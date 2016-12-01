Спартаковский шопинг, армейские слезы. Кем будут усиливаться лидеры РФПЛ
Неделя-другая – и футболисты РФПЛ отправятся в отпуск. Для спортивных же директоров и селекционеров, наоборот, начинается самая горячая пора. Кто из тройки лидеров РФПЛ преподнесет своим болельщикам трансферный сюрприз, а кто не справится с ролью Деда Мороза? О потенциальных переходах рассуждаем вместе с известным агентом Алексеем Сафоновым.
«СПАРТАК»
КТО
НУЖЕН?
Нападающий
КОГО
СВАТАЮТ?
п. Александр Самедов (32 года, «Локомотив», трансферная стоимость – 4 млн евро), п. Алексей Миранчук (21, «Локомотив», 4 млн), н. Федор Смолов (26, «Краснодар», 8 млн), п. Мемфис Депай (22, «МЮ», 25 млн), з. Георгий Джикия (23, «Амкар», 1 млн)
На дворе ноябрь, а «Спартак» уже начал подрывать трансферный рынок. По всей видимости, красно-белые всерьез намереваются стать чемпионами. Уже приобретен самый перспективный российский вратарь Александр Селихов («Амкар» выручил за игрока рекордные в истории клуба 3,5 млн евро), и на этом Леонид Федун совершенно точно останавливаться не собирается. В спартаковском шорт-листе сплошь имена сборников: Смолов, Миранчук, Самедов, Джикия и даже дорогущий Депай (голландца, правда, намереваются взять в аренду). Что это: попытка собрать самый сильный состав в России или обычная шопингомания?
В недавнем интервью итальянским СМИ Массимо Каррера признался, что Смолов – один из его любимых российских футболистов. А вот нужны ли тренеру остальные игроки из списка – вопрос. Поговаривают даже о том, что Каррера пригрозил Федуну уходом, если трансферные вопросы и впредь будут решаться без его ведома (о переходе Селихова итальянец узнал якобы в день игры против «Амкара»).
Алексей САФОНОВ, футбольный агент:
– Если бы я отвечал за селекцию «Спартака», прежде всего думал бы о приобретении нападающего. Но по поводу этой позиции слухов как раз не много, разве что говорят об интересе к Смолову. Лично я в такой трансфер не верю. Галицкий амбициозен и сам ставит максимальные задачи перед своим клубом. Так с какой стати ему отдавать конкуренту лучшего нападающего страны? Я, к примеру, понимаю, зачем «Амкар» продает Селихова – у клуба проблемы с деньгами. У Галицкого таких проблем нет, он совсем не беден.
Помимо нападающего я бы взял в «Спартак» еще одного центрального защитника. Например, того же Джикию. Почему нет? Молодой, перспективный парень. В возможность такого трансфера я как раз верю. Да и все остальные слухи относительно «Спартака» кажутся вполне правдоподобными – дыма без огня не бывает. И Депай мог бы пригодиться, и Самедов, и особенно Миранчук – Алексей один из самых перспективных футболистов России. Забавно, конечно, наблюдать, как «Спартак» сначала отпускает своих воспитанников, а потом тратит на них же серьезные деньги. Комбаровых вернули, Селихова, теперь вот черед Миранчука с Самедовым.
Впрочем, хозяин – барин. Если есть свободные деньги, пусть покупают кого угодно. Может быть, они думают так: чем больше глубина состава, тем больше шансов взять титул. Или решили, что уже железно попадают в Лигу чемпионов, и закупаются под этот турнир. Было бы логично, если бы Каррера привел каких-нибудь игроков из Италии, ведь он знает серию А как свои пять пальцев. Понятно, если столько новичков брать, то придется кого-то и отдавать. Хотя я не уверен, что Каррера вообще останется на следующий сезон. «Спартак» – команда-загадка.
«ЗЕНИТ»
КТО
НУЖЕН?
Вратарь, крайний защитник, нападающий
КОГО
СВАТАЮТ?
п. Тьяго Майя (19, «Сантос», 15 млн), в. Станислав Крицюк (25, «Краснодар», 10 млн), з. Влад Кирикеш (27, «Наполи», 6 млн), н. Рожер Гедес (20, «Палмейрас», 10 млн), з. Родриго Кайо (23, «Сан-Паулу», 16 млн)
КТО
МОЖЕТ УЙТИ?
з. Николас Ломбертс (31, «Андерлехт», 4 млн), п. Аксель Витсель (27, «Ювентус», 23 млн), п. Александр Рязанцев (30, «Ростов», 1,2 млн), п. Павел Могилевец (23, «Ростов», 3,8 млн)
По ходу первой части сезона внезапно обнаружилось, что у «Зенита» проблемы с вратарской позицией. Юрий Лодыгин стал допускать чересчур много грубых ошибок, а его сменщику Михаилу Кержакову, по признанию тренера Луческу, не хватает везения. Скорее всего, уже зимой «Зенит» попытается купить вратаря с российским паспортом, и один из основных кандидатов – краснодарец Станислав Крицюк.
Не исключено, что будут приобретения в линию защиту, где у «Зенита» по-прежнему тонко и рвется. Во-первых, высока вероятность, что Николас Ломбертс все-таки покинет команду. Кроме того, есть определенные проблемы с фланговыми защитниками: Смольников травмирован, и не понятно, когда наберет форму, Жирков подвержен травмам, а возрастного Анюкова, очевидно, не хватает на все 90 минут.
Наверняка Луческу размышляет и о приобретении нового центрального нападающего. Кержаков недостаточно быстр, Джорджевич недостаточно опытен, а Кокорина все же предпочитают использовать на фланге. И по большому счету, Дзюба – единственный номинальный форвард в команде.
САФОНОВ: – Вокруг «Зенита» сейчас почти нет слухов – так же было и во времена работы Луческу в «Шахтере». Они ничего не афишировали и без всякой шумихи брали бразильцев хорошего уровня. А какое-то время спустя продавали этих же игроков втридорога. У Луческу одна из лучших в Восточной Европе скаутских служб по Бразилии, и я практически уверен, что уже зимой мы увидим в «Зените» еще одного-двух бразильских новичков. Причем это обязательно будут игроки высокого уровня.
Вроде бы клуб собирался брать вратаря, но сейчас Луческу решил дать шанс Лодыгину. Думаю, это более профессиональный подход, чем у «Спартака». Зачем брать в ноябре игрока и нервировать уже имеющихся ребят? Доиграют год до конца, а там уже можно решать.
На самом деле у «Зенита» такая глубина состава, что если бы они могли выставлять в РФПЛ сразу две команды, то обе были бы в тройке. Просто многовато травмированных. Надо понимать, какие цели преследует руководство, насколько им важен хороший результат в Лиге Европы. Потому как для чемпионата России «Зенит» и без того хорошо укомплектован. Можно спокойно становиться чемпионами, никого не приобретая.
Другое дело, что кто-то из игроков может покинуть команду зимой и тогда придется усиливаться. В начале сезона ходили слухи, что Кришито и Ломбертс хотят уйти, оба настороженно отнеслись к назначению Луческу. Но главный вопрос зимы – какое решение будет принято по Витселю. Если в «Зените» все еще хотят получить за бельгийца хоть какие-то деньги, то нужно отпускать его сейчас. Я убежден, что Луческу уже в любом случае кого-то присмотрел на эту позицию. Летом питерцы планировали вместо Витселя взять Нобоа – эквадорец адаптирован к российским условиям, ему не потребовалось бы много времени, чтобы втянуться. Но теперь, как мне кажется, выбор будет сделан в пользу какого-то бразильца. Впереди почти 3 месяца перерыва, а это достаточный срок, чтобы объяснить новичкам свои требования, схемы.
ЦСКА
КТО
НУЖЕН?
Нападающий, центральный защитник, атакующий полузащитник
КОГО
СВАТАЮТ?
н. Анри Оньекуру (19, «Эйпен», 1,5 млн)
КТО
МОЖЕТ УЙТИ?
н. Карлос Страндберг (20, «Брюгге», 1 млн), н. Ласина Траоре (26, в субаренду, 4 млн)
В сентябре начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский признался: «Мы в офисе залили весь пол слезами от цен на трансферном рынке». С тех пор ситуация не сильно поменялась – у ЦСКА все так же нет денег на приобретение новичков, а цены на игроков и не собирались падать. Все, на что армейцам остается надеяться, – собственная молодежь, бесплатные аренды, да Витиньо, который должен вернуться в Москву зимой. По словам Яровинского, в бразильском «Интернасионале» нападающий смотрится великолепно, однако решение по игроку до сих пор не принято: возможно, в январе Витиньо вновь отправится в аренду. Ласина Траоре, в свою очередь, почти наверняка покинет команду уже в декабре – агент нападающего Дмитрий Селюк крайне недоволен отношением к своему клиенту болельщиков и Слуцкого.
САФОНОВ: – Оплеуха с Еременко, конечно, некстати. ЦСКА не позавидуешь. Найти Роману адекватную замену в России нереально, значит, нужно искать центрального полузащитника в Европе. Но денег на трансферы, насколько можно судить, в клубе нет. Живут по средствам и купят игрока только в том случае, если самим удастся кого-то продать. Выход из ситуации вижу только один: подтягивать к основе молодежь. Благо, у армейцев есть перспективные ребята. Тот же Чалов поинтереснее Траоре смотрится: у парня горят глаза, старается. Еще на подходе интересный парень Жамалетдинов, да и вообще армейская молодежка уже второй год удачно играет в Лиге чемпионов.
Что происходит с Траоре – непонятно. Не прижился он в ЦСКА, хотя в «Кубани» очень мне нравился. Приехал обиженный на всех, играет с таким видом, будто одолжение делает. С арендованными игроками никогда не можешь быть уверен, что они будут биться и полностью отдаваться на поле. У одних есть мотивация что-то доказывать, у других – не очень. Взять Панченко: ушел на понижение, регулярно забивает и даже получил вызов в сборную. Молодец! А у Траоре, видимо, подобного стимула нет. Хорошо хоть, что арендовали его бесплатно.
Что касается Панченко, то вернуть его зимой ЦСКА не сможет. Насколько мне известно, арендное соглашение составлено таким образом, что судьба Кирилла в руках «Динамо» – у клуба есть право выкупа игрока по окончании сезона. Так что собственные воспитанники – единственный выход для ЦСКА. Быть может, они стрельнут, как когда-то это сделал спартаковский «пионеротряд»? В конце концов, ниже своего уровня армейцы не играют, да и вообще отставание от лидеров совсем небольшое. Помните, как в начале чемпионата все смеялись над «Рубином»? Мол, потратили столько денег, а борются за выживание. И где сейчас «Рубин»? Возьмут одну-две игры – и подтянутся к призерам. Возможно, именно казанцы помогут ЦСКА и отдадут кого-нибудь в аренду – сейчас в «Рубине» явный перебор с футболистами.