Анна Чакветадзе: Карякин в теннис играет лучше, чем я в шахматы

Известная теннисистка Анна Чакветадзе рассказала о том, как готовила российского гроссмейстера Сергея Карякина к матчу за шахматную корону.

– Анна, расскажите, на что вы в первую очередь обращали внимание, когда проводили физическую подготовку Сергея Карякина к чемпионскому матчу?

– Мы проводили подготовку на мышечный тонус, на выносливость. Мы играли в теннис. Я разработала специальный комплекс упражнений для Сергея. Мы с ним занимались в Москве две недели. Затем он улетел на сборы в Майями и там уже точечно готовился в шахматной теории, изучал дебюты и т.д.

– Как оцениваете результаты своего труда?

– В принципе я довольна его подготовкой. Он до конца держал внимание и, будучи андердогом, сражался до последнего и сохранял шансы выиграть. Но, мне кажется, у Магнуса было больше опыта, и именно из-за этого он в концовке вырвал победу. Плюс этот тай-брейк, где игра идет на удачу… Мне кажется Карлсену чуть больше повезло и Сергей ни в коем случае не допускал серьезные ошибки. Конечно, тяжело, когда две небольшие помарки влияют на всю игру, а нервы на пределе. Я прекрасно его понимаю, потому что в теннисе тоже есть тай-брейки, я знаю, что победителю должна сопутствовать удача – одна помарка может стоить всего матча, как и произошло с Сергеем.

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– Теннис и шахматы – разные виды спорта. Есть ли в них что-то общее кроме тай-брейков?

– Говорят, что теннис – это шахматы в движении. Здесь, действительно, нужно быть очень хорошо готовым не только с физической точки зрения, но и с точки зрения тактики. Это есть и в шахматах, и в теннисе. Когда я играла с Сережей в теннис, я была удивлена. Все-таки у него техника поставлена на любительском уровне, ведь он не каждый день теннисом занимается. Но он здорово видит корт и он прекрасно тактически понимает, куда нужно послать мяч, чтобы сопернику было неудобно. Для меня это было поразительно – на любительском уровне люди обычно так не играют. Я этим была приятно удивлена.

– Все-таки в шахматах нужно работать в основном головой. На что влияет физическая подготовка?

– Физическая подготовка в шахматах влияет на выносливость. Она необходима во всех видах спорта. Шахматы, хоть это и не классический вид спорта, выносливость тоже важна – необходимо держать концентрацию внимания на высоком уровне. В шахматах это необходимо делать на протяжении 6-8 часов. Только за счет стресса за партию шахматисты могут потерять 2-3 килограмма. Если теннисисты могут позволить себе перекусить какой-то снек на переходе, шахматисты этого не делают. Они только пьют воду. Напряжение настолько высоко, что ты даже не думаешь о голоде. Очень важно держать концентрацию практически каждый день. В этом и помогает физическая выносливость. Если ты не готов физически, то в ключевые моменты ты можешь оказаться невнимательным, допустить ошибку или помарку. Этим может воспользоваться твой соперник.

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– Карякин в свою очередь не пытался научить вас играть в шахматы?

– Я немного играю. Конечно, не на профессиональном уровне. Мой муж очень активно занимался шахматами в юношестве и у нас дома очень много шахматной литературы. Он меня и познакомил с Сергеем и другими шахматистками. Мы даже в этом году ездили болеть за сборную России на шахматную Олимпиаду в Баку. Шахматы в моей жизни существуют уже много лет. Я умею играть на каком-то очень слабом уровне. Но профессионально мы, конечно, с Сергеем не занимались. Не было такой задачи.

– Удалось провести партию другую с претендентом на шахматную корону?

– Пока мы с ним в шахматы не играли. Но, когда он вернется из Нью-Йорка… Мне кажется, Сережа играет в теннис лучше, чем я в шахматы. Мне нужно немножко еще подтянуться.

– Может, посоветуете какие-то упражнения нашим читателям, которые хотят стать «такими как Карякин»?

– Я сейчас не хочу углубляться в специфику. Существуют специальные упражнения на то, чтобы держать мышцы в тонусе. Их можно делать дома, в спортзале, в зависимости от того, где вы находитесь и насколько серьезно вам нужно готовиться к нагрузкам. Теннис, тоже, достаточно атлетичный вид спорта. Поэтому мы им и занимались с Сергеем, пока он был в Москве. Если кому-то интересно, он может со мной связаться, могу разработать индивидуальную программу для любого спортсмена и неспортсмена, в зависимости от цели и задач.

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