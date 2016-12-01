«У нас нет топлива!» Последние слова пилота и прощание с «Шапекоэнсе»

В Бразилии и Колумбии сотни тысяч болельщиков почтили память игроков и тренеров «Шапекоэнсе», а также журналистов, погибших в авиакатастрофе.

ПОЧЕМУ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ?

Согласно бразильскому изданию O Globo, официальные лица гражданской авиации Колумбии уже определили, что стало причиной падения самолета с командой «Шапекоэнсе» на борту.

Оказалось, что главной проблемой был вовсе не отказ электроники. Вероятно, пилот смог бы приземлиться, опираясь на подсказки диспетчера. Причиной катастрофы стала нехватка топлива.

В руки колумбийскому каналу Caracol попала запись последних минут общения пилота, Мигеля Кироги, и диспетчера.

Самолет «Шапекоэнсе» наматывал уже второй или третий круг в ожидании своей очереди на посадку. Но вдруг Кирога запрашивает у диспетчера приоритет: «У нас проблемы с топливом». С земли ему отвечают, что у них еще один самолет с такой же проблемой, и приоритет отдан ему. Секунд тридцать диспетчер общается с другими рейсами. А потом спрашивает у Кироги может ли он еще немного подождать, так как под ними снижается еще один самолет.

Слышится уже более нервный голос пилота: «Мы без топлива! У нас отказала электроника, и у нас нет топлива». Диспетчер объявляет тревогу, просит пожарных прибыть на взлетно-посадочную полосу и отвечает пилоту, что путь свободен. Кирога торопит: «Направление, дайте мне направление». Но у диспетчера уже пропал сигнал самолета на радаре. Переговоры продолжаются еще секунд тридцать, пилот рассказывает, на какой он высоте и отчаянно требует подсказать направление. Проскальзывает слово: «Господи!» Затем – молчание, на следующую реплику диспетчера уже никто не отозвался.

Бразильские СМИ утверждают, что специалисты собираются проверить, следовал ли экипаж всем протоколам безопасности. В частности, заправили ли самолет с запасом. По правилам, топлива у любого частного или регулярного рейса должно хватать как минимум еще на 30 минут полета от аэропорта прибытия.

Их будет помнить весь мир... Фотопост о гибели команды «Шапекоэнсе»

ВЕЧЕР ПАМЯТИ В БРАЗИЛИИ…

Жители города Шапеко, а также ближайших областей, второй день подряд собираются на стадионе команды, чтобы почтить память погибших и помолиться за здоровье шести выживших. Болельщики заполнили арену как раз ко времени, когда их любимая команда должна была играть свой первый финальный матч Южноамериканского кубка в Колумбии. Флаги, баннеры с именами футболистов, зеленые файеры, выкрики поддержки, – казалось, будто сейчас на поле выбегут футболисты и начнется очередной матч. Самым эмоциональным моментом вечера стал показ на большом табло стадиона фотографий всех, кто входил в делегацию «Шапекоэнсе».

150 ТЫСЯЧ СВЕЧЕЙ В КОЛУМБИИ…

Во время церемонии прощания в Бразилии на экране также вывели видео из Колумбии. Местные болельщики не остались безучастными. По данным колумбийских властей, у стадиона собралось порядка 150 тысяч человек. Все одеты в белые футболки, все держат в руках цветы и свечи. На арене такому числу поместиться было невозможно, многие стояли снаружи два-три часа. А на трибунах то и дело звучало громкое: «Вперед, Шапе!» Тренер «Атлетико Насьональ» Рейналдо Руэда произнес небольшую речь, и еще раз перечислил имена погибших: «Спасибо, Бразилия, спасибо бразильскому футболу за то, чему нас научил. Мы восхищаемся им. И эта команда «Шапекоэнсе» навсегда будет в наших сердцах». В завершении церемонии прощания на поле полетели сотни цветов.

…И 90 МИНУТ МОЛЧАНИЯ В ЭФИРЕ

Бразильский Fox Sports, шесть журналистов которого погибли в авиакатастрофе, не стал менять сетку программ. И в память о жертвах сделал 90 минут молчания именно в то время, когда и должна была пройти встреча. На черном экране отражалась лишь одна запись #90минутмолчания. А наверху часы отсчитывали время матча.