты в «Ростове»…

Очевидно, что Мозякин очень ответственно относится к своей работе. Сохраняет хорошие физические кондиции. И потом… Мозякин ведь скоростным игроком и в молодости не был. Он всегда набирал очки за счет расчетливости, техники, великолепного броска, умения подыграть партнерам или самому вовремя открыться…

Сергей с возрастом ничего не утратил! Есть масса игроков, которые с возрастом теряя скорость, сразу тухнут. Потому что это их главный козырь. Нет скорости – и ничего от форварда не осталось.

А Мозякин – совсем другая история. Его мастерство с возрастом никуда не делось. Более того, в 35 лет он лучше читает игру, благодаря своему опыту. Бросок он оттачивает с каждым новым сезоном до совершенства.

Да и ситуация в хоккее сейчас изменилась. Помню, когда мне перевалило за тридцать, клубное начальство начало убеждать уходить в тренеры. И главным аргументом было: «Ну ты ведь уже с ярмарки едешь…». Подталкивали меня к завершению карьеры.

Сейчас такого нет. Все карты в руках у самого хоккеиста. Соответствуешь уровню лиги – играй ради Бога! Мы же все удивлялись, когда «Магнитка» подписала с Мозякиным контракт на четыре года. Я и сам думал, что он до конца этого договора не дотянет. А теперь снова надо продлять соглашение. Хоть еще на четыре года!

Такие игроки, как Мозякин, – как хороший коньяк. Они с годами только лучше становятся.

– К Мозякину претензий нет. Все за него только рады. Но почему молодых конкурентов совсем не видно?

– Да у нас сейчас в лиге вообще наблюдается острый дефицит классных нападающих. За десять лет после Евгения Малкина – ни одной суперзвезды. Почему так? Все упирается в тренировочный процесс. В умение тренеров еще в детских командах растить игроков. Недавно на «Матч ТВ» выступал Валерий Непомнящий. Речь зашла о подготовке резерва. И он тогда сказал: «Надо перестать спрашивать с тренеров детских команд за результат». И я с ним полностью согласен. Детский тренер не за очками должен гнаться. А учить мальчишек кататься, бросать, обводить, взаимодействовать с партнерами…

А у нас тренера в юношеских командах почему-то оценивают по результатам команды. И исходя из этого результата двигают вперед по категориям. Это неправильно. С этим надо покончить!

Вы посмотрите, у нас в красивый хоккей играет только СКА и «Магнитка». Все остальные голы – в основном ковыряшки. Или случайно шайба залетит, или с пятачка ее в ворота запихают.

Вот смотрю хоккей по телевизору. Два комментатора, два корреспондента в перерыве обсуждают. И еще обязательно один – возле лавки. Слушает команды тренеров по ходу игры…

Ну это же стыдоба! Элементарно-позорные вещи тренеры говорят. «Надо чаще бросать! Надо ложиться под шайбу! Надо выбрасывать ее по борту!». И ни одного слова о тактике. О том, что у соперника вот такие особенности. Что надо против него сыграть так и так…