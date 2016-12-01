«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел Дацюк

Научный руководитель и в то же время министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», о чем дипломная работа Павла Дацюка и как она поможет детскому хоккею в России.

«Тема диплома Дацюка заинтересовала всех»

17 ноября после поражения от «Автомобилиста» (2:3), прервавшего 15-матчевую победную серию СКА, 38-летний Павел Дацюк сразу же отправился на самолет в Екатеринбург. Уже следующим утром в Уральском федеральном университете Павлу Дацюку предстояла защита диплома. Несмотря на волнение и недосып, все завершилось удачно: нападающий получил оценку «отлично».

Научный руководитель Дацюка Леонид Рапопрот объяснил, что за проблему отразил в своей работе двукратный обладатель Кубка Стэнли.

– Дипломная работа Павла называется «Управление спортивной подготовкой юных хоккеистов на спортивно-оздоровительном и начальном этапе подготовки». Мы с Дацюком определили системную проблему: у нас по законодательству дети могут заниматься хоккеем только с девяти лет.

Есть дети, которые приходят заниматься еще без умения кататься на коньках. Они явно проиграют тем, кто уже это делать умеет. В государственном стандарте нет рекомендации по параметрам нагрузки таких юных спортсменов. В работе Павел анализировал разработки, систему подготовки хоккеистов в нашей стране и тех, кто занимается в Детройте, в том числе – в школе имени Дацюка.

Павел подготовил предложения по управлению рабочим процессом, который важно сделать интересным и полезным. Создана пирамида развития игрока: Дацюк предложил определить параметры интереса и любви юных спортсменов к хоккею. Время распределено на работу над техническими навыками, индивидуальной тактикой и командными действиями. Это интересно, таких рекомендаций мы раньше не видели.

– Павел практически всегда в разъездах. Как вы обсуждали работу?

– Через интернет и по телефону. К тому же у него был индивидуальный график обучения и защиты. Тема диплома заинтересовала всех, на защите бы в том числе ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Когда Павел был травмирован, он много времени проводил в Екатеринбурге, основные вопросы мы обговаривали вживую.



Павел Дацюк на защите дипломной работы. Фото пресс-службы УрФУ

«Увидел взаимосвязь между тактическим мышлением, техникой и интеллектом»

– Каково это – преподавать у студента, который в то же время великий спортсмен?

– Всегда приятно работать с теми звездами спорта, кто решил получить образование. Когда мы смотрим за игрой Дацюка – это же необычно. Особенно то, какие передачи он отдает. Это связано с психологией, уровнем физической подготовки. Я увидел хорошую взаимосвязь между тактическим мышлением, техническими навыками и интеллектуальным развитием. Мне – профессору – тоже было чему поучиться.

Нам приходилось отчасти скрывать точную дату и время защиты, потому что я видел его волнение, и оно передавалось мне. Важно было создать академические условия, ведь это серьезная защита, получение диплома высшего образования, а не шоу какое-то.

Начиная защиту работы, я сказал, что оцениваются три позиции: содержание и качество доклада, уровень и качество ответов на поставленные вопросы, а также уровень рассуждений по дополнительной информации, которую он мог бы дать в ответ на заданные вопросы. У нас все сложилось: Дацюк спокойно и вдумчиво отвечал на вопросы.

– Вы смогли уснуть перед таким важным днем? Павлу не удалось.

– Со всеми моими выпускниками мы проводили тренировки. Нельзя же, выйдя на ринг, получить по лицу и только потом понять, что нужно тренироваться. Мы очень основательно готовились.



Фото пресс-службы УрФУ



– Собирается ли Дацюк в магистратуру?

– Мы обсуждали эту тему. Его карьера ведь когда-то закончится, поэтому важно ставить новые цели и заниматься самосовершенствованием. Мы вернемся к этому разговору после окончания сезона.

– Вы ждали возвращения Павла в «Автомобилист» после карьеры в НХЛ?

– Скажу вам многозначительно: еще не вечер. Переход в СКА – его право. Павел сказал, что будет готовиться к Олимпиаде-2018, а после нее – посмотрим.

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