«Урал» - «Ростов» - договорняк? Ищем признаки нечистой игры в Екатеринбурге

Журналист «Советского Спорта» разбирается, можно ли назвать очередную игру «Урала» договорной

Не успела улечься пыль в кабинете, где специальная комиссия в составе Анзора Кавазашвили, Дмитрия Булыкина и Андрея Бутенко разбирала скандальный матч между «Уралом» и «Тереком», как клуб из Екатеринбурга вляпался в очередную историю. Букмекеры, найдя признаки договорного характера во встрече 16-тура чемпионата России по футболу между уральцами и «Ростовом», забили тревогу.

По сведениям букмекеров коэффициенты на матч, который остался за «Уралом» со счетом 1:0, в какой-то момент буквально обрушились, а объем ставок на победу хозяев многократно возрос. По мнению специалистов это может являться свидетельством договорного характера матча.

Существует целый ряд признаков, которые косвенно могут выдать игру с заранее предрешенным результатом: отсутствие на поле ведущих игроков, необязательные желтые и красные карточки в предыдущей встрече, отсутствие тренера на скамейке, подозрительные матчи между этими соперниками в прошлом круге или сезоне, неожиданные замены в перерыве, нелепые ошибки обороны и вратаря, миролюбивый характер встречи и некоторые другие.

Теперь, давайте проверим, по скольким пунктам можно признать «Урал» и «Ростов» виновными. Во-первых, букмекеры бьют тревогу. Во-вторых, тренеры ростовчан выставляют на игру ослабленный состав. В-третьих, за весь матч было показано всего три желтые карточки. В-четвертых, вспоминаем красную карточку Гацкана в предыдущей встрече. В-пятых, восстанавливаем в памяти победу «Ростова» со счетом 1:0 в предпоследнем туре прошлого сезона, когда команда Курбана Бердыева вела борьбу за чемпионское звание. Интересно получается?

Однако предлагаем подойти к вопросы с трезвой головой. Ослабленный состав «Ростова» связан с тем, что команда готовится к судьбоносной игре в Лиге Чемпионов против голландского ПСВ. Мирный характер матча связан с морозной погодой. Красная карточка Гацкана – не исключение из правил, а, скорее, - правило. Да и игра 29-го тура прошлого сезона была похожа скорее на побоище, нежели на мирное катание мяча по полю. Тогда почему бьют тревогу букмекеры? Ведь коэффициенты, и правда, обрушились, а объемы ставок – возросли.

Дело в том, что букмекеры проспали тот момент, когда стало известно, что «Ростов» отправляется в Екатеринбург вторым составом. Широкие массы узнали об этом за несколько часов до матча. Однако люди, профессионально отслеживающие все, происходящее в российском футболе, могли быть осведомлены еще за сутки, когда ростовская команда только отправлялась на игру в Екатеринбург.