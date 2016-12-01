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«Душман в спину бьет! Броня горит, свинец в живот!» Анисин снова поет (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Анисин и Андрей Таратухин
Михаил Анисин и Андрей Таратухин

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков восхищается певческим даром Михаила Анисина и советует позвать его в Уфу.

Даже как-то жаль, что новокузнецкий «Металлург» объявил о расторжении контрактов с форвардом Михаилом Анисиным и защитником Андреем Первышиным.

Ну да, Первышин набрал 6 (3+3) очков в 20 матчах при полезности «-5», и для защитника это не так уж плохо.

Ну да, Михаил Анисин имеет 2 (0+2) очка в 20 матчах при полезности «-10», и его статистика как раз ужас.

Но посмотрите, как поют парни! 

С ними зажигает Андрей Таратухин, у которого в активе 2 (2+0) очка в 18 матчах при полезности «-8». Зато он отлично играет на гитаре.

А какие береты! Какие тельняшки!

Может, в Новокузнецке прошел Хэллоуин, и это такой конкурс карнавальных костюмов. А скорее всего, песня просто вылилась из души.

Вообще репертуар Михаила Анисина очень богатый.

Вот он исполняет песни Стаса Михайлова. «Все для тебя».

Волосатая грудь и большой крест на распахнутой рубашке – на месте.

А вот «Белый орел» - потому что нельзя быть на свете красивой такой.

А вот с этой песни начался концерт.

Нет, я без шуток говорю, Миша Анисин – один из самых симпатичных персонажей российского хоккея. И пусть спортивная карьера уже улетела под откос, пусть случаются загулы – но какой душевный парень!

Сильным ходом со стороны КХЛ будет пригласить Мишу Анисина в Уфу на Матч звезд, где он даст концерт для болельщиков. И это будет нереальный гвоздь хоккейного праздника, плюс сто в карму нашей лиги.

Тем более такой опыт уже есть.

Я ничего не помню о Матче звезд КХЛ в Риге в 2012 году.

Помню только, что там пел Миша Анисин.

Давайте повторим.

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