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Семейный подряд. Сын Зидана дебютировал за «Реал»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Энцо Зидан (слева)
Энцо Зидан (слева)Источник: ФК «Реал»

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании между «Реалом» и клубом третьего дивизиона «Культураль Леонеса» (6:1) произошло знаменательное событие: в основном составе мадридцев вышел сын главного тренера Зинедина Зидана – Энцо.

ПОД КРЫЛОМ ОТЦА

Дебют 21-летнего полузащитника, который появился на поле сразу после перерыва, получился запоминающимся – всего через 18 минут Зидан-младший забил гол расчетливым ударом с линии штрафной, сделав счет 4:1. Когда через несколько секунд крупным планом показали его отца, то лицо легендарного француза было совершенно непроницаемо – его не озарила даже тень улыбки.

«Как отец и как тренер, я был рад этому голу. Но я доволен всем тем, что команда делала на поле. Для многих молодых ребят это был очень важный день в жизни, ведь они дебютировали в основе. Конечно, как отец, я был рад за сына, но это чувство длилось всего пару секунд. Когда мы останемся с ним вдвоем, скажу ему несколько слов. Но как тренер я должен думать о команде в целом», – сказал после матча Зидан-старший.

Он подчеркнуто дипломатичен, как и должно быть, но все эти ощущения ему не внове. Два года назад, в ноябре 2014-го, Зидан, будучи тренером «Кастильи» (дубля «Реала»), уже выпускал Энцо на замену – то был дебют сына во второй команде «королевского клуба».

А на следующий сезон он и вовсе сделал своего отпрыска капитаном «Кастильи».

Отеческий патронаж? Да, в общем, нет. Наличие у Энцо таланта признавали все, кто работал с ним в школе «Реала», где тот занимался с 6-летнего возраста, включая Дмитрия Черышева и Фернандо Морьентеса. Не случайно Зидана-младшего приглашали и в юношескую (U-17), и в юниорскую сборную Испании (U-19) (мать Энцо, Вероника – испанка). Но тот вежливо отвечал отказом, ожидая вызова из сборной Франции. И оно последовало – в 2014 году он дебютировал в юниорской команде «трехцветных».

КОМАНДА ЗИНЕДИНА

Как и почти любому ребенку великого родителя, Энцо приходится справляться с давлением и ответственностью, которые на него накладывает фамилия. Играя за «Кастилью», он носил футболку с фамилией матери – Фернандес. Сейчас же на его майке было написано просто имя – Энцо.

Но символично, что молодой хавбек за 45 минут успел исполнить финт, который называется «марсельская рулетка», но в России, да и в других странах известен как «финт Зидана» – тот самый элемент, который виртуозно делал его отец. Мадридская публика тоже отнеслась к Энцо тепло: по ходу второго тайма трибуны скандировали его имя.

«Сыграть за «Реал» и забить гол всегда было моей мечтой, и очень счастлив, что это случилось, да еще и на «Сантьяго Бернабеу». Все в клубе очень тепло относятся ко мне, но нужно продолжать учиться и прогрессировать дальше. Старшие партнеры очень мне помогают и это очень важно для меня», - сказал счастливый Энцо после матча.

Зидан-младший работает с первой командой на протяжении большей части этого сезона. Летом отец включил его в состав на турне по США, и Энцо сыграл тогда в нескольких матчах. В марте ему уже стукнет 22, и, видимо, скоро придет пора решать, ждать ли ему своего шанса в «Реале» под крылом отца, или же уходить в свободное плавание.

Но даже если Энцо решит уйти, без Зиданов «королевский клуб» точно не останется – ведь в системе клуба есть еще трое сыновей великого Зизу. Это 18-летний вратарь Люка, который в прошлом году в составе сборной Франции стал чемпионом Европы среди юношей и главным героем того турнира, а также 14-летний форвард Тео и 11-летний полузащитник Элиас.

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