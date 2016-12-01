Спартаковский шопинг, армейские слезы. Кем будут усиливаться лидеры РФПЛ

Неделя-другая – и футболисты РФПЛ отправятся в отпуск. Для спортивных же директоров и селекционеров, наоборот, начинается самая горячая пора. Кто из тройки лидеров РФПЛ преподнесет своим болельщикам трансферный сюрприз, а кто не справится с ролью Деда Мороза? О потенциальных переходах рассуждаем вместе с известным агентом Алексеем Сафоновым.

«СПАРТАК»

КТО НУЖЕН?

Нападающий

КОГО СВАТАЮТ?

п. Александр Самедов (32 года, «Локомотив», трансферная стоимость – 4 млн евро), п. Алексей Миранчук (21, «Локомотив», 4 млн), н. Федор Смолов (26, «Краснодар», 8 млн), п. Мемфис Депай (22, «МЮ», 25 млн), з. Георгий Джикия (23, «Амкар», 1 млн)

На дворе ноябрь, а «Спартак» уже начал подрывать трансферный рынок. По всей видимости, красно-белые всерьез намереваются стать чемпионами. Уже приобретен самый перспективный российский вратарь Александр Селихов («Амкар» выручил за игрока рекордные в истории клуба 3,5 млн евро), и на этом Леонид Федун совершенно точно останавливаться не собирается. В спартаковском шорт-листе сплошь имена сборников: Смолов, Миранчук, Самедов, Джикия и даже дорогущий Депай (голландца, правда, намереваются взять в аренду). Что это: попытка собрать самый сильный состав в России или обычная шопингомания?

В недавнем интервью итальянским СМИ Массимо Каррера признался, что Смолов – один из его любимых российских футболистов. А вот нужны ли тренеру остальные игроки из списка – вопрос. Поговаривают даже о том, что Каррера пригрозил Федуну уходом, если трансферные вопросы и впредь будут решаться без его ведома (о переходе Селихова итальянец узнал якобы в день игры против «Амкара»).

Алексей САФОНОВ, футбольный агент:

– Если бы я отвечал за селекцию «Спартака», прежде всего думал бы о приобретении нападающего. Но по поводу этой позиции слухов как раз не много, разве что говорят об интересе к Смолову. Лично я в такой трансфер не верю. Галицкий амбициозен и сам ставит максимальные задачи перед своим клубом. Так с какой стати ему отдавать конкуренту лучшего нападающего страны? Я, к примеру, понимаю, зачем «Амкар» продает Селихова – у клуба проблемы с деньгами. У Галицкого таких проблем нет, он совсем не беден.

Помимо нападающего я бы взял в «Спартак» еще одного центрального защитника. Например, того же Джикию. Почему нет? Молодой, перспективный парень. В возможность такого трансфера я как раз верю. Да и все остальные слухи относительно «Спартака» кажутся вполне правдоподобными – дыма без огня не бывает. И Депай мог бы пригодиться, и Самедов, и особенно Миранчук – Алексей один из самых перспективных футболистов России. Забавно, конечно, наблюдать, как «Спартак» сначала отпускает своих воспитанников, а потом тратит на них же серьезные деньги. Комбаровых вернули, Селихова, теперь вот черед Миранчука с Самедовым.

Впрочем, хозяин – барин. Если есть свободные деньги, пусть покупают кого угодно. Может быть, они думают так: чем больше глубина состава, тем больше шансов взять титул. Или решили, что уже железно попадают в Лигу чемпионов, и закупаются под этот турнир. Было бы логично, если бы Каррера привел каких-нибудь игроков из Италии, ведь он знает серию А как свои пять пальцев. Понятно, если столько новичков брать, то придется кого-то и отдавать. Хотя я не уверен, что Каррера вообще останется на следующий сезон. «Спартак» – команда-загадка.

Если «Спартак» действительно арендует полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая, то за среднюю линию Массимо Каррере можно будет не беспокоиться. Источник: Getty Images

«ЗЕНИТ»

КТО НУЖЕН?

Вратарь, крайний защитник, нападающий

КОГО СВАТАЮТ?

п. Тьяго Майя (19, «Сантос», 15 млн), в. Станислав Крицюк (25, «Краснодар», 10 млн), з. Влад Кирикеш (27, «Наполи», 6 млн), н. Рожер Гедес (20, «Палмейрас», 10 млн), з. Родриго Кайо (23, «Сан-Паулу», 16 млн)

КТО МОЖЕТ УЙТИ?

з. Николас Ломбертс (31, «Андерлехт», 4 млн), п. Аксель Витсель (27, «Ювентус», 23 млн), п. Александр Рязанцев (30, «Ростов», 1,2 млн), п. Павел Могилевец (23, «Ростов», 3,8 млн)

По ходу первой части сезона внезапно обнаружилось, что у «Зенита» проблемы с вратарской позицией. Юрий Лодыгин стал допускать чересчур много грубых ошибок, а его сменщику Михаилу Кержакову, по признанию тренера Луческу, не хватает везения. Скорее всего, уже зимой «Зенит» попытается купить вратаря с российским паспортом, и один из основных кандидатов – краснодарец Станислав Крицюк.

Не исключено, что будут приобретения в линию защиту, где у «Зенита» по-прежнему тонко и рвется. Во-первых, высока вероятность, что Николас Ломбертс все-таки покинет команду. Кроме того, есть определенные проблемы с фланговыми защитниками: Смольников травмирован, и не понятно, когда наберет форму, Жирков подвержен травмам, а возрастного Анюкова, очевидно, не хватает на все 90 минут.

Наверняка Луческу размышляет и о приобретении нового центрального нападающего. Кержаков недостаточно быстр, Джорджевич недостаточно опытен, а Кокорина все же предпочитают использовать на фланге. И по большому счету, Дзюба – единственный номинальный форвард в команде.

САФОНОВ: – Вокруг «Зенита» сейчас почти нет слухов – так же было и во времена работы Луческу в «Шахтере». Они ничего не афишировали и без всякой шумихи брали бразильцев хорошего уровня. А какое-то время спустя продавали этих же игроков втридорога. У Луческу одна из лучших в Восточной Европе скаутских служб по Бразилии, и я практически уверен, что уже зимой мы увидим в «Зените» еще одного-двух бразильских новичков. Причем это обязательно будут игроки высокого уровня.

Вроде бы клуб собирался брать вратаря, но сейчас Луческу решил дать шанс Лодыгину. Думаю, это более профессиональный подход, чем у «Спартака». Зачем брать в ноябре игрока и нервировать уже имеющихся ребят? Доиграют год до конца, а там уже можно решать.

На самом деле у «Зенита» такая глубина состава, что если бы они могли выставлять в РФПЛ сразу две команды, то обе были бы в тройке. Просто многовато травмированных. Надо понимать, какие цели преследует руководство, насколько им важен хороший результат в Лиге Европы. Потому как для чемпионата России «Зенит» и без того хорошо укомплектован. Можно спокойно становиться чемпионами, никого не приобретая.

Другое дело, что кто-то из игроков может покинуть команду зимой и тогда придется усиливаться. В начале сезона ходили слухи, что Кришито и Ломбертс хотят уйти, оба настороженно отнеслись к назначению Луческу. Но главный вопрос зимы – какое решение будет принято по Витселю. Если в «Зените» все еще хотят получить за бельгийца хоть какие-то деньги, то нужно отпускать его сейчас. Я убежден, что Луческу уже в любом случае кого-то присмотрел на эту позицию. Летом питерцы планировали вместо Витселя взять Нобоа – эквадорец адаптирован к российским условиям, ему не потребовалось бы много времени, чтобы втянуться. Но теперь, как мне кажется, выбор будет сделан в пользу какого-то бразильца. Впереди почти 3 месяца перерыва, а это достаточный срок, чтобы объяснить новичкам свои требования, схемы.

Бельгиец Аксель Витсель, по всей видимости, покинет город на Неве. Если не зимой, то летом. Источник: ФК «Зенит»

ЦСКА

КТО НУЖЕН?

Нападающий, центральный защитник, атакующий полузащитник

КОГО СВАТАЮТ?

н. Анри Оньекуру (19, «Эйпен», 1,5 млн)

КТО МОЖЕТ УЙТИ?

н. Карлос Страндберг (20, «Брюгге», 1 млн), н. Ласина Траоре (26, в субаренду, 4 млн)

В сентябре начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский признался: «Мы в офисе залили весь пол слезами от цен на трансферном рынке». С тех пор ситуация не сильно поменялась – у ЦСКА все так же нет денег на приобретение новичков, а цены на игроков и не собирались падать. Все, на что армейцам остается надеяться, – собственная молодежь, бесплатные аренды, да Витиньо, который должен вернуться в Москву зимой. По словам Яровинского, в бразильском «Интернасионале» нападающий смотрится великолепно, однако решение по игроку до сих пор не принято: возможно, в январе Витиньо вновь отправится в аренду. Ласина Траоре, в свою очередь, почти наверняка покинет команду уже в декабре – агент нападающего Дмитрий Селюк крайне недоволен отношением к своему клиенту болельщиков и Слуцкого.

САФОНОВ: – Оплеуха с Еременко, конечно, некстати. ЦСКА не позавидуешь. Найти Роману адекватную замену в России нереально, значит, нужно искать центрального полузащитника в Европе. Но денег на трансферы, насколько можно судить, в клубе нет. Живут по средствам и купят игрока только в том случае, если самим удастся кого-то продать. Выход из ситуации вижу только один: подтягивать к основе молодежь. Благо, у армейцев есть перспективные ребята. Тот же Чалов поинтереснее Траоре смотрится: у парня горят глаза, старается. Еще на подходе интересный парень Жамалетдинов, да и вообще армейская молодежка уже второй год удачно играет в Лиге чемпионов.

Что происходит с Траоре – непонятно. Не прижился он в ЦСКА, хотя в «Кубани» очень мне нравился. Приехал обиженный на всех, играет с таким видом, будто одолжение делает. С арендованными игроками никогда не можешь быть уверен, что они будут биться и полностью отдаваться на поле. У одних есть мотивация что-то доказывать, у других – не очень. Взять Панченко: ушел на понижение, регулярно забивает и даже получил вызов в сборную. Молодец! А у Траоре, видимо, подобного стимула нет. Хорошо хоть, что арендовали его бесплатно.

Что касается Панченко, то вернуть его зимой ЦСКА не сможет. Насколько мне известно, арендное соглашение составлено таким образом, что судьба Кирилла в руках «Динамо» – у клуба есть право выкупа игрока по окончании сезона. Так что собственные воспитанники – единственный выход для ЦСКА. Быть может, они стрельнут, как когда-то это сделал спартаковский «пионеротряд»? В конце концов, ниже своего уровня армейцы не играют, да и вообще отставание от лидеров совсем небольшое. Помните, как в начале чемпионата все смеялись над «Рубином»? Мол, потратили столько денег, а борются за выживание. И где сейчас «Рубин»? Возьмут одну-две игры – и подтянутся к призерам. Возможно, именно казанцы помогут ЦСКА и отдадут кого-нибудь в аренду – сейчас в «Рубине» явный перебор с футболистами.

Аренда Ласина Траоре принесла мало пользы ЦСКА. Источник: Reuters



