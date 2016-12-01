Браво, сенсей Дадонов! Как форвард СКА сделал хет-трик в Шанхае

СКА сумел взять верх над «Куньлунем» лишь благодаря хет-трику нападающего Евгения Дадонова, который явно недолюбливает восточные клубы.

Сказать по правде, СКА обязан был разносить «Куньлунь» с крупным счетом. Однако по ходу матча армейцам пришлось даже отыгрываться.

А выйдя вперед во втором периоде они явно сбросили обороты. Ну что такое семь бросков в створ за двадцать минут для мощнейшей атаки питерского клуба?

В итоге поединок закончился с так скажем политически верным счетом 5:3 в пользу гостей. А его героем стал форвард СКА Евгений Дадонов, который не просто сделал в этом матче хет-трик, но продемонстрирова л свое искусство «хоккейного кон-фу» в трех разных стилях.

Евгений забил в равных составах, в большинстве, и в меньшинстве. Если перевести его голы на модную сейчас в спорте шахматную терминологию, то Дадонов обыграл оборону «Куньлуня» и черными, и белыми, и на бильярде!

Во всех этих трех голах можно только поаплодировать взаимодействию с партнерами и индивидуальному мастерству нападающего.

В равенстве Дадонов получил гениальный и вместе с тем очень необычный пас от Гусева. Никита сильно и намеренно бросил из средней зоны мимо ворот, чтобы шайба, отскочив от заднего борта, отлетела аккурат на клюшку Евгению. Дальше – дуэль с вратарем и победа в ней.

В большинстве гол Дадонова получился не менее изящным. Не смотря на далеко не гренадерские размеры Евгений смог окопаться на чужом пятачке. И после того как голкипер «Куньлуня» отразил мощнейший бросок Чудинова, продемонстрирова л отличную боевую технику фехтования клюшкой. Задел шайбу в полете и направил в сетку.

В меньшинстве Дадонов и Шипачев вдвоем рассекли оборону хозяев, словно в руках у них были не клюшки, а боевые катана. Подхватив шайбу в своей зоне, они прошли всю пятерку «Куньлуня» на одном выдохе. И в последнем поединке Евгений вновь выиграл дуэль у вратаря.

Сенсею из далекого Санкт-Петербурга аплодировали с трибун знатоки хоккея, а также других видов боевых искусств, из Шанхая.

Остается лишь припомнить, что в этом году Дадонов уже совершал подобный подвиг - порадовал публику покером!

Кстати, четыре шайбы он забросил также иностранному клубу с Востока – казахстанскому «Барысу». Произошло это 15 ноября в Санкт-Петербурге .

Браво, сенсей Дадонов!

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.