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Матч «Барселона» – «Реал» в картинках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч «Барселона» – «Реал» в картинках

3 декабря в 18:15 по московскому времени начнется главный матч футбольного уик-энда: «Барселона» против мадридского «Реала». «Советский спорт» собрал все самое интересное об истории главного футбольного противостояния Испании в одной инфографике.

Источник: «Советский спорт»

Инфографика предоставлена агентством визуальных коммуникаций Graph Infographic Solutions

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