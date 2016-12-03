Матч «Барселона» – «Реал» в картинках
3 декабря в 18:15 по московскому времени начнется главный матч футбольного уик-энда: «Барселона» против мадридского «Реала». «Советский спорт» собрал все самое интересное об истории главного футбольного противостояния Испании в одной инфографике.
Источник: «Советский спорт»
Инфографика предоставлена агентством визуальных коммуникаций Graph Infographic Solutions
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