Тигр прыгнул

Даже зимой топливо ЛУКОЙЛ помогает хорошо зажечь.

Macan в переводе с индонезийского означает «тигр». Такое имя для нового Porsche немцы выбрали не случайно. Хотелось ассоциаций с чем-то быстрым, мощным, реактивным…

Но как придать мощности мотору, если экологические нормы ужесточаются? Тут надо переходить на новые технологии – и не только по части техники. Ведь нередко машина превращается в бесполезное железо, если нет передового топлива, наделенного особой энергией и способного оживить смелые разработки мотористов. Благо есть спортивное топливо ЛУКОЙЛ «ЭКТО Sport»

КРАШЕ, ЧЕМ CAYENNE

Porsche Macan выглядит гораздо красивее старшего брата Cayenne. Кузов выполнен намного спортивнее, он демонстрирует яркую динамику. Кроссовер кажется мчащимся вдаль, даже если он отдыхает на стоянке.

Открываю дверь и заглядываю внутрь. По старой традиции Porsche здесь – нагромождение кнопок. Немцы вывели на прямую активацию каждую скоростную опцию.

К примеру, адаптивные амортизаторы регулируют жесткость по велению отдельной клавиши. Так же подключается и спортивный режим коробки. В одноклассниках и в исполненном на той же платформе Audi Q5 данные функции задействованы пакетами через меню бортовой мультимедийной системы. В Porsche справедливо посчитали, что водитель не должен отвлекаться на поиски в электронном меню. Каждая клавиша находится на ощупь – и драйвер отдает команды быстрыми нажатиями, словно пилот трекового болида.

В общем, получается целый пульт управления, как в самолете, врезанный рядами около селектора преселективного робота с двумя сцеплениями. Для удобства центральный тоннель сильно завышен, он доходит чуть ли не до подлокотника. А над суфлерской будкой мультимедиа водружен хронограф для фиксации времени заездов. Все в этой машине подчеркивает ее спортивное предназначение.

Под капотом тестовой машины – базовый 2,0-литровый бензиновый агрегат. Он развивает 252 л.с. и способен разгонять машину до сотни за 6,7 сек. А «максималка» приближается к 229 км/ч! Впечатляющие достижения для небольшого размера.

В чем секрет? В грамотных настройках трех инновационных систем. Турбонаддув с помощью двух улиток перекрывает диапазон оборотов, начиная от холостого хода и до красной зоны. Ему в помощь впрыск и поэтапная регулировка газораспределительных механизмов. Таким образом, мотор всегда в тонусе. В итоге пик момента в 370 Нм приходится на 1600 об. Машина тянет, словно локомотив. Только электроника отлавливает пробуксовки на асфальте и осаживает пыл мотора для лучшего сцепления колес.

Салон автомобиля напоминает кокпит истребителя.

ЛУЧШЕЕ – В ТОПКУ!

Хорошему двигателю нужно правильное топливо. Десять лет назад компания ЛУКОЙЛ начала выпуск «ЭКТО» – топлива с технологичными присадками, повышающими эксплуатационные характеристики моторов. Каждая химическая добавка отвечает за свою функцию. А в 2009 году ЛУКОЙЛ стал добавлять в базовые бензины современные многофункциональные пакеты присадок, разработанные специально для компании американским концерном Afton Chemical.

Моющий агент – это поверхностно-активные вещества, они же ПВА – предотвращает нагарообразование. Второй компонент – жидкость-носитель – убирает присадку с очищенных поверхностей. В свою очередь, растворитель обеспечивает присадке хорошую текучесть при низких температурах.

Чтобы в бензобаке не скапливалась влага, применяют деэмульгатор. Ну а ингибитор защищает металлические детали от коррозии. Одной из самых передовых присадок в топливе «ЭКТО Sport» стал модификатор трения, защищающий трущиеся части. Модификатор особенно полезен при высоких нагрузках, когда масло интенсивно разбрызгивается. При высоких нагрузках до звона металла могут происходить пробои масляной пленки на деталях. От этого растет их износ. Модификатор покрывает их дополнительной пленкой, снижающей коэффициент трения поверхности.

В общем, спортивное топливо «ЭКТО Sport» увеличивает мощность двигателя до 9,5%. Что обеспечивает мгновенный рывок с места с функцией Sport Chrono на Macan, да еще в спокойном смешанном ритме помогает экономить до 6,5%.

Понятно, динамика у автомобиля неплохая. При этом не скажешь, что под капотом стоит 2,0-литровый 4-цилиндровый даунсайзинг. Но хорошее топливо придает силы.

Проследить за работой систем можно через приборную панель. Сюда выведена информация почти со всех скоростных опций. В правом колодце приборки есть цветной дисплей. Там перелистываются страницы со множеством данных. Есть давление и температура масла, работа турбины, полноприводной трансмиссии, навигация, отсчитывается даже время прохождения круга и мгновенный расход.

Заливаю на ЛУКОЙЛе полный бак «ЭКТО Sport». Нажимаю кнопку «Спорт+» – и кроссовер Porsche Macan превращается в спорткар. Трансмиссия и акселератор наливаются огнем. Теперь автомобиль не узнать. Чуть топнул по педали газа – и машина выстреливает вперед, как ракета. Электроника распускает вожжи – и кроссовер не прочь поскользить. Здесь, кстати, есть и каменеющая подвеска в спорт-режиме. В общем, никогда прежде универсальный полноприводный кроссовер не был столь динамичен и зажигателен. А ведь на центральном тоннеле есть еще кнопочка «Оффроуд», предлагающая получать удовольствия иного рода.

Впрочем, это уже другая история.