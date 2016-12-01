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Руслан Нигматуллин: Слуцкий не первый день как ищет себе новую команду

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: «Советский спорт»

Экс-вратарь ЦСКА высказал мнение по поводу предстоящей отставки Леонида Слуцкого, заглянул в будущее армейского клуба, которое будет связано с именем другого главного тренера, а также поделился инсайдом.

– Как думаете, хорошо или плохо, что Слуцкий решил уйти именно сейчас?
– Понять Слуцкого можно – для него этот год был не самым удачным. Имею в виду сборную России, да и ЦСКА сейчас лихорадит. Семь лет в ЦСКА – большой отрезок времени, иногда нужно менять атмосферу. Новые эмоции, мотивация, вызовы. Сказываются, наверное, определенные финансовые проблемы клуба, а также конфликты болельщиков со Слуцким. Поэтому все достаточно логично – скоро большой перерыв и можно найти новое рабочее место.

– Слуцкому лучше дать паузу и отдохнуть?
– Скорее, переключиться на новые задачи, принять новый вызов. Не думаю, что Слуцкий уходит в никуда. По моей информации, он ищет себе новую команду. Не первый день как. Так мне рассказали знакомые.

– Основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА – Гришин, Кононов и Гончаренко. Кто из них, на ваш взгляд, справится лучше?
– Кононов и Гончаренко – состоявшиеся тренеры, успешно работавшие в премьер-лиге. По мне, Гончаренко предпочтительней. Гришин тоже заслужил похвалу успешной работой с молодежью. Скачок из дублирующего состава в основной всегда риск. Насколько Гришин к нему готов, сказать сложно. В свое время Гвардиола перешел из молодежки в основу и все мы знаем, кем он в итоге стал.

– Кононов – единственный из троих как раз сейчас совершенно свободен!
– Свободен и Гришин, он уже в системе клуба. Свободен и Гончаренко, который имеет в контракте опцию свободного возвращения из «Уфы» в ЦСКА.

– Как дальше будет развиваться ЦСКА – по-прежнему точечно усиливаться в межсезонье, либо делать ставку на собственную молодежь?
– Наверное, мы увидим симбиоз двух этих путей. Роскошных финансовых условий нет, поэтому без собственных воспитанников никуда. Хотя в ЦСКА всегда считали деньги и не разбрасывались ими ни на контракты игроков, ни на трансферы. Продавать – да, всегда умели. Сейчас в команде серьезные кадровые проблемы, игроков не хватает. Хотя молодежь у армейцев всегда была хорошая. Доверили Чалову и он хорошо себя проявил. Но тут ему повезло, что у Траоре ничего не получалось. Мне такая ситуация нравится, хочется, чтобы молодежь играла чаще и лучше, а мы бы с вами реже думали о легионерах.

– Кроме молодежи из дубля, у ЦСКА есть несколько человек в аренде, Панченко в «Динамо», Чернов в «Енисее»…
– Думаю, новый тренер обязательно посмотрит всех имеющих у ЦСКА игроков, познакомится с ними и будет строить команду под себя. Хотя насчет Панченко сомневаюсь, что надо выдергивать его зимой из «Динамо», именно там он выглядит максимально хорошо. Будут ли ему так же доверять в армейской команде?

– Если появление молодых футболистов не ограничится Чаловым и Головиным, а из аренд приедут центральные защитники вроде Чернова, через год-два мы увидим совсем другой ЦСКА, без братьев и Игнашевича. Можете себе это представить?
– Без Игнашевича? Нет, не могу себе представить, что когда-либо он закончит карьеру! (смеется) Если серьезно, его карьера вызывает большое уважение. В таком почтенном для полевого игрока возрасте он выходит на поле и, как в игре с «Оренбургом», решает исход матча в пользу ЦСКА! Мои ладони до сих пор помнят, какой у Сергея удар. Но – это жизнь, любая карьера рано или поздно заканчивается, а ЦСКА сейчас на пороге больших перемен.

Весенний призыв. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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