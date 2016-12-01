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Три чудо-гола в День хоккея. Как ЦСКА победил «Амур»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты ЦСКА
Хоккеисты ЦСКАИсточник: «Советский спорт»

Московские армейцы одержали волевую победу в Хабаровске над «Амуром» – 2:1. Соперники искали счастье у чужих ворот и подарили три гола-шедевра.

Армейцы на Дальнем Востоке живут по московскому времени. Но одно дело жить и совсем другое – назначить тренировку на 23.30 по местному времени. Именно ближе к полуночи завтра армия Квартальнова выйдет на лед «Фетисов Арены» во Владивостоке. Остается только посочувствовать сотрудникам дворца, которым утром надо выходить на работу. Впрочем, год назад с приездом ЦСКА было то же самое.

А несколько лет назад красно-синие с подачи их наставника Юлиуса Шуплера намудрили с биоритмами и были буквально закатаны в хабаровский лед – 0:8!

«Сезон охоты» – красуется надпись на двери в раздевалку «Амура» рядом мордой тигра, талисмана клуба. Однако о какой охоте может идти речь, когда команда первых четыре месяца сезона не видела зарплаты, четырежды получив аванс.

Сейчас «тигры» на 13-м месте Восточной конференции с отставанием от зоны плей-офф в десять очков. Теоретические шансы заскочить в кубковую восьмерку остаются. Дело за малым – самим побеждать и ждать осечек от конкурентов, в первую очередь от «Сибири». Сибиряки же в последнее время оживились и уступать дорогу никому не собираются.

Главный тренер хабаровчан Мисхат Фахрутдинов не забыл, как победил ЦСКА в Москве (2:1 Б). В первом периоде его подопечные прижали гостей к воротам. Хозяева более чем вдвое чаще обстреливали владения Илья Сорокина, чем гости – Юхи Метсолы.

«Тигры» выглядели свежее, у красно-синих же на ногах повисли тяжелые гири. Дмитрий Квартальнов даже вынужден был перейти на откатную игру – этакий эконом-вариант. Хотя и любимую ротацию состава провел, введя свежие силы и дав отдохнуть лидерам Дмитрию Кугрышеву, Игорю Ожиганову, Григорию Панину.

Под давлением стала давать сбои оборона красно-синих. Защитник Михаил Науменков не сумел выбросить шайбу из зоны и не успел вернуться на пятачок и помешать Владиславу Ушенину изящно с лопаты уложить шайбу точно в дальнюю девятку. Все было исполнено на одном дыхании, а диагональный пас отдал Вячеслав, только не брат автора гола, а Литовченко, старожил «Амура».

После перерыва «Платинум Арена» увидела совсем другой ЦСКА, злой, агрессивный, нацеленный на ворота. У хозяев посыпались удаления. Помните, как беспомощно армейцы разыгрывали лишнего в овертайме последнего дерби с «Динамо»?

Потом ветеран ЦСКА Владимир Петров сокрушался: «Надо было выпустить Попова, Петрова, Ожиганова и Денисова, они знают, что в таких ситуациях с шайбой делать».

Наверное, Дмитрий Квартальнов прислушался к этим словам. Александр Попов, Кирилл Петров и Вячеслав Основин все разыграли на «раз-два-три», и шайба затрепыхалась в воротах Метсолы. Напрасно хозяева искали у судей справедливости, обращая их внимание на выбитую из рук «тигра» клюшку.

Арбитры «исправились» в третьем периоде, трижды подряд оставив гостей в меньшинстве и заставив Квартальнова-тренера отхлебывать из бутылки с минералкой. Два раза хабаровчане имели двух лишних. Но кроме беспорядочной пальбы по воротам Сорокина толком ничего не предложили. Большинство шайб до вратаря не долетело.

Едва в штрафной бокс отправился Теему Рамстедт, как гости еще раз продемонстрировали розыгрыш лишнего на «раз-два-три». С теми же героями, только на этот раз комбинацию броском в одно касание завершил, не Петров, а Основин.

Видно, Квартальнову удалось найти правильную «химию» в бригаде большинства.

Финального штурма хозяев мы не увидели. Армейцы сбили их наступательный пыл активностью в зоне атаки. Охота «тиграм» не удалась. Они оказались жертвами.

Однако зрители в накладе не остались. Им в День хоккея, который с недавних времен отмечается 1 декабря, соперники подарили три гола-красавца.

Матч

Амур - ЦСКА - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Ушенин В. (Литовченко), 15:04 (1:0). Петров (Попов, Основин), 27:22 (1:1 - бол.). Основин (Петров, Попов), 51:25 (1:2 - бол.).

Место и дата

01 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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