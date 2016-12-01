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«Урал» - «Ростов» - договорняк? Ищем признаки нечистой игры в Екатеринбурге

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч "Урал" - "Ростов"
Матч "Урал" - "Ростов"Источник: ФК «Урал»
Журналист «Советского Спорта» разбирается, можно ли назвать очередную игру «Урала» договорной

Не успела улечься пыль в кабинете, где специальная комиссия в составе Анзора Кавазашвили, Дмитрия Булыкина и Андрея Бутенко разбирала скандальный матч между «Уралом» и «Тереком», как клуб из Екатеринбурга вляпался в очередную историю. Букмекеры, найдя признаки договорного характера во встрече 16-тура чемпионата России по футболу между уральцами и «Ростовом», забили тревогу

По сведениям букмекеров коэффициенты на матч, который остался за «Уралом» со счетом 1:0, в какой-то момент буквально обрушились, а объем ставок на победу хозяев многократно возрос. По мнению специалистов это может являться свидетельством договорного характера матча. 

Существует целый ряд признаков, которые косвенно могут выдать игру с заранее предрешенным результатом: отсутствие на поле ведущих игроков, необязательные желтые и красные карточки в предыдущей встрече, отсутствие тренера на скамейке, подозрительные матчи между этими соперниками в прошлом круге или сезоне, неожиданные замены в перерыве, нелепые ошибки обороны и вратаря, миролюбивый характер встречи и некоторые другие. 

Теперь, давайте проверим, по скольким пунктам можно признать «Урал» и «Ростов» виновными. Во-первых, букмекеры бьют тревогу. Во-вторых, тренеры ростовчан выставляют на игру ослабленный состав. В-третьих, за весь матч было показано всего три желтые карточки. В-четвертых, вспоминаем красную карточку Гацкана в предыдущей встрече. В-пятых, восстанавливаем в памяти победу «Ростова» со счетом 1:0 в предпоследнем туре прошлого сезона, когда команда Курбана Бердыева вела борьбу за чемпионское звание. Интересно получается? 

Однако предлагаем подойти к вопросы с трезвой головой. Ослабленный состав «Ростова» связан с тем, что команда готовится к судьбоносной игре в Лиге Чемпионов против голландского ПСВ. Мирный характер матча связан с морозной погодой. Красная карточка Гацкана – не исключение из правил, а, скорее, - правило. Да и игра 29-го тура прошлого сезона была похожа скорее на побоище, нежели на мирное катание мяча по полю. Тогда почему бьют тревогу букмекеры? Ведь коэффициенты, и правда, обрушились, а объемы ставок – возросли. 

Дело в том, что букмекеры проспали тот момент, когда стало известно, что «Ростов» отправляется в Екатеринбург вторым составом. Широкие массы узнали об этом за несколько часов до матча. Однако люди, профессионально отслеживающие все, происходящее в российском футболе, могли быть осведомлены еще за сутки, когда ростовская команда только отправлялась на игру в Екатеринбург. 

Букмекеры не успели исправить коэффициенты и азартные игроки, естественно, начали пользоваться таким подарком – ставить на победу «Урала» с необычайно высоким коэффициентом. Первая волна ставок была связана как раз с инсайдерской информацией по составу «Ростова», вылетевшего на Урал. Вторая – с новостью в СМИ о том, что «Ростов» будет играть вторым составом. Третья – с официальным объявлением заявки «Ростова» на матч. Люди ставили на практически гарантированный результат. 

Вывод напрашивается сам собой: игра «Урала» и «Ростова» не носила договорного характера, а вся кутерьма вокруг заявлений букмекеров и выеденного яйца не стоит. Вряд ли по такому событию вновь придется собирать специальную комиссию и тревожить многоуважаемых Кавазашвили, Булыкина и Бутенко. 

Матч

Урал - Ростов - 1:0 (1:0)

Голы

Лунгу 38 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Новиков (Ставпец, 87), Фонтанелло, Данцев, Коробов (Подоксёнов, 90), Фидлер, Павленко, Динга, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 60)

Ростов: Медведев, Терентьев, Гуйе, Кудряшов, Гранат, Эззатоллахи, Григорьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Думбия, 72), Бухаров

Предупреждения:

Лунгу, 39 - Препелицэ, 29; Гуйе, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 ноября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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