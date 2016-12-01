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Мануэль Нойер: Возможно, игроки «Баварии» слишком уверены в себе

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Goal.comКомментарии
Мануэль Нойер
Мануэль НойерИсточник: Reuters

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер дал интервью интернет-порталу Goal.

– Что изменилось после ухода Хосепа Гвардиолы?
– При этом тренере наша команда упорно работала на каждой тренировке. Игроки прекрасно понимали, что в любом матче нужно доказывать свое превосходство. Сейчас, к сожалению, мы играем на 80% своих возможностей. Это, конечно, не дело. Топовые немецкие клубы так не выступают.

– С чем связываете неудачи команды в последнее время?
– В «Баварии» достаточно футболистов высокого класса, но на данный момент мы выступаем откровенно плохо. Когда происходят подобные вещи, вы начинаете понимать, что даже если у вас в команде куча звезд, победы вам никто не гарантирует. Наверное, дело в том, что мы не обращали внимания на некоторые мелочи, что привело к таким последствиям. 

– Дело только в игроках?
– Возможно. Мы бываем слишком уверенны в собственных силах. Такое происходит со всеми командами, которые выигрывали серьезные трофеи. «Бавария» – клуб самого высокого уровня. Мы можем демонстрировать зрелищный футбол, но другое дело показывать хороший результат, когда у тебя проблемы...

– Как победа над «Байером» отразилась на вас?
– Хорошо, что нам удалось обыграть такого соперника. Никто не ожидал, что матч завершится со счетом 2:1. Думаю, что после этой игры все может поменяться для нас в этом сезоне.

– У вас отличная статистика в Бундеслиге…
– Прежде всего, я – часть всей команды. Стараюсь поддерживать своих партнеров в непростое время. Часто подсказываю им во время матча.

– Как вы относитесь к тому, что Филипп Лам может стать спортивным директором «Баварии»?
– Этот игрок является настоящим стратегом. Он много не разговаривает. Конечно, на нем лежит огромная ответственность, но Лам прекрасно справляется со своими обязанностями. Думаю, Филипп будет выполнять на «отлично» функции спортивного директора, но я надеюсь, что он не уйдет в конце этого сезона. Этот футболист очень важен для команды.

– Франк Рибери тоже пользуется таким авторитетом в «Баварии»?
– Он является игроком мирового уровня. Его присутствие очень помогло команде на старте сезона. Франк сыграл ключевую роль в сложных матчах. Рибери был лучшим игроком «Баварии» до своей травмы. Мы все обязаны ему многим, – сказал Нойер.

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